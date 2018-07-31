Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «По течению»

Пришло время расслабиться, отпустить дела, которыми вы были заняты всю прошлую неделю. Даже если они еще не окончены, постарайтесь отложить их хотя бы на время.

Вам просто необходим глоток свежего воздуха, будет это отгул на работе, отдых за городом или уход в горы - неважно. Главное, чтобы вы смогли подзарядить свои внутренние батарейки, освободить голову от старого хлама, да просто набраться сил!

Овен – «Аккумулятор»

Ваше неумение откладывать дела на завтра в будущем может сыграть злую шутку. Сейчас не время давать обещания что-то для кого-то или за кого-то доделать, берегите свои силы и не тратьте свою энергию зря. Может возникнуть форс-мажор, который потребует от вас максимальной вовлеченности.

Телец – «Действуй»

Если у вас накопилось достаточно вопросов к себе, а времени на поиск ответов до настоящего времени так и не нашлось, воспользуйтесь возможностью сделать это сейчас.

Близнецы – «Терпение»

Старые обиды, о которых вы и думать забыли, вдруг вылезут наружу. Наберитесь терпения, не бросайтесь на обидчика с кулаками, какой бы ни была правда. В ваших силах доказать, что это не так, в первую очередь себе.

Рак – «Награда»

Ваши труды не останутся незамеченными. Скоро вы получите долгожданное признание. Не исключены награды и премии за заслуги, а также значительные денежные выплаты.

Лев – «Вербовщик»

Вы, как никто другой, умеете приспосабливаться к новым условиям и окружению, находите союзников везде, даже если всего лишь вышли за хлебом. Это качество станет вашим проводником к успеху и материальным благам.

Дева – «Время прощаться»

Невозможность выбросить из головы проблемы, которые уже успели покрыться значительным слоем пыли, может вывести вас из равновесия. Проведите генеральную уборку в своей голове, если для вас это кажется невозможным, начните с ревизии в шкафу. Заметить не успеете, как уйдет все, что так долго тянуло вас вниз.

Весы – «Нос выше»

Вы можете многое, но почему-то перестали в себя верить. Сейчас самое время вернуть былую уверенность, удача на вашей стороне, действуйте!

Скорпион – «Сбывается!»

Наступает время добрых перемен. Механизм запущен, ваша мечта вот-вот начнет сбываться.

Стрелец – «Услышать»

Не доверяйте малознакомым людям, которые пытаются заставить вас поверить в успех начатого ими предприятия. Не ввязывайтесь в сомнительные проекты. Избежать неприятностей поможет интуиция, только не прослушайте.

Козерог – «Время перемен»

Вас одолевают сомнения и даже страх по поводу грядущих перемен. Хотите вы этого или нет, они произойдут, и вам придется во всем этом участвовать. Сначала будет тяжело, а позже втянетесь, и даже представить будет трудно, как вы раньше без всего этого жили.

Водолей – «На отдых»

Вам жизненно необходим отдых. На природе, на море или лежа на диване - неважно. Главное, чтобы вы смогли выдохнуть, отпустить старые обиды, вновь почувствовать себя человеком.

Рыбы – «Передышка»

Ваш успех неминуем. Но для скорейшей реализации планов вам необходимо взять тайм-аут, не переживайте по поводу потерянного времени, нагоните вдвойне быстрее.