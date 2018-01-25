Точка хабаровского зления: Белохалатность

Внутри у жительницы Хабаровского края хирурги с Юга забыли марлевое полотенце. Как все началось? Жительница поселка Ванино то ли гостила, то ли жила в Краснодаре. В том самом городе, который «там тепло, там арбузы» для тех, кто туда уезжает. И «фу, зарплаты маленькие, работы нет» для тех, кто вернулся обратно.

Ванинку положили в Краснодарскую городскую клиническую больницу, где сделали операцию на желудочно-кишечном тракте. Но так как у докторов этого лечебного заведения руки, похоже, растут не оттуда, хирургическое вмешательство не прошло бесследно. Мягко говоря. Врачи-южане оставили в желудке женщины марлевую салфетку!

Это краснодарцы так обозначили предмет. «Марлевая салфетка». Которая, как позже выяснилось, представляет собой целое полотенце длиной 60 сантиметров. Женщина вернулась в Ванино. Ее начали мучить боли. Вызвала скорую помощь. Во время госпитализации пациентка скончалась… После вскрытия обнаружилось злосчастное полотенце. Инородный предмет спровоцировал гнойные образования. В результате – панкреатит, смерть.

Интересно, а кого следовало лечить в первую очередь? Мало того что кубанские эскулапы тотально страдали дальнозоркостью, раз умудрились не разглядеть внутри оперируемого далеко не самый мелкий предмет. Так еще у южан наблюдается любовь к преуменьшению. «Салфетка»… «Носовой платок» бы еще сказали…

После трагической развязки краснодарцы во всем обвинили ванинских медиков. Аргумент у них оказался проще, чем чертеж лома. Мол, женщина скончалась на подъезде к вашей больнице, значит, вам и отвечать. Могу только представить, какая была реакция у наших врачей. То, что кубанцы оказались борзее самой породистой борзой, еще полдела. Наглость, как говорится, второе счастье. Но перепутать причину со следствием… Это уже к психиатру. Лучше к хабаровскому. А то краснодарские лекари душ обязательно что-нибудь не заметят или забудут.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Еще я слышал, что на Кубани не любят дальневосточников. Типа, понаехали тут, надменные, гордые, с чуждым южанам менталитетом. Главное, чтобы сейчас никаких теорий заговора не возникло. Зачем списывать на злые силы то, что можно объяснить банальной халатностью?

Краснодарский беженец Антон Бздонский