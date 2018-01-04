Точка зления: Деньги на Палыча

В Хабаровске собираются открыть памятник тому, кто был абсолютно равнодушен к нашему городу

Вот почему классиков отечественной литературы обязательно надо обожать? Читать, заучивать, бахвалиться этим фактом в разговорах. Еще бы соответствующую графу в паспорт добавили. «Русские писатели: любит, не любит, книжку возьмет, к черту пошлет (нужное подчеркнуть)». Выбрано «любит» – вход в библиотеку всегда открыт. «Не любит» – вход только в «Библиотеку» (это который в ЦУМе бар).

Еще Борис Стругацкий как-то заметил, что лучший способ внушить отвращение к книге - внести ее в школьную программу. Можете называть меня неучем, кидать канделябры или присылать мелким почерком угрозы, но у меня так и не вызвало симпатию творчество Достоевского, Чехова, Льва Толстого. Как вспомню эти разборы образов героев «Анны Карениной» и прочих «Братьев Карамазовых» на уроках, аж трясет всего. Вот и сейчас тремор начался. Пойду на кухню, выпью валерьянки. Не отходите далеко от места, где читаете эту статью!

…Вернулся. Так вот. Иногда я захожу на сайты различных российских конкурсов красоты. Там есть информация обо всех участницах. В том числе об их пристрастиях, хобби и т.д. Я заметил, что в параграфе «любимые книги» девушки указывают либо Булгакова, либо Достоевского, либо Коэльо. Все как на подбор! Исключения есть, но очень редки. Складывается ощущение, что у нас в мире, кроме классиков да Коэльо, больше никто ничего не писал (да и Коэльо я с очень большой натяжкой назвал бы писателем).

В Хабаровске собирают деньги, чтобы открыть памятник Антону Чехову. «Павловичу», явно поправит меня респондент. У нас типа принято – всех классиков именовать обязательно с отчеством. Так солиднее. Но я, хоть и не люблю творчество автора «Вишневого сада», в курсе, что его отца звали Пашей. Думаю, остальной народ тоже. Просто зачем повторять, что он Павлович? Думаете, кто-то забудет этот факт и нечаянно назовет ростовского писателя Ананьевичем?!

Монумент Палычу собираются установить в парке «Динамо». Собрано уже около миллиона рублей. Члены общественного совета при администрации Хабаровска заявили, что дальневосточная столица нуждается в увековечивании имен классиков. Ибо культурные люди у нас живут.

Нет, вы чего не подумайте – я согласен с этим мнением. Великих действительно следует воплощать в бронзе. Но почему именно Чехов? Он был в Хабаровке (тогда еще) от силы дня два. И не оставил по этому поводу абсолютно никаких заметок. Хотя в то время наш город являлся крупным поселением обширного и малонаселенного региона.

Может, лучше скинуться на тех, кто исследовал и прославлял наш край? Тогда другое дело. А если станет известно, что, например, Лев Толстой гостил в будущей дальневосточной столице, я даже стану читать книги классика. И в меня, наконец, перестанут швыряться подсвечниками.

Антон «Адольфыч» Бздонский