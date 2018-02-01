Точка зления: Летальный гамбит

Хабаровчанка умерла для того, чтобы ее муж мог получить деньги. По мнению страховщиков

Один день в жанре «гротеск». Расплачиваешься в автобусе за проезд, а кондуктор говорит: «Да это вы специально билеты покупаете, лишь бы нам навредить - штраф не платить!». В магазине набираешь продуктов, а продавец говорит: «Да это вы специально такую кучу товаров приобрели, лишь бы нам пакость сделать – полки опустошить!».

Приснится же такое! Но, бывает, и дурной сон прорывается в реальную жизнь. И тогда не сразу понимаешь – правда это или я еще дремлю? Налил кофе, протер глаза. Повествую. Жила одна хабаровская семья. Муж с женой совместно купили квартиру в ипотеку. Чтобы получить кредит в банке, супруги застраховались на случай болезни или смерти.

«Двушка» в центре дальневосточной столицы обошлась в 3,3 миллиона рублей. Через несколько лет женщина скончалась. Муж обратился в страховую компанию. Но денег ему не дали. Работники этой фирмы заявили, что хабаровчанка умерла… специально! По мнению страховщиков, супруги планировали как можно быстрее разжиться компенсацией. Для этого они, дескать, придумали коварный и хитрый план. А именно: жена покидает сей бренный мир, вдовец получает 1,8 миллиона рублей и гасит остатки ипотеки. Сюрреализм!

Сотрудники страховых компаний во все времена не особо охотно расставались с финансами. Это понятно. Но тут зреет вопрос: а им не показалось, что в вышеозначенной схеме обогащения что-то не так? Ну, скажем, если предположить, что деньги нужны для того, чтобы наслаждаться радостями жизни, то где в этом случае это наслаждение? Один умер. У второго едва хватает денег, чтобы вернуть заём банку. Или женщина предпочла лучший из миров из-за нелюбви к страховщикам?

Еще один нюанс. У скончавшейся женщины врачи несколько лет назад диагностировали онкологическое заболевание. Сначала рак удалось победить. Потом болезнь вернулась. На сей раз окончательно. Страховщики заявили, что, мол, вдовец знал, что его жена рано или поздно умрет. То есть деньги он получит в любом случае. А так, дескать, каждый может нажиться. Зная о диагнозе, пойти и застраховать вторую половину. О договоре, где черным по белому написано, что болезнь является страховым случаем, работники компании, видимо, забыли.

Но если спор о недуге еще как-то можно логично обосновать, то выпад о «смерти вопреки» по меньшей мере бесстыден. Кстати, супруг через суд доказал, что имеет право на компенсацию. В выплате морального ущерба и взыскании штрафа со страховой фирмы ему, правда, отказали.

В целом эта история, на мой взгляд, совершенно гротескная. Как будто выдрали кусок сна и вставили наяву. Как у классика: «Это ли не цель, что всем желанна, - умереть, уснуть, уснуть? И видеть сны? Вот и ответ».

Антон Бздонский