Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан - «Борьба»

Нельзя сказать, что неделя у хабаровчан будет наполнена добрыми чувствами и положительными эмоциями. Вместо этого грязное белье то и дело будет выползать наружу.

Интриги, скандалы, сплетни. Вам предстоит борьба, исход которой туманен: потери очевидны, а выигрыш сомнителен. Сейчас - тот самый момент, когда нужно отступить. Тем более выбор (хоть и ложный) уже сделан, и теперь остается лишь думать, как исправить ошибку.

Овен – «Вне рамок»

Для того чтобы добиться своего, вам придется «выйти за рамки», причем далеко не в переносном смысле. Сомнительные средства достижения цели могут принести с собой проблемы с законом. Не стоит думать, система несовершенна, последствия могут быть разрушительными.

Телец – «Не меняю!»

Вы осознаете, что конец дела близок, но по какой-то причине не позволяете ему наступить. Вы отчаянно сопротивляетесь переменам, напоминая человека с зубной болью, оттягивающего визит к стоматологу. Быть мучеником или вздохнуть с облегчением - выбирать вам, но чем дольше вы тянете, тем меньше сможете изменить.

Близнец – «По уши»

По своей воле вы оказались втянуты в бесперспективный проект, а также обреченные на провал начинания. Кроме того, из-за собственной лени вы навлекли на себя неприятности. Вокруг вас уже начали шушукаться недоброжелатели, и они выскажут вам немало резких слов. В ваших силах прекратить топтаться на месте и исправить все.

Рак – «Хозяин жизни»

Если в вашей жизни есть что-то, что сдерживает вас в профессиональной деятельности, личной жизни или в чем-нибудь еще, отбросьте это. У вас вполне достанет сил и возможностей, чтобы жить только так, как хочется именно вам, – без оглядки на мнимые авторитеты и догмы. И научитесь прислушиваться к себе, ваша интуиция – ваш лучший советчик и помощник.

Лев – «Затянуть пояса»

В вашем случае надеяться на чудо не стоит! Привыкайте к тому, что сказке нет места в реальности. Соберитесь, трудиться придется изрядно, а жить – скромно.

К тому же остерегайтесь принимать важные решения спонтанно, потому что рассуждения об интуиции во многих ситуациях хороши только теоретически. Научитесь относиться к жизни философски, нет ничего вечного на нашей планете. Дева – «Шагай»

Скоро вы получите какое-то важное известие, скорее всего, оно будет касаться учебы, работы и доходов. Сейчас самое время для решения повседневных вопросов. Важно не упустить момент и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Это шаг навстречу новой жизни.

Весы – «В домике»

Вы не просто не хотите ничего менять, вам лень даже двигаться в сторону перемен. Вокруг суета, а вам бы натянуть одеяло на уши. Вам необходимо собраться, не стоит тянуть с принятием решения, все равно этого не избежать! Промедление грозит утратами и возникновением непреодолимых трудностей.

Скорпион – «Одаренный»

Вас ждет настоящий праздник. Вы о нем знали, но даже не могли представить, какие подарки получите: внезапные и довольно серьезные. Возможно, что и у вас возникнет желание сделать кому-то подарок. Не исключено появление новой сферы деятельности.

Стрелец – «Ай да молодец!»

Для вас наступает период богатства, золотые времена стабильности, уверенности в завтрашнем дне и процветания. То, ради чего вы работали, достигнуто, выполнено и завершено. Сегодня вы можете почувствовать необходимость перехода на другую ступень.

Козерог – «Планы»

Вы совершенно не умеете планировать свои действия на несколько шагов вперед. Вероятнее всего, то, что вы задумали, в ближайшее время порадовать радужными перспективами и положительными результатами не сможет.

Водолей – «Не тяни»

Как бы вы ни старались оттянуть неприятный разговор, развязку событий, это все равно случится, причем в довольно короткий срок. Умалчивать проблемы больше невозможно. Будьте начеку, возможно, ваш спонтанный шаг дискредитирует вас в глазах партнера или даже рассорит с ним.

Рыбы – «Названный успешным»

Для достижения желаемого вы готовы идти на риск: в ход пойдут любые средства без разбора. И если вы посчитаете, что нравственность и общественная мораль - понятия отжившие, устаревшие и совершенно нелепые для того, кто решил быть успешным в этом мире, будьте осторожны, ваши убеждения могут сыграть злую шутку.



