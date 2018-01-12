Точка зления: Велосипед для веры

В Хабаровске во время рождественского богослужения вор обокрал прихожанку по принципу Аль Капоне

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Когда наступает Рождество, я при первой же возможности стараюсь ставить свой мобильник на зарядку. Телефон начинает «разрывать» от обилия картинок с поздравлениями, приходящими по WhatsApp или Telegram. Никто не пишет пожелания счастья своими словами – в ход идут исключительно смайлики, иллюстрации и гифки.

Сначала я думал, что подобные сообщения мне приходят потому, что я атеист. Дескать, в бога не веруешь, не будем и заморачиваться с писаниной. Но это оказалось не так. Агностики, католики, богохульники, еретики, протестанты, буддисты, родноверы, православные – все возмущаются сухостью тех, для кого Рождество – красный день календаря. Впрочем, это еще свечки. Паникадила будут впереди.

Для определенной части населения Рождество Христово - это в первую очередь повод, когда стоит задуматься о вечном. Например, о бессмертии души или о сроке возврата кредита. Однако находятся субъекты, чьи мирские нужды в этот день превалируют над духовными. Это я про жителя Николаевска-на-Амуре, который умудрился стащить чужой фотоаппарат прямо во время богослужения.

Прихожанка принесла с собой в церковь технику стоимостью более тридцати тысяч рублей. А дабы та не мешала прикасаться к таинству, оставила ее на какое-то время без присмотра. Зачем именно вор пришел в храм, осталось неизвестно. То ли заранее планировал преступление по принципу Аль Капоне («В детстве я молил бога о велосипеде. Потом понял, что бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении»). То ли захотел искренне покаяться, да искушение оказалось сильнее.

После того как кража обнаружилась, жертва пошла в полицию и написала заявление. Стражи порядка оперативно нашли проныру – тот даже не успел продать пресловутый фотоаппарат. Теперь воришка ждет, сколько ему отмерит суд. Что же касается нарушения восьмой статьи кодекса Моисея («не укради»), здесь все сложнее. Никто так и не узнал, испытал ли мазурик муки совести.

Впрочем, думы о боге часто зависят от обстановки, в которой находится человек. Ведь бытие же определяет сознание, а не наоборот! А если условия совершенно экстремальные, то и мысли такого человека начинают контрастировать с представлениями о вере многих и многих обывателей. Как о религии, творящей только добро, неотвратимости наказания всех преступников и всепрощающем боге.

Безвелосипедный атеист Антон Бздонский