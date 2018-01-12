Почта «МД XXI век»: Не платим ли мы кому-то на карман?

Жильцы хабаровского общежития ведут бои за каждые 10 метров. Представительница совета дома №3 с ул. Дончука пришла в редакцию накануне Нового года с письмом и словами: «Жильцы не верят, что мы чего-то добьемся, но просим опубликовать!». Да, так часто бывает – в редакцию идут, отчаявшись восстановить справедливость самостоятельно.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

«Мы проживаем в общежитии в районе Авиагородка, которым управляет УК «Уютный дом». Компания располагается в районе «Амуркабеля», - говорится в письме.

Общежитие наше – коридорного типа, четырехэтажное, без лифта и мусоропровода, комнаты одно-, двух-, трехместные, рассчитанные на койкоместа. В комнатах нет умывальника, туалета, душа – все эти удобства за пределами наших комнат, в местах общего пользования. На 70 комнат на каждом этаже – четыре туалета, четыре умывальника и три душевые кабинки на первом этаже, которыми пользуются практически все. Могут даже прийти неизвестные люди, так как входные двери часто открыты, а у жильцов домофонов нет.

В общежитии проживают как собственники, так и наниматели комнат. Есть семьи, которые живут в бельевой и колясочной, номеров у этих помещений нет, так как в реестре жилыми помещениями они не числятся.

А ситуация сложилась следующая.

Жильцы, получая квитанции по оплате коммунальных услуг (еще с 1 ноября 2014 г. и по сей день), увидели в них приписанные лишние квадратные метры в размерах своих комнат. Кому приписали 12 кв. м, кому 10 – у всех по-разному.

Мы обращались по этому поводу к местной власти, в администрацию г. Хабаровска, к директору УК «Уютный дом» В.А. Никулиной, просили дать разъяснения, на каком основании увеличена квадратура. Но никто нам это ничем не обосновывает, тем самым вводя в заблуждение жильцов. Может, это новый вид мошенничества?

Именно с 1 ноября 2014 года УК «Уютный дом» управляет нашим общежитием. За это время ни разу не проводились строительные работы в местах общего пользования – в коридоре, на лестницах, в душевых комнатах. Но 5 декабря прошлого года вокруг дома были спилены под корень (остались одни пенечки) все молодые деревья. Тем самым был нанесен ущерб природе, нарушена экология – дом находится рядом с проезжей частью. Мы, жильцы, опять пострадали.

Сдается, что ситуация не просто возмутительная, но и абсурдная. И потому обидно: ведь получается, что мы платим за лишние квадратные метры, которых у нас нет (и это подтверждается документально), не законно, а кому-то на карман?»

Ознакомившись с текстом, мы решили не публиковать его в праздничные дни. Нет, не для того, чтобы настроение не портить: боялись, что среди веселья крик души останется незамеченным. Но праздники кончились. Поэтому просим считать это письмо официальным обращением редакции в инстанции.

Подготовила Ирина Северцева