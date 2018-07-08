Гороскоп
Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «По пути»
Счастье встретится в пути тем хабаровчнам, кто вынужден покинуть дом.
Поэтому, если вы все еще ломаете голову над вопросом, ехать или нет, прекращайте! Доставайте чемодан с дальней полки и вперед, навстречу приключениям!
Овен – «Шаг за шагом»
Вас ждет успех в начатом деле, но для этого вам придется проявить свои самые лучшие качества. Достижение не будет головокружительным, но оно станет устойчивой опорой для следующего, более серьезного шага.
Телец – «Оставить прошлое»
В надежде вернуть минувшие события или людей, которые о вас более не пекутся, вы отчаянно цепляетесь за прошлое. Вы слишком болезненно принимаете перемены лишь потому, что еще не нашли цель, которая бы по-настоящему вас отвлекала. Карты рекомендуют заняться в ближайшее время именно этим.
Близнецы – «Направо пойдешь…»
Для того чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше, вам придется взвесить все плюсы и минусы своей нынешней деятельности. У вас есть только два пути: выбрав верный, вы сможете увеличить свой доход в энное количество раз, ну а если ошибетесь – придется пробовать себя уже совсем в другой сфере.
Рак – «Тайм-аут»
Вам просто необходим глоток свежего воздуха вдали от цивилизации: смотреть на закат, слушать шорох деревьев и пение птиц. Вы нуждаетесь в этом как никто другой, потому что в голове каша, и без этой, пусть и короткой передышки, вы просто не сможете разложить мысли по местам в своей голове. Она - ваш главный враг.
Лев – «Кто же я?»
В поисках себя вы едва не бороздили океаны. Мысль, что вы не на своем месте, посещает довольно часто, но определиться до сих пор вы так и не смогли. Сейчас настало лучшее время для выбора ориентира и постановки цели. Не врите себе! Задумайтесь, а чего бы вы на самом деле хотели.
Дева – «Новости»
Добрые вести уже в пути. Совсем скоро появится повод встретиться со своими друзьями и поделиться радостной новостью.
Весы – «Полосы»
Черная полоса заканчивается, на горизонте виднеется успех и удача в деле, ранее казавшемся вам провальным.
Скорпион – «Деньгопад»
Не жалейте потраченных денег, совсем скоро вы сможете вернуть вложенную сумму. Деньги поступят оттуда, откуда совсем не ждали.
Стрелец – «Доброе слово»
Неспокойное время минует, в вашу жизнь вновь ворвутся гармония и счастье. Однако насколько бы головокружительным оно не было, не забывайте о том, кто вам его подарил. Доброжелатель старался не ради выгоды, а ради вас, поэтому простого искреннего «спасибо!» будет достаточно.
Козерог – «Подзарядка»
Пришло время выдохнуть. Вы много работаете и практически не отдыхаете, хотя прекрасно знаете, что всех денег мира вам не заработать. Вам просто необходимо научиться как-то отвлекаться. Отдых в кругу семьи на природе или рыбалка с друзьями помогут восстановить внутренние силы.
Водолей – «Бой злодеям»
Вам нужно научиться отражать негатив, направленный в вашу сторону. Возможно, вскоре вам будут пытаться навязать свою точку зрения. Будьте хладнокровны и резки с этими недоброжелателями, не бойтесь обидеть. Обжегшись один раз, они больше не пойдут против вас.
Рыбы – «Сначала»
Вы сделали слишком много ошибок в прошлом. Восстановить доверие людей, которые в вас так верили, уже, увы, нельзя. Зато можно начать новую жизнь, совсем другую, рядом с теми, кого вы еще не успели разочаровать.
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