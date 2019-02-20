Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан - «Не даром»

На неделе с 20 по 27 февраля хорошая работа принесет неплохие плоды, но для того чтобы добиться желаемого, вам необходимо приложить все свои силы, подключить все знания и связи, действовать честно, неподкупно и уравновешенно.

Затормозить получение желаемого могут только мелкие конфликты материального характера, а также семейные разборки.

Овен – «Большие деньги»

Вам удастся достигнуть больших успехов в карьере благодаря своим талантам и вложенным усилиям. Плюс ко всему на горизонте маячат приятные перемены, которые касаются материальной сферы, они позволят сделать вашу жизнь гораздо более комфортной.

Телец – «По тормозам»

На этой неделе вам будет крайне сложно держать себя в руках. Нервы на пределе, планы срываются… В порыве гнева вы будете готовы даже пренебречь законом или нарушить данное обещание, обидеть близкого человека или подставить коллегу по работе.

Близнецы – «Доигрался»

Вы упустили свою возможность что-либо изменить, но до конца этого еще не осознали. Не стоит в спешке пытаться принять хоть какие-то решения. Примите тот факт, что вы доигрались и вас ждут заслуженные неприятности, вплоть до судебного разбирательства.

Рак – «Делаю выводы»

Вы из тех, кто уверен в себе и всегда знает что делает, а главное - для чего. К тому же вы умеете извлекать выводы из опыта, позитивного и негативного. Поэтому уже сами догадались: ситуация стабилизировалась и в ней намечается положительная динамика. Ждите улучшения благосостояния и высоких заработков.

Лев – «Затишье перед…»

То чувство покоя, что вы ощущаете, – ложное. Ваши проблемы скрыты гораздо глубже, чем вы предполагали, но они дадут о себе знать в ближайшем будущем. Кто-то принял решение, в котором вы более чем заинтересованы, без вашего участия. Скоро узнаете кто это. Не удивляйтесь, этот человек способен не только на предательство.

Дева – «Соглашайся»

Вас ждет интересное предложение, новый проект, который даст возможность раскрыть таланты и способности и проявить их с лучшей стороны, а также проверить собственные силы, меру смелости и находчивости.

Весы – «С опаской»

Вы уже сделали неправильный выбор и теперь рискуете ввязаться в никому не нужный конфликт. Будьте осторожны в словах и поступках, сейчас велика вероятность сделать что-то, о чем потом придется жалеть.

Скорпион – «Знаки»

Вы чувствуете страх, возможно, вам даже снятся кошмары, вы чувствуете себя бессильным перед кем-то или чем-то, такие знаки неспроста. Будьте начеку, вас хотят надуть, обмануть, подтасовать факты.

Стрелец – «Эгоист»

В вас скрыт огромный потенциал, вы хотите проявить себя, зарекомендовать с положительной стороны, но ваша беда в том, что сколько бы вы ни пытались, ваши старания не идут на пользу, потому что они скорее носят эгоистичный характер. Вам необходимо направить свою огромную внутреннюю энергию на благие дела, использовать ее в мирных целях, а не зацикливаться на себе.

Козерог – «Брать-отдавать»

Результат, который был практически у вас в руках, ускользнул. Такие новости могут вызвать состояние депрессии. Но сейчас не самое лучшее время раскисать, помните, что для успеха мало просто идти, нужно прикладывать немалые силы и чем-то жертвовать.

Водолей – «Свет»

Беспокоиться скоро будет не о чем. Долгожданный свет в конце тоннеля все явственнее и ярче. Вы набираетесь сил, понемногу приобретаете значимость в собственных глазах и снова учитесь мечтать.

Рыбы – «Кто везет…»

Вы взвалили на свои плечи непомерную ношу, и тащить ее за собой больше нет сил. Подумайте, нужно ли вам это, вспомните, ради чего вы все это начали, и сами ответьте себе на вопрос, где вы свернули не туда и как теперь из этого лабиринта выбраться.