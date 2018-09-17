Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «За упорство»

Хабаровчане! Наступившая неделя обязывает вас поступиться своими моральными принципами или сделать больше, чем вы можете.

Возможно, придется выполнять множество различных обязанностей одновременно и практически без вознаграждения. Однако расстраиваться не стоит. Нужно лишь сконцентрироваться на одной цели и идти напролом в ее достижении, ваше упорство будет вознаграждено.

Овен – «Ожидание»

Ваши переживания сменяются мыслями о будущем и текущими проблемами. Эти тревоги были невыносимыми, но все уже позади, и вы набираетесь сил для движения вперед. Некоторые грустные мысли и воспоминания еще посещают, но вы понимаете, что ничего более сделать невозможно.

Телец – «Без вины виноватый»

Ваше настроение неустойчиво, вы то впадаете в депрессию, то чувствуете необъяснимую слабость. Причина всех этих неприятностей кроется в вашем опрометчивом поведении. Не так давно вы солгали близкому человеку, и теперь чувство вины гложет вас, мешая в достижении поставленных задач. Переосмыслите свое поведение, возможно, вы взялись за дело, которое вам не по душе.

Близнецы – «Без суеты»

Любая сложная ситуация на этой неделе завершится в вашу пользу. Все эти блага даны взамен вашего терпения, чуткости и внимания. Вы без лишней суеты выполняете приказы руководства, игнорируя негатив других. Такое отношение к работе способствует прогрессу. Возможно, в скором времени вы получите повышение.

Рак – «По заслугам»

Вы - заслуженный труженик наступившего года. Все это время вы работали не покладая рук и заслужили отдых. За вашу стойкость вы будете щедро награждены. Роскошь, прибыль и материальный достаток уже рядом.

Лев – «Лучше всех»

Враги не дремлют, они готовят втайне от вас что-то совсем неприятное. Однако что бы они ни делали, сохраняйте спокойствие, не вступайте ни в какие ссоры и дискуссии. Покажите врагам, что ваши дела лучше и быть не могут.

Дева – «По силам»

Что бы вы ни задумали на этой неделе - смело приступайте к реализации. Вам будет везти абсолютно во всем, а новые обстоятельства смогут положить конец трудностям.

Весы – «Обернись»

Что-то в вашем деле пошло не так. Вы прокрутили в голове уже сотни вариантов, но ни один из них не подходит. Причина кроется немного в другом, в вашем окружении завелся опасный враг, который разносит слухи и рушит то, что вы с таким трудом строили. Оглядитесь по сторонам, вредитель находится в зоне видимости.

Скорпион – «Сначала»

Вы погружены в себя. Грустные размышления о том, что вы живете не той жизнью, о которой мечтали, тревожат вас вновь и вновь. Постарайтесь взять себя в руки. Начните с чистого листа. Гораздо больше удовольствия вам принесет построение нового плана, чем жизнь в несуществующем мире.

Стрелец – «На защите»

Удар, нанесенный в спину, принесет немало переживаний. Однако нельзя сказать, что такая неприятность станет неожиданной. Вы уже сейчас стоите в оборонительной позе, но это не помогает. Задумайтесь, быть может, поза неверная или защищаете вы не то, что нужно.

Козерог – «О себе»

Сейчас вы ведете скрытую войну со своим подсознанием. Оно изо всех сил пытается подсказать вам выход, но вы по какой-то причине отказываетесь его слушать. Постарайтесь на некоторое время перевести на первый план свои нужды, поступившись присущим вам альтруизмом.

Водолей – «Хорошее время»

Период переживаний и стрессовых ситуаций уже позади, вас ждет довольно спокойный период. Смена обстановки поможет легче перенести волнения и улучшит ситуацию.

Рыбы – «Буду лучше»

Для достижения лучших результатов вам придется повышать свой профессиональный уровень. Как бы вам ни хотелось оставить все как есть, все равно приобретать новые знания и умения придется. В противном случае вы останетесь без работы.