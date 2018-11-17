Гороскоп
Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан - «О себе»
На неделе с 14 по 21 ноября пришло время подумать и о себе. Прекратите воспринимать свою жизнь как непрерывный цикл задач, проблем и поиска способов их решения. Дайте себе остановиться и выдохнуть. Делайте то, что любите. И даже если вашим времяпрепровождением окажется только пассивный отдых – пусть так, главное, чтобы вам это доставляло удовольствие.
Овен – «Время меняться»
Неожиданные события поджидают вас на каждом шагу. Будьте готовы и к ситуациям, способным круто изменить вашу жизнь, и к возникновению в голове весьма неординарных идей. Быть может, таким образом вам удастся, наконец, решить задачу, которая до сих пор считалась тупиковой.
Телец – «Без риска»
Вам нужно быть настороже. Сейчас не время идти на неоправданный риск и вкладывать средства. Отложите крупные траты до лучших времен, сейчас высока вероятность потерять все и остаться в дураках.
Близнецы – «Удачливый»
Не важно, как в данный момент обстоят ваши дела и как ярко светит солнце. Вы должны верить в себя, в удачу, в судьбу. На самом деле фортуна на вашей стороне, просто вы пока этого не чувствуете.
Рак – «Не так страшен…»
Вас тревожит некоторый застой в делах, но на самом деле, если подумать, проблема оказалась не такой сложной, какой казалась на первый взгляд. Но, несмотря на это, вы очень переживаете. Карты рекомендуют не впадать в панику, а иметь на плечах «холодную» голову.
Лев – «Мир»
Сложите оружие, чего бы это ни касалось. Любую ситуацию можно разрешить гуманными способами и средствами. И в вашем случае это не пустые слова. Если нужно, сделайте первый шаг. Во всяком случае, предпримите все от вас зависящее, чтобы продемонстрировать свою готовность к мирному решению проблем.
Дева – «Соперник»
Вероятнее всего, у вас появился серьезный соперник, который хочет вас подсидеть. Занять ваше место он сможет только в том случае, если сумеет убедиться в том, что вы выполняете свои обязанности спустя рукава. Устранить его – в ваших силах, просто покажите, что ваше дело вам по-настоящему дорого.
Весы – «Все просто»
Вы – отличный посредник на переговорах, способный понятно, а главное, просто объяснить сложные процессы. Но вам не хватает уверенности в себе, чтобы осознать это. Помните, у вас вполне достаточно сил и возможностей, чтобы жить только так, как хочется именно вам – без оглядки на мнимые авторитеты и догмы.
Скорпион – «По силам»
Удача на вашей стороне, поэтому не сидите сложа руки, вас ждут выгодные сделки и контракты, на работе вы ощутите поддержку коллег, а также получите удовольствие от полученных результатов. Не сомневайтесь, вам по плечу любое, даже самое сложное начинание.
Стрелец – «Самоконтроль»
Остерегайтесь спонтанных действий. Неверное слово или неловкое действие грозят вам прослыть самодуром, упрямцем и эгоистом среди коллег. Будьте настороже, человеческий фактор может сыграть с вами злую шутку.
Козерог – «Подвох»
Будьте предельно осторожны во всем, любое предложение, которое вам будет сделано, может на поверку оказаться подвохом или просто безнадегой. Если у вас есть хоть толика сомнений, вспоминайте мудрость «семь раз отмерь…». Руководствуйтесь ею и на работе, и в общении.
Водолей – «Незаслуженный»
Вероятнее всего, вы столкнетесь с какой-то несправедливостью по отношению к вам. Нечестное распределение гонорара или незаслуженный выговор способны испортить настроение надолго. Но, как говорится, повезет в любви.
Рыбы – «Вперед, надо!»
Вам необходимо найти в себе силы, чтобы абстрагироваться от нынешней ситуации и идти вперед так, как будто и не было ничего. Ни ошибок, ни достижений, ни удач… Вам придется начинать все с нуля, чтобы снова стать собой.
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