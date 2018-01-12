Хождение на три буквы в Хабаровске

Хабаровский пенсионер Владимир Левковицкий призывает земляков не сдаваться в противостоянии коммунальщикам

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Через газету Владимир Левковицкий решил рассказать о наболевшем. Рэкет и дискриминация, считает он, творятся в Железнодорожном районе краевой столицы, в отдельно взятом расчетно-кассовом центре ПАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт». «Прикрытие» же осуществляет сама богиня правосудия. Рассказ пенсионера о судебных мытарствах мы публикуем сегодня.

Это только начало

В 2000 году ко мне на квартиру по адресу: проспект 60-летия Октября, 233 пришли представители ОАО «ДЭК»: пять человек во главе с главным инженером, проверяли индивидуальный прибор учёта энергии. Вынесли решение: «Поменяем прибор - он устарел, а пока будем начислять за потребление электроэнергии по среднему». Прибор поменяли в 2011 году после моей жалобы в прокуратуру, но без составления акта замены и снятий текущих показаний старого прибора учёта. Агент ОАО «ДЭК» сослалась на то, что бланков у нее с собой нет, и как положено все оформят в следующий раз. До сих пор оформляют. По среднему сумма с июля 2001 года составляла 219 рублей 60 копеек, на январь 2010 года поднялась до 720 рублей 93 копеек - согласно тарифам, установленным постановлением правительства Хабаровского края.

В июле 2010 года в нашем доме установили общедомовой прибор учёта энергии, но еще в марте пришли счета за январь, февраль и март на общую сумму оплаты 30000 рублей долга за потребление электроэнергии. Хотя я исправно оплачивал по среднему, суммы мне выставляли в счётах-квитанциях, несмотря на то, что в квартире был, хотя и старый, прибор учёта энергии. Как я выяснил, ОАО «ДЭК» выгодно брать с потребителей электроэнергии по среднему расчёту. Но этого начальнику РКЦ ОАО «ДЭК», видимо, показалось маловато: ежели сумма за индивидуальное потребление энергии