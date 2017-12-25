Хабаровские инновации: Наука под градусом

В Хабаровске набирает силу новый тренд – винишко-сайенс. Презентуя для широких народных масс первый дальневосточный (на самом деле – хабаровский) научно-популярный интернет-журнал «Бутылка Клейна», организаторы творчески переработали принципы популяризации научных знаний.

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О науке в Дальневосточном федеральном округе наконец-то заговорили по-простому, по- нашему - в баре под легкие закуски. Все в лучших традициях: полутьма, в зале не только умные и красивые, но и чиновники от образования и люди среднего возраста. Хорошее место для приличных людей, самое то, чтобы нести свет истины в массы.

Вначале интеллектуальная разминка: отгадай по фотографии, что за достопримечательность показывается на экране, такая викторина «узнай и улюби свой край». Большинство так и не дало точный ответ – география и природоведение нынче слабо преподаются. Далее пошли вопросы с «изюминкой» - типа, а кем был адмирал Колчак: океанографом, гидрографом или полярным исследователем.

Просто хочется напомнить «молодым и дерзким», что адмирал Колчак никогда не был океанографом. Заниматься научными изысканиями начал мичман Колчак, продолжив тернистый путь лейтенантом. Дослужившись до капитана 2 ранга, участвовал в гидрографических экспедициях в Северном Ледовитом океане. Адмирал Колчак сам выбрал себе дорожку, которая закончилась у ледяной полыньи пулей в затылок.

Далее - наука в формате «стендап»: вышел и каламбуришь. Легко спутать с «Камеди-клабом». Вышел и говоришь, несешь с эстрады светлое (не пиво!), разумное, вечное. Очень неформальная наука, не для всех и не на всякий кошелек.

Какое такое общество «Знание», тут другая задача. Практика показала, что в Хабаровске лекция о межзвездной среде для молодежи особенно хорошо идет под пенные напитки. Стильно, модно, молодежно.

А организаторы обещают широкое общественное движение: «Мы хотим показать, что дальневосточной науке есть чем похвастать, …хотим создать сообщество близких нам по интересам людей, хотим, чтобы в каждом регионе Дальнего Востока были свои профессиональные научные журналисты и популяризаторы, … хотим, чтобы люди начали критически мыслить, а не слепо доверять рекламе».

Так что ждем продолжения научно-популярных лекций, благо кабаков, баров, ресторанов, ночных клубов в Хабаровске достаточно. И есть опыт «продвижения местных ученых и их достижений от первого лица, без посредников».

Фишка нашего времени - «битва ученых в формате стендапа». Это когда на вечернем мероприятии ученые в неформальной атмосфере представляют широкой публике свои исследования. У каждого выступающего есть 10 минут, за которые можно и нужно интересно и оригинально рассказать о своих достижениях. Зрители аплодисментами определяют, кто справился лучше. В двух словах - Science Slam.

Так что, когда за научно-популярную лекцию в ресторации просят четыре сотни, это в порядке вещей. Не всем же в небо смотреть, неудачников отсеивают на входе - привет «кухаркиным детям».

Два поколения прошли обучение по современным стандартам. Сейчас на подходе третье, для которого образование в научно-популярной форме продолжается в баре. Нет ничего удивительного, что ракеты со спутниками по-прежнему падают. Говорят, что крайняя, что стартовала с Восточного, была «криво» запрограммирована.

Посмотрю-ка я лучше старые добрые документальные фильмы советского научпопа. Моя самая любимая картина - про теоремы Ферма «Математик и черт». Там Кайдановский в роли дьявола-искусителя дивно хорош! Но перед чистым разумом математика – Всеволода Шестакова (действительный ученый) даже нечистая сила отступает.

А потом перечитаю Якова Перельмана, особенно его «немного физики на спичках». Реально мужик был подвижником от науки – товарищ в Ленинграде с середины 1941 года и до своей смерти от истощения в марте 1942 читал разведчикам доблестной Красной армии и партизанам научно-популярные лекции об ориентировании на местности без приборов. Наука и жизнь, наука и практика.

А у нас «Бутылка» есть, осталось ее наполнить содержимым. Да так, чтобы после потребления этого продукта голова светлой оставалась. И на посошок, немного фальшивя и не попадая в ноты, но от души: «Эх, бутылка Клейна, не болит голова! А болит у того, кто не пьет ничего». Думаю, 100 тысяч рублей на это дело хватит - именно такую сумму на «доброе дело» выиграла команда молодых популяризаторов.

Ну, за науку!

После бутылки Клейна опохмелялся Эдуард Попов

Бутылка Клейна (или Кляйна) – не ориентируемая (односторонняя) поверхность, впервые описанная в 1882 году немецким математиком Ф. Клейном. Она тесно связана с лентой Мёбиуса и проективной плоскостью. Название, скорее всего, происходит от созвучности двух немецких слов - Flache (поверхность) и Flasche (бутылка). Сам журнал можно почитать - vk.com/bytulkakleina, profobr27.ru/journal

Всесоюзное общество «Знание» - просветительская организация в СССР, возникла в 1947 году. Занималась просветительской деятельностью среди населения СССР путем чтения лекций, а также издания научно-популярной литературы. Как и другие советские общественные организации, находилась под присмотром КПСС. Общество имело издательство «Знание».

Science Slam нашего времени

Битвы молодых ученых регулярно проходят в 19 регионах России. Городской Science Slam устраивают на неформальной площадке, как правило, в рок-клубе или в популярном баре. Есть еще школьные, университетские, корпоративные, международные.