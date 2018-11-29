Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан - «Быть собой»

На неделе с 28 ноября по 5 декабря не воспринимайте свою жизнь как непрерывный цикл задач, проблем и поиска способов их решения. Позвольте себе останавливаться и отдыхать, посвящая время тому, что действительно интересно и приятно. И даже если вашим времяпрепровождением окажется только пассивный отдых – пусть так, главное, чтобы вам это доставляло удовольствие.



Овен – «В борьбе»

Вам придется побороться за свои права. Подберите железные аргументы, и тогда к вам прислушаются. Сейчас лучше спрятать свои уязвимые места подальше от окружающих.



Телец – «Сомнения в сторону»

Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решению новых задач. Ваши творческие идеи приятно удивят начальство и партнеров по бизнесу. Помните, действовать нужно настойчиво и решительно, сомнения ни к чему!



Близнецы – «На чемоданах»

Неделя наилучшим образом подходит для краткосрочных поездок. Любые переговоры принесут положительный для вас ответ, а новые знакомства окажутся полезными и в дальнейшем выведут вас к совершенно новому взгляду на вещи.



Рак – «Переменчиво»

Неделя обещает быть бурной и неоднозначной. Дни относительного спокойствия чередуются с днями, когда необходимо многое сделать, чтобы добиться успеха. Берегитесь перепадов настроения.



Лев – «Открытые двери»

Уверенность в своих силах откроет перед вами новые двери и обеспечит успех. Ближе к концу недели вы проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом, пусть даже это одобрят далеко не все, но друзья и близкие люди поддержат вас в этих творческих начинаниях.



Дева – «Главное - настрой»

Выполняйте задуманное со страстным желанием победить. Преодолейте все препятствия и беспочвенные тревоги. Откройте силу творения, которая скрыта в вас. В ваших руках и судьба, и птица счастья.



Весы – «Верить в себя»

Неделя обещает быть динамичной и успешной во многих областях. Однако ваша радость от успеха будет неполной, если вы не станете к себе более снисходительны. На данный момент вы слишком многого требуете от себя.



Скорпион – «Сложно, но можно»

Все ваши достижения будут связаны с преодолением трудностей. Хороший момент для разрешения старых проблем. Перестаньте думать о далеком завтрашнем дне, живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям.



Стрелец – «Время исправлять»

Вы натворили немало дел, последствия которых расхлебываете с большим трудом и достаточно долгое время. Помните: в сложившейся ситуации главное - не опускать руки и не пускать все на самотек, спокойствие и собранность позволят вам в конце концов все исправить.



Козерог – «На высоте»

На этой неделе от вас потребуется предприимчивость и умение анализировать ситуацию в вашей профессиональной сфере. Будьте на высоте, не давайте повода недоброжелателям и завистникам. Ну а если сможете выдержать принципиальную позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь.



Водолей – «Прошлое в урну»

Вас ждут новые любовные отношения, однако постарайтесь выбросить из головы негативный опыт прошлых лет и наслаждайтесь моментом нового знакомства. Не требуйте и не ждите неестественного, прислушайтесь к интуиции.



Рыбы – «Держи цель»

Наступает время перемен. Все дороги для вас сейчас открыты, появились новые возможности и новые силы, вы готовы обрести счастье, но во всей этой суете вы рискуете потерять намеченную цель. Ни в коем случае не предавайтесь отчаянию и не устанавливайте никаких ограничений. Все в ваших руках.



