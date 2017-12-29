Я не www.ru: Прощание хабаровской солянки

Можно, я не буду думать над заголовком, и хоть раз в жизни в нем не будет никакого смысла?

На страницах газеты «Молодой дальневосточник XXI век» исчезнет рубрика «Я не www.ru». А значит, пришла пора подвести итоги этого более чем полуторагодового гуляша из остросоциальных проблем и созерцания российской действительности под соусом сарказма и цинизма.

Легкая мизантропия

Писать о себе и писать о ком-то - это совершенно разные вещи. Как сравнить виадук на хабаровском железнодорожном вокзале с пальцем (догадайтесь сами, что здесь задница, а что палец)? О себе - сложнее, но приятнее. Можно даже составить своеобразный рейтинг тем, которые я так или иначе затрагивал.

Пожалуй, самый критикуемый персонаж, который мелькал в рубрике «Я не www.ru» – градоначальник Александр Соколов. Ему были посвящены такие опусы, как «Мэрская зряплата», «Соколов ненавидит пузырьки», а также эпизодические роли в других заметках. «Пузырьки…» вызвали самый большой резонанс. Публикация касалась инициативы мэра по блокированию строительства аквапарка.

«Вы только представьте: светомузыкальные фонтаны, спа-салоны, массажные кабинеты, кинотеатр, рестораны, кафе. И на сладкое – пузырьковые бассейны! Но даже пузырьки не впечатлили Александра Соколова. Начал придираться. Сказал, что аквапарк слишком маленький, а комплекс больше похож на обычный торговый центр. Коих у нас в городе, как дерьма за баней (мысль принадлежит мэру, сравнение – автору). Затем последовала «коронная» фраза про опасения, что аквапарк создаст автомобильные пробки.

После еще одной публикации в нашей газете, посвященной странной экономической политике градоначальника, препоны для возведения аквапарка были ликвидированы.

«Серебро» нашего «мизантропического» рейтинга получает конькобежец Иван Скобрев. Ему посвящены статьи «Услышали и хихикают», «СКОБРЕВзные предложения». Причина моего антагонизма к этому спортсмену проста. На мой взгляд, призер Олимпиады всю свою жизнь сознательно метался, как белье в проруби.

Вроде почетный гражданин Хабаровска, но с родным городом его почти ничего не связывает, кроме рождения и раннего этапа карьеры. Вроде защитил диссертацию на тему духовности российского спортсмена, но все время с любовью поглядывает на «бездуховные» государства. Семья у него в США, а в Интернете циркулируют слухи о переезде Скобрева на ПМЖ в одну из стран Нового света. Такой вот «михалковизм».

«Поэтому человек он нашенский. Не подведет. Будет расшатывать основы вражеского государства. Натренирует маленьких янки. Те вырастут, поедут на Олимпиаду. Скобрев тут и припасет «сюрприз». Его воспитанники возьмут, да и выиграют серебряную либо бронзовую медаль! А золотую – шиш! Ухахаха!!! Знай наших! Вот так и будем помаленьку пакостить пиндосам».

«Список Бздонского»

Мне постоянно говорят – мол, Бздонский, что у тебя за странная любовь к нехорошим явлениям нашей жизни? Как ни статья, так про бичей, вонь, дерьмо, секс, задницы и далее в том же духе. Может, для кого-то это станет открытием, но я в действительности не извращенец! Просто благодаря контркультурным сравнениям можно объяснить многие аспекты российского менталитета.

Посчитал, что чаще всего в заголовках использую слово «бомж» и его аналоги («Бомж-туризм», «Фракция бомжей», «Бомж Виталя и трейдинг», «Бичи жгут!»). Нередко у меня в заголовках встречаются различные обзывательства. В первую очередь сразу вспоминается статья «Властелин-подлец» (о руководителе хабаровского общественного движения, который так сильно хочет в думу, что готов пропагандировать полный бред и околесицу).

