Гороскоп
Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «Судьбоносное решение»
На неделе с 3 по 10 апреля вам придется принимать важное решение, которое может изменить всю вашу жизнь. В гуще событий не забывайте о своем здоровье, в противном случае могут возникнуть проблемы, а они сейчас будут так некстати.
Овен – «Понять»
Сейчас вам необходимо сохранять спокойствие. Накопленных сил на все не хватает, нервы на пределе, приближаются неприятности, решить которые помогут близкие вам люди. В среду вам удастся самому разрешить кое-какие дела, но об успехе вы узнаете только ближе к концу недели.
Телец – «Опыт»
Отложите путешествие, займитесь решением вопроса финансовых проблем, это поможет извлечь не только материальную выгоду, но и получить полезный опыт. Но будьте осторожны, жизнь по принципу "ты - мне, я - тебе" в конечном счете приводит к разрушению личности.
Близнецы – «Работа»
Вам удастся достичь соглашения с начальством, что уже в середине недели принесет прибыль. Вплоть до субботы вы будете обдумывать поступившее предложение, которое откроет новые возможности, не исключено повышение по службе.
Рак – «Удача»
Вы можете стать суеверным и начать видеть предзнаменования в обычных житейских мелочах. Однако повода для беспокойства нет. Ничего страшного это чутье не предвещает. На этой неделе удача на вашей стороне.
Лев – «Перезагрузка»
На этой неделе вы сможете научиться чему-то новому в своей профессии. Возможно получение нового выгодного заказа и, как результат, улучшение финансовых дел. Однако будьте терпимы к окружающим, внимательны к
своему состоянию здоровья и осторожны в общении с женщинами, в вашем окружении завелась сплетница.
Дева – «Мудрец»
Вы думаете, что все легко и просто, но это далеко не так. Вы абсолютно равнодушны к духовным целям, поэтому все идет не так, как хотелось бы. Положение дел улучшится уже во вторник, вам откроют секрет, который в дальнейшем поможет принять мудрое решение.
Весы – «Расчёт»
Любые начинания в области науки будут успешными. Вы легко воспринимаете новую информацию, но, несмотря на это, распределяйте время рационально и продумывайте все до мелочей. В противном случае вы окажетесь в глупой ситуации.
Скорпион – «Не беги»
Вы очень торопите события. Вам хочется как можно быстрее проявить силу, храбрость, властность. Не бегите впереди паровоза. На этой неделе задумайтесь о дополнительном хобби. Важные дела на время придется отложить, но успех этого дела гарантирован.
Стрелец – «Ожидание»
Ваши действия ограничены нерешительностью окружающих, поэтому положение легким назвать нельзя. Если вы ни в ком не находите поддержки, задумайтесь о правильности выбора круга общения. В данной ситуации вы бессильны, в этом случае остается только ждать, поддержка прибудет ближе к концу недели.
Козерог – «Делись»
На этой неделе желание поделиться с другими вас не оставит. Вы отправляетесь на поиски справедливости, и эти поиски не безрезультатны. Вы легко найдете сторонников и уже вместе найдете благотворителей. Потраченное время не напрасно, все вернется сторицей.
Водолей – «Сила духа»
Вашей стойкости можно только позавидовать. Вы легко переживаете невзгоды и печали, не подозревая, что конкуренты проводят против вас активную кампанию.
Рыбы – «Прошлое»
Пришла пора второго дыхания ваших надежд. В начале недели вероятнее всего заключается новый союз. Отвага и мужество помогут преодолеть любые трудности. Новые силы для борьбы с неудачами дадут встречи со старыми друзьями или давней любовью.
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