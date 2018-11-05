Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан - «Передумаю»

На неделе с 31 октября по 7 ноября вы получите вести, которых не ждали. Они настолько важные, что заставят изменить планы на самое ближайшее будущее. Появится возможность прояснить возникшие сомнения по поводу возлюбленной(ого), однако не стоит быть уверенным в своей правоте на 100%. Не исключено, что у вашей второй половинки другое мнение на этот счет.



Овен - «Отдыхай»

Неделя будет благоприятной для отдыха и встреч со старыми друзьями. Среди них в лице доброй и понимающей женщины вы найдете поддержку и понимание. Однако практической помощи от нее ждать не стоит, выручить дама может разве что советом.



Телец - «Шутки кончились»

Вы заняты не тем и напрасно тратите энергию. Даже, казалось бы, самое удачное начинание может разочаровать. Старайтесь относиться к деятельности серьезнее и помните: беззаботность ведет к неудаче.



Близнецы - «Знаки повсюду»

Возможно, вам покажется, что вы увидели очевидный знак. Что это будет на самом деле, сказать сложно, однако остерегайтесь своих замыслов относительно богатства, они могут привести к серьезным неприятностям.



Рак - «Сила убеждения»

Несмотря на то, что вас окружают люди, не разделяющие ваших интересов, вы настойчиво идете вперед и добиваетесь своих целей. Сейчас в вашей голове есть новые толковые идеи, и о них необходимо заявить. Действуйте, и вы легко найдете поддержку среди тех, кого удастся убедить в своей правоте.



Лев - «Выбор любви»

Состояние внутренней гармонии и тепла переполняет тех, кто не свободен. Если же вы еще не нашли свою половинку, то эта неделя поможет понять, что подходящий вам человек - рядом. Но и тем, и другим придется принять какое-то важное решение.



Дева - «В долг не даю!»

Ваша способность управлять финансовыми делами не оставляет равнодушными коллег. Поэтому, несмотря на свою внимательность, остерегайтесь вымогателей. Тех, кто большую часть своего времени проводит рядом, они могут похитить ваши идеи.



Весы - «Привязанность»

Вы любите деньги, а деньги любят вас. В скором времени вас ждет получение ценного подарка или наследства. Будьте осторожны, жизнь по принципу "ты - мне, я - тебе" в конечном счете приводит к разрушению личности.





Скорпион - «По закону»

Вам приходится взаимодействовать с человеком, имеющим прямое отношение к закону. Будьте терпимы и внимательны. Возможно, эта встреча поможет вам разрешить запутанную судебную тяжбу или исправить давнее несправедливое решение.



Стрелец - «Толковое дело»

Неделя обещает быть удачной. Вы можете без опаски браться за что- то новое, из этого выйдет толк. Если не знаете за что взяться, карты рекомендуют выбрать сферу творчества. Не бойтесь трудностей, в любом трудном деле на помощь придут друзья.



Козерог - «Богач»

Вы достаточно потрудились, теперь пришло время собирать плоды. Вас ждет достижение почета и богатства. Кроме того, в ближайшее время вы получите наследство и приобретете имущество или бизнес. Но стабильной будет не только финансовая сфера, семейная также будет радовать гармонией и счастьем.



Водолей - «В поисках удачи»

Темная полоса жизни сменяется светлой. Теперь удача на вашей стороне. Вам достаточно просто выйти из дома для того, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Возможно, окружающим будет казаться, что это незаслуженный успех, но на это не стоит обращать внимание.



Рыбы - «Меняйся изнутри»

Несмотря на тягу к развлечениям, вам придется на время отказаться от мирских удовольствий. Сменить образ жизни и продолжать делиться своими средствами с нуждающимися. В своем духовном развитии вы переживаете переход к следующей ступени развития, черпайте вдохновение в чем-то новом, смена сферы деятельности пойдет на пользу.