Далее по нисходящему списку следует заметка «КонспироЛОХия» (о теориях заговора, вроде захвата евреями власти над всем миром). На третье место рейтинга я бы поместил публикацию «Крысы тащат». В чем здесь ругань? А в том, что статья посвящена человеку, который обокрал приютившего его гражданина. Уголовный сленг, в общем. А животное вообще ни при чем.

«Сказ о моралфаге и дураке» занимает четвертую строчку «списка Бздонского». Вспоминаю содержание. Герой вот почему дурак.

«Хабаровчанин забрался на бортик, чтобы сделать селфи на фоне заката. Потом экстремал стал ходить на краю, пытаясь выбрать ракурс получше. В итоге он не удержал равновесие и ушел в пике. Разбился насмерть».

А моралфаг воображал себя крутым парнем, сравнивая себя с матерым волком. Потом этого чувака избили полицейские из ЕАО. После чего парнишка через «Фейсбук» стал всему миру слезливо жаловаться на несправедливость, незаконность, что он, мол, инвалид и бить его нельзя.

Наконец, завершает наш рейтинг заметка «Тупость поколений». Это философское размышление о молодых и взрослых людях.

«Категорически не согласен с мнением, что молодое поколение тупое. На мой взгляд, из-за глобализации мира и распространения Интернета доступ к знаниям стал значительно проще. Раньше за информацией нужно было ходить в библиотеку (или постоять в очереди за водкой), теперь достаточно залезть в «Гугл» или «Яндекс». Парадокс – некоторые представители старшего поколения уверены, что подобная легкость «убивает» разум».

Цензура

За более чем полтора года существования «я не врушки» были и такие темы, которые оказывались под запретом. Однажды я сделал анализ контента, связанного с фильмами для взрослых. Заметил, что на такой контент чаще всего жалуются жители Чечни и почему-то Самарской области. К сожалению, заметка была снята редактором и в газете не публиковалась. Но если вам интересно, ее можно найти в интернете (называется «Секс в Хабаровске»).

«После краткого обзора групп выяснилось, что самые целомудренные российские граждане живут в Чечне и Самарской области. С первым регионом все понятно. Ислам все-таки, строгость нравов. А вот в случае с волжанами картина совершенно не ясна. Например, как Самаре удалось стать девятым по численности населения городом РФ? Спорами там размножаются, что ли… «Спорим, рожу?», «А спорим, нет?».

Сленг

Как часто в своих статьях употребляю различные чудные выражения? Подобный рейтинг составить непросто. Но первое место отдал бы славянским архаизмам. Очень часто на страницах газеты проскальзывали такие слова, как «надысь», «вдругорядь», «имярек», «зело», «молвить». Ведай, боярин, не для лепоты зряшной да спеси пустяковой речи сие я глаголил. А токмо интересу для! Кстати, теме Древней Руси посвящена публикация «Перхоть славян».

«Башковиты были кривичи да древляне, все запоминали, все записывали. Варяги, крещение Руси, половцы, нашествие татар, битва на Калке. Всемирная история, банк Империал. А про перхоть – ни разу! Перед глазами картина, как живая: великий князь Всеволод Большое Гнездо возвращается из похода, созывает бояр, держит совет – воевать ли Волжскую Булгарию али нет. Летописец все тщательно фиксирует. Выводит чернилами пером по пергаменту «и не даша имъ дани, и почаша сами в собъ володъти…», и периодически приглядывается к правителю – вдруг перхоть у того на челе? Но мудр был князь Всеволод, мылся щелоком, а посему хронист не волнуется о белых пятнышках сатанинских».

Часть слов в моих публикациях, наоборот, отражает современную культуру (в том числе интернет-культуру). «Девайс», «гаджет», «вейп», «хипстер», «винрарный». Некоторые термины так быстро входили в нашу жизнь, что даже не успеваешь узнать их значений, как они уже вышли из моды. Несмотря на мою любовь к неологизмам, некоторые новые слова вызывают во мне раздражение. Поэтому данная статья пока единственная, где упоминается слово «хайп» (собственно, сейчас я его и назвал).

