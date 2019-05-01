Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «Шагай»

Неделя с 1 по 8 мая пройдет в борьбе за светлое будущее с прошлым. Новые проблемы могут накладываться на старые, а мысль о том, что освободиться от всего этого груза – невозможно, начнет сводить с ума. Однако не стоит паниковать, нужно взять себя в руки. На данный момент вы настолько закрылись в своей скорлупе, что боитесь предпринимать решительные действия, а надо бы. Ваша неуверенность мешает пойти на конфликт, который не повредит, а даже наоборот расставит все на свои места. Поэтому наберитесь смелости и сделайте шаг в неопределенность, результат не только порадует вас, но и значительно обогатит.





Овен – «В поиске ответов»

Сейчас в вашей жизни не самый легкий период. Вам не хватает ни мудрости, ни средств, для решения проблемы. Но вам повезло, на этой неделе время дает вам шанс пересмотреть свою жизнь, чувства и эмоции, обдумать происходящее и ответить самому себе на вопрос – А какая моя конечная цель? К чему я иду?





Телец – «Нужные встречи»

Эта неделя принесет комфорт и уют не только в душе, но и в быту. Вас ждут радостные встречи и гармония в отношениях, удовлетворение от работы, а удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые горизонты.





Близнец – «По сторонам»

Вам кажется, что сил бороться больше нет, а чувство пустоты от недавних обид разрывает изнутри. Сейчас вам необходимо выбросить из жизни все плохое и снова открыться людям, в противном случае вы не заметите птицу счастья, которая уже вылетела к вам навстречу.





Рак – «Время отдавать»

Если вы задумали какое-то правонарушение, знайте – оно не принесет вам счастья. Вы и так слишком много берете от Матушки-Земли, наслаждайтесь этим, но до последней буквы соблюдайте законы. Только так порядок и гармония будут сохранены, и вы будете жить в мире и согласии.





Лев – «Понять и принять»

Вас ждет приятная неделя: успех, взаимопонимание, любовь, самореализация, творчество будут за вами по пятам. Не вздумайте противиться - уделите время тому, что приносит удовольствие, удовлетворение и достижение высокого качества в работе. Наслаждайтесь жизнью и творите то, во что верите.





Дева – «Обиженка»

Вы сами создали себе неприятности и теперь проливаете слезы и чувствуете себя преданным, хотя ничего критичного и не произошло. Просто на просто, вы разучились принимать отказы и колкие замечания в свой адрес. Подходите ко всему практически. Отбросьте всякие отговорки и предрассудки. Откройтесь хоть и неприятному, но необходимому знанию.





Весы – «Проблема выбора»

На этой неделе вашими спутниками станут воображение, решительность и уверенность в себе. Благодаря этим качествам вы сможете начать новое дело. Набирайтесь новых опытов, опирайтесь на внутренние силы и держите всё в своих руках. Жизнь продолжается, и вам нужно выбрать путь, по которому будете следовать.





Скорпион – «Начеку»

Расслабиться на этой неделе вам не удастся. Продолжайте играть мыслями и проявляйте любопытство во всем. Не теряйте критического взгляда и скептического подхода, держитесь холодно и иронично, отвечая ударом на удар.





Стрелец – «Веры - нет»

Ваш враг – низкая отплата труда или ее полное отсутствие. Этот фактор сгубил вашу веру в собственные силы. Несмотря на трудности, выполняйте работу с любовью и изяществом. Создайте свой собственный эскиз бытия и развивайте мышление. Не забывайте и про свой творческий потенциал, он откроет вам окно в новый мир.





Козерог – «Весна в душе»

Черная полоса в вашей жизни сходит на нет. Вы наконец-то осознали, законы причины и следствия, а также кармические обязательства, которые сами на себя навлекли. И теперь в вашей жизни наступает долгожданная весна.





Водолей – «С новыми силами»

На этой неделе вам предстоит обновление душевных и физических сил. Ваши эмоции и энергия соединятся с логикой и рассудком. И тогда вы сможете почувствовать отдачу. В делах все стабилизируется, главное помнить о самоконтроле и доверять внутреннему голосу.





Рыбы – «Слышать»

Вам необходимо научиться слушать вою интуицию, она откроет вам истинную сущность вашего окружения и поможет сделать правильный выбор.