Авторские колонки
Точка хабаровского зления: Белохалатность
Внутри у жительницы Хабаровского края хирурги с Юга забыли марлевое полотенце. Как все началось? Жительница поселка Ванино то ли гостила, то ли жила в Краснодаре. В том самом городе, который «там тепло, там арбузы» для тех, кто туда уезжает. И «фу, зарплаты маленькие, работы нет» для тех, кто вернулся обратно.
Ванинку положили в Краснодарскую городскую клиническую больницу, где сделали операцию на желудочно-кишечном тракте. Но так как у докторов этого лечебного заведения руки, похоже, растут не оттуда, хирургическое вмешательство не прошло бесследно. Мягко говоря. Врачи-южане оставили в желудке женщины марлевую салфетку!
Это краснодарцы так обозначили предмет. «Марлевая салфетка». Которая, как позже выяснилось, представляет собой целое полотенце длиной 60 сантиметров. Женщина вернулась в Ванино. Ее начали мучить боли. Вызвала скорую помощь. Во время госпитализации пациентка скончалась… После вскрытия обнаружилось злосчастное полотенце. Инородный предмет спровоцировал гнойные образования. В результате – панкреатит, смерть.
Интересно, а кого следовало лечить в первую очередь? Мало того что кубанские эскулапы тотально страдали дальнозоркостью, раз умудрились не разглядеть внутри оперируемого далеко не самый мелкий предмет. Так еще у южан наблюдается любовь к преуменьшению. «Салфетка»… «Носовой платок» бы еще сказали…
После трагической развязки краснодарцы во всем обвинили ванинских медиков. Аргумент у них оказался проще, чем чертеж лома. Мол, женщина скончалась на подъезде к вашей больнице, значит, вам и отвечать. Могу только представить, какая была реакция у наших врачей. То, что кубанцы оказались борзее самой породистой борзой, еще полдела. Наглость, как говорится, второе счастье. Но перепутать причину со следствием… Это уже к психиатру. Лучше к хабаровскому. А то краснодарские лекари душ обязательно что-нибудь не заметят или забудут.
В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Еще я слышал, что на Кубани не любят дальневосточников. Типа, понаехали тут, надменные, гордые, с чуждым южанам менталитетом. Главное, чтобы сейчас никаких теорий заговора не возникло. Зачем списывать на злые силы то, что можно объяснить банальной халатностью?
Краснодарский беженец Антон Бздонский
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 624
С места событий: Останки на берегу водоема5 876
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 161
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 323
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136