Философия

Иногда на меня накатывала философская волна, и вместо описаний текущего положения вещей хотелось «тиснуть» какие-нибудь размышления. Так, в материале «Проклятые жизни» неожиданно для себя стал рассуждать о смерти, проклятии Кеннеди и «эффекте бумеранга».

«Цивилизация древних египтян насчитывала многие тысячи лет. Шутка ли – только династий было более тридцати. Это значит, что для египтянина, жившего при фараоне Рамсесе IV, египтянин, живший при фараоне Хеопсе (том самом, что построил знаменитую пирамиду), был таким же древним, как и для нас.

Верования жителей страны дельты Нила менялись со временем. Такой аспект религии, как посмертное воздаяние за грехи в земной жизни, появился далеко не сразу. Получается, что несколько столетий египтяне верили в справедливость, а потом, видимо, разочаровались в ней. «Подонок живет и не тужит, а нормальные люди умирают в расцвете сил. Значит, сволочь будет гореть в аду после смерти, раз в земной жизни он не получил никакого возмездия». Наверное, так они рассуждали».

В заметках «Расчленить нельзя помиловать» и «Теплое, пульсирующее сердце» - думал о жестокости человека и о жестокости человека, который хочет наказать жестокого человека.

В статье «Бедный Юрик» размышлял о космосе, прогрессе и подавляющем его разгуле мракобесия. В публикациях под названием «Deus ex machine» и «Высокие ТЕОлогии» обозначил любопытный парадокс. Он заключается в том, что религия и наука в какой-то момент могут даже соединиться. Например, люди обращаются к Всемирной паутине за жизненными советами. Не за инструкциями вроде «как бесплатно скачать еще не вышедший на экраны фильм и не получить за это по шапке». А именно за наставлением, как преодолеть те или иные невзгоды. Как в молитве, короче. Еще я узнал один крайне любопытный факт об Интернете…

«А вы знаете, что у Интернета есть свой небесный покровитель? Его зовут Исидор Севильский. Без шуток. Он, правда, умер почти за полторы тысячи лет до изобретения Всемирной паутины, но религия всегда закрывала глаза на подобные вещи. Построят в будущем гиперпространственный вихревой конвертер, и дабы тот не сломался, «назначат» на него святого. Жившего еще до изобретения колеса…»

От «Я не www.ru» до «Точки зления»

В «Я не www.ru» порой были темы, когда ни о чем серьезном писать не хотелось. Ни о проблемах ЖКХ, ни о политике, ни о бомжах. Так на свет появились публикации «Статья ни о чем» и «Судьба картонки». Пересказывать их не буду, так как по названию ясно, о чем они.

«Тут в Хабаровске объявилось движение раэлян. Коллега настукал об этом по клавиатуре в одном из прошлых выпусков нашей газеты. Сходил мой соработник к данным адептам. Говорит: «Была медитация за запрет ядерного оружия в мире. Вообще ни о чем». Вроде бы молитва за нужную вещь, но мысли еретические в башке все время крутятся. И заржать тянет.

Лектор командует: «Сосредоточьтесь. Представьте, что из середины вашего лба отходит луч…». А в голове: «Ночью пошел на кухню воды попить, а там моя стоит, фарш крутит. Я ей: «Ты че?» А она говорит: «Тьфу, е-мое, разбудил…» А медитация уже раскручивается на более глобальные темы: «Силой своей мысли я влияю на запрет применения атомной бомбы…» А в голове: «Когда же мне Лысый косарь отдаст?» Короче, ни о чем».

Что ж, пора прощаться. До свидания, милая «я не врушка». Но Феникс еще возродится! В газете «Молодой дальневосточник XXI век» в скором времени появится рубрика «Точка зления». Там и встретимся!

Самый не wwwruщий человек в мире Антон Бздонский

В рубрике «Я не www.ru» за все время существования в газете «Молодой дальневосточник XXI век» было опубликовано около 90 статей. Самый длинный заголовок принадлежит заметке «Улугбек по прозвищу «Улик нет» (о моем хобби собирать необычные клички людей). Самый короткий носит название «ТСЖландия» (о некоторых хабаровских товариществах собственников жилья, имеющих признаки государства).

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram