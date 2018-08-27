Таро: Карта недели для хабаровчан – «Похлопочем»

Неделя принесет жителям Хабаровска приятные хлопоты. Сейчас не самый подходящий момент для трудовых подвигов, но вполне подходящий для домашних дел: уборки, работ в саду, мелкого ремонта... Такие несерьезные нагрузки положительно отразятся на вашем самочувствии.

Ну а если ближе к середине недели появится желание что-нибудь кардинально изменить, меняйте, это точно пойдет вам на пользу, принесет новые силы и вдохновение.

Овен – «Не поддаваться»

Окружающая обстановка будет склонять к пассивности. Если же вы поддадитесь этим настроениям, неизбежен неприятный сюрприз. Ближе к середине недели возможны бытовые, служебные и дорожные авралы, возрастет риск споров, ссор и скандалов.

Телец – «Трудись, трудись, трудись»

Неделя не принесет прогресса ни в одной сфере. Ваш враг - лень. Отлынивая от действительно важных дел, вы все глубже погружаетесь в фантазии, в том числе относительно материальных ценностей. Визуализация – это прекрасно, однако на одних только мечтах не разбогатеешь, карты рекомендуют переходить от грез к делу.

Близнецы – «Во имя репутации»

Неведомая сила будет «прикрывать» вас на этой неделе. Все ваши недоделки сойдут с рук, ошибки выпадут из текста, опоздания останутся незамеченными. Везение? Возможно. Однако на хороший результат рассчитывать не стоит. Тот факт, что вы отлыниваете от работы и не доделываете свои проекты, может сказаться не только на вашем личном успехе, но и подорвать репутацию организации.

Рак – «В тепло»

Ракам карты рекомендуют продлить период пассивного отдыха, пребывания на природе или в гостях. Не стоит отказываться от возможности побыть вместе с близкими, окунуться в атмосферу праздника, тепла, уюта. На исходе недели вас может ждать новый поворот событий, заставляющий мобилизоваться. Возможно, вам придется срочно искать техническую помощь, информационную поддержку.

Лев – «Недоступен»

Карты рекомендуют отстраниться от суеты, создаваемой окружающими. Вам необходимо взять паузу, восстановить ресурсы, побыть в одиночестве, накопить энергию для рывка. Пришло время взвесить все «за» и «против», посоветоваться с интуицией. Ближе к концу недели появятся не только силы, но и желание общаться с окружающими.

Дева – «Вне суеты»

Не нарушайте сложившуюся атмосферу умиротворения, покоя и гармонии. Вплоть до середины недели стоит оставить работу, подразумевающую мобильность и прочую суету, и поберечь силы. Они понадобятся вам для нового проекта, где от вас потребуются острота ума, любознательность, оперативность и разносторонность в решении разных задач.

Весы – «На связи»

Вам не стоит бояться неприятных сюрпризов, на этой неделе они практически исключены. Однако, для того чтобы не пропустить очень важную информацию, вам необходимо оставаться на связи в любое время суток. Чем раньше вы получите актуальную информацию, тем проще вам будет выполнить нужный маневр.

Скорпион – «Лениво»

Неделя пройдет в умеренном темпе. Не исключено, что вами овладеют лень и нерабочий настрой. У вас может вызывать отторжение любая напряженная рутинная деятельность и связанная с ней ответственность.

Стрелец – «Несобранный»

Вам будет очень сложно «собраться». Возможна нехватка энергии, дефицит полезных идей. Не исключена общая пауза в делах, могут отсутствовать люди, задерживаться известия. Если вы настроились на деловой ритм, вас может ждать разочарование: поле для творчества будет узким, а ваших усилий не заметят вовсе.

Козерог – «Целься выше»

Удержитесь от принятия окончательных решений. Ваши аппетиты растут, и в будущем вы надеетесь получить золотые горы, но ваша нынешняя цель слишком мелкая. Возьмите паузу, пересмотрите свои возможности, нелишним будет привлечь к работе партнеров. С вашими запросами надо брать на несколько метров выше.

Водолей – «Учесть детали»

Вынужденная пассивность будет не на шутку раздражать. Ближе к концу недели придет известие, появится интересная мысль или конкретное предложение. Прежде чем что-то предпринять, стоит учесть все детали.

Рыбы – «Не торопясь»

Сейчас не время проявлять инициативу, интуиция подскажет, что любые активные начинания лучше отложить до следующей недели. Если что-то пошло не по плану, обстановка позволит с выгодой для себя воспользоваться альтернативным сценарием.