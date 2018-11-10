Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан - «Сам кузнец»

Девиз недели с 7 по 14 ноября – несмотря ни на что, не идти на конфликт. Вы сами создаете предпосылки к подобным ситуациям, неверно распределяя собственные силы и время. Однако демонстрировать свою силу и превосходство в этом случае неуместно. В большинстве случаев претензии к вам обоснованны. Прекратите закапывать себя все глубже: чем упрямее вы, тем сложнее будет восстановить отношения с окружающими.





Овен – «Окрыленный»

Представится возможность вернуть утраченное: доверие, дружбу, потерю и т.д. Как? Всего лишь посмотрев на ситуацию под другим углом. Ближе к концу недели вы встретитесь со старым другом, который не только поддержит, но и подарит крылья.



Телец – «Действуй»

Для того чтобы оставаться на плаву, вам необходимо выбрать незаурядные решения, прекратить осторожничать и медлить. Ситуация требует активных, даже где-то напористых действий.



Близнецы – «Передышка»

Время накопления сил и затишье перед бурей. Никаких особенно активных, энергичных действий предпринимать не стоит, лучше выждать более благоприятный период.



Рак – «Поворачивай!»

Вероятнее всего, вы в силу своего упрямства не пошли на поводу у судьбы и свернули не туда. Путь оказался ложным, а препятствия к достижению цели - достаточно серьезны. Когда вам надоест как рыба «биться головой об лед», ступайте другим путем.



Лев – «Одаренный»

Успех и благополучие уже на пороге. Вы счастливый человек, потому что есть на кого положиться. Ваше окружение всегда готово прийти на помощь в любое время дня и ночи.



Дева – «Вера в себя»

Ваш главный враг – вы. Не исключено, что в данный момент вы переживаете внутренний разлад по причине вмешательства третьих лиц в вашу судьбу, вас связали по рукам и ногам. Главное – не поверить в то, что вам пытаются навязать. Не отступайте перед трудностями, продолжайте верить в собственные силы.



Весы – «Время выбирать»

Ситуация, в которой вы оказались, тупиковая. Постарайтесь абстрагироваться от личных переживаний. Не применяйте для решения проблемы грубую силу, это только усугубит положение. Будьте готовы и к тому, что, возможно, придется пойти на жертвы или отказаться от чего-то ценного.



Скорпион – «По закону»

Вы уже практически дожгли мосты прошлого и готовы устремиться в счастливое будущее. Осталось несколько проблем, которые буквально разрывают сердце. Но вы намеренно делаете из мухи слона, потому что вам нравится издеваться над собой.





Стрелец – «В поисках цели»

Вам необходимо погрузиться в себя и пересмотреть свои цели. Кажется, вы совсем потеряли ориентир. Остерегайтесь необдуманных действий и слов, сказанных сгоряча.



Козерог – «Не в теме»

Есть большая вероятность, что без вашего ведома в коллективе произойдут какие-то перестановки, кто-то метит на ваше место и набирает команду единомышленников. Изменить что-то не в ваших силах, но, как говорится, предупрежден – значит вооружен.



Водолей – «Воин»

Вы больше не в силах оставаться в стороне и не реагировать на несправедливость. Желание бороться за себя или за свое детище настолько сильно, что вы сможете доказать свою точку зрения любому, даже совершенно несогласному изначально.



Рыбы – «Переждать»

Не время действовать. Ни единого шанса на благоприятный исход дела у вас нет, плюс ко всему, вы можете потерять все, что имеете. Задуманное вами базируется на совершенно неустойчивом фундаменте и окажется провальным.