Точка хабаровского зления: Профессия - игрец

В Хабаровске среди уличных музыкантов встречаются и те, кто не умеет ни петь, ни играть

Жестокие времена настали. Учитывая, что из-за моих заметок различные группы граждан мечтают выловить меня на районе и сделать бо-бо, я решил писать о менее острых вещах. Тем самым я, правда, огорчу своего единственного фаната. Но Колян мне друг, а здоровье дороже. Поделюсь наблюдениями об уличных музыкантах.

Представители этой субкультуры крайне разнообразны. Летом их много. Тут тебе и гармонисты, и барабанщики, и саксофонисты. Встречаются флейтисты, дудочники и даже варганцы (язычковый инструмент с таким вот звуком «пьйю-пьйю»). А вот зимой все иначе. Я давно заметил, что, например, в виадуке возле железнодорожного вокзала уже немалое количество лет играют исключительно гитаристы. Их двое. Один «струнодергатель» в очках, другой – пожилой и с бородкой. Крайне редко дуэт превращается в трио.

Ни разу не видел, чтобы в «стеклянной кишке» (извините, я очень не люблю этот виадук) аккомпанировал владелец другого инструмента. Можно предположить, что уличные музыканты поделили территорию. И надземный переход в результате каких-то войн остался за хабаровскими «Кузьмиными» и «Зинчуками».

А вот, например, в тоннеле возле остановки «Городской дворец культуры» я недавно встретил человека, играющего на валторне (или это туба, бог его знает). Нормально одетого, с нотами и кофром. В этом же месте, только на другой лестнице я увидел другого, кхм, «исполнителя»…

Неряшливый парень выводил фальшивым голосом какую-то песню про святую Русь, при этом азартно подпрыгивал и махал руками. Перед ним лежала шапка, где сверкали металлом несколько монет. Видно, не сильно оценили прохожие певческий талант «акына». Либо юродивые не в моде, либо купюрам нашлось более достойное применение.

Есть, однако, в Хабаровске место, где любой игрец руками или певун ртом будет смотреться органично. Данная локация – опять-таки железнодорожный вокзал. Но на сей раз – подземный переход рядом с автобусной остановкой. Дело в том, что в «андеграундном» коридоре торгуют музыкальными дисками. Композиции, соответственно, врубают на полную катушку.

Все бы ничего, но из динамиков почти всегда льется шансон. Русский шансон. Шарль Азнавур или Эдит Пиаф не услаждают слух прохожих. Уши калечат лишь однообразные мотивы вроде «гоп, мусорок, не шей мне срок…». Готов подписать любую петицию, лишь бы заткнуть в том месте отечественный блатняк. Даже пускай путем замены «акыном», поющим про святую Русь.

Иногда на выходе из тоннеля, правда, играет гитарист. Дружище, если ты читаешь эти строки, пожалуйста, переместись чуть ниже! Может, звук струн хоть как-то перебьет Бутырку с их «шлягерами».

Избитый шансоном Антон Бздонский