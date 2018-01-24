Точка хабаровского зления: Вероломство чуда

Я, житель Хабаровска, смотрю и удивляюсь. Что опять происходит в России? Я пытаюсь понять, но не могу. Видимо, даже мы еще слишком мало знаем о своей стране. В России проблемы часто решаются с помощью надежды на «заурядную невидаль».

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Ай лук энд вондер. Зэт’с хэпиннин эгейн ин Раша? Ай’м трайн ту андестэнд, бат ай кэн’т. Эппэрэнтли, эвен ви стилл ноу ту литтл эбоут зэа кантри*. Вот видите, как я, хабаровчанин, заговорил. Уже русских слов не хватает для передачи не столько информации, сколько сопутствующего ей эмоционального фона.

Vodka, balalaika, Lenin, matrieshka (водка, народное ла-ла-ла, какой-то мужик, матрешка). Список стереотипов о России пора пополнить новым словом. Как бы его назвать… Тем, что могло произойти только у нас и нигде более. «Обычный феномен», что ли… Или, может, «Чудо на кухне».

Такая вот «заурядная невидаль» произошла в поселке Вершина Теи (Хакасия). Там муниципальное предприятие «Управляющая компания» оказалась на грани банкротства. Ее долг составил 37,5 миллионов рублей. Конкурсный управляющий предприятия с самым креативным в мире названием решил во что бы то не стало спасти идущую ко дну фирму. «Только чудо может нас спасти», - заявил он кредиторам.

Чудо представляло собой сто билетов национальной лотереи, которые хакасец купил за свой счет. Мужчина потратил на их приобретение десять тысяч рублей. Розыгрыш состоялся 1 января. Дата, согласитесь, сакральная – ведь именно в этот день чудеса, по идеи, должны поставляться оптом.

В итоге, выигрышным оказалось 48 купонов. Преисполненный радостных ожиданий, конкурсный управляющий пошел получать дивиденды. Однако его ждало разочарование. Самый крупный куш с одного билета составил 124 рубля. Самый мелкий – 101 рубль. Чудо ушло в минус, т.к. сумма выигрыша в общей сложности составила всего 5035 рублей…

Впрочем, хакасец не растерялся: он предложил всем желающим приобрести данные купоны как сувенир. По-моему, хорошее начинание. Эти билеты вполне можно за деньги демонстрировать иностранцам как еще один бренд России. Символ «обычного феномена».

А если бы у нас все проблемы в стране решались по типу лотереи? Принимается в хабаровской краевой думе закон, к примеру. Депутаты побрасывают монетку. Орел – быть закону! Решка – не бывать тому!

Спортивные победы присуждать по номеру из лототрона в «Спортлото». Пенсии выдавать только жетонами для «одноруких бандитов». Дергай ручку аппарата, старик! Выпала комбинация – быть пенсии (да еще и с бонусами). Не выпала – выкручивайся до следующей раздачи жетонов как можешь. Сколько дать преступнику лет? Под рукой у судьи рулетка. Крутанул разок. Выпало зеро – гуляй на свободу. Жаль, что вероятность выпадения этого числа одна к тридцати семи…

А вот писатели фантазировали на всю катушку. В повести Владислава Крапивина «Гуси-гуси га-га-га…» действие происходит в будущем. На все проступки существует только один вид наказания – смертная казнь. Но применяется она в соответствии со жребием. Чем опаснее преступление, тем выше вероятность казни. За переход в неположенном месте эта цифра составит где-то 0,01 процент. За убийство – около 99 процентов. И согласитесь, даже в этом произведении есть место надежды на чудо.

P.S. *Я смотрю и удивляюсь. Что опять происходит в России? Я пытаюсь понять, но не могу. Видимо, даже мы еще слишком мало знаем о своей стране.

Чудонедотворец Антон Бздонский