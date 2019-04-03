Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «Судьбоносное решение»

На неделе с 3 по 10 апреля вам придется принимать важное решение, которое может изменить всю вашу жизнь. В гуще событий не забывайте о своем здоровье, в противном случае могут возникнуть проблемы, а они сейчас будут так некстати.





Овен – «Понять»

Сейчас вам необходимо сохранять спокойствие. Накопленных сил на все не хватает, нервы на пределе, приближаются неприятности, решить которые помогут близкие вам люди. В среду вам удастся самому разрешить кое-какие дела, но об успехе вы узнаете только ближе к концу недели.

Телец – «Опыт»

Отложите путешествие, займитесь решением вопроса финансовых проблем, это поможет извлечь не только материальную выгоду, но и получить полезный опыт. Но будьте осторожны, жизнь по принципу "ты - мне, я - тебе" в конечном счете приводит к разрушению личности.

Близнецы – «Работа»

Вам удастся достичь соглашения с начальством, что уже в середине недели принесет прибыль. Вплоть до субботы вы будете обдумывать поступившее предложение, которое откроет новые возможности, не исключено повышение по службе.

Рак – «Удача»

Вы можете стать суеверным и начать видеть предзнаменования в обычных житейских мелочах. Однако повода для беспокойства нет. Ничего страшного это чутье не предвещает. На этой неделе удача на вашей стороне.

Лев – «Перезагрузка»

На этой неделе вы сможете научиться чему-то новому в своей профессии. Возможно получение нового выгодного заказа и, как результат, улучшение финансовых дел. Однако будьте терпимы к окружающим, внимательны к

своему состоянию здоровья и осторожны в общении с женщинами, в вашем окружении завелась сплетница.

Дева – «Мудрец»

Вы думаете, что все легко и просто, но это далеко не так. Вы абсолютно равнодушны к духовным целям, поэтому все идет не так, как хотелось бы. Положение дел улучшится уже во вторник, вам откроют секрет, который в дальнейшем поможет принять мудрое решение.

Весы – «Расчёт»

Любые начинания в области науки будут успешными. Вы легко воспринимаете новую информацию, но, несмотря на это, распределяйте время рационально и продумывайте все до мелочей. В противном случае вы окажетесь в глупой ситуации.

Скорпион – «Не беги»

Вы очень торопите события. Вам хочется как можно быстрее проявить силу, храбрость, властность. Не бегите впереди паровоза. На этой неделе задумайтесь о дополнительном хобби. Важные дела на время придется отложить, но успех этого дела гарантирован.

Стрелец – «Ожидание»

Ваши действия ограничены нерешительностью окружающих, поэтому положение легким назвать нельзя. Если вы ни в ком не находите поддержки, задумайтесь о правильности выбора круга общения. В данной ситуации вы бессильны, в этом случае остается только ждать, поддержка прибудет ближе к концу недели.

Козерог – «Делись»

На этой неделе желание поделиться с другими вас не оставит. Вы отправляетесь на поиски справедливости, и эти поиски не безрезультатны. Вы легко найдете сторонников и уже вместе найдете благотворителей. Потраченное время не напрасно, все вернется сторицей.

Водолей – «Сила духа»

Вашей стойкости можно только позавидовать. Вы легко переживаете невзгоды и печали, не подозревая, что конкуренты проводят против вас активную кампанию.

Рыбы – «Прошлое»

Пришла пора второго дыхания ваших надежд. В начале недели вероятнее всего заключается новый союз. Отвага и мужество помогут преодолеть любые трудности. Новые силы для борьбы с неудачами дадут встречи со старыми друзьями или давней любовью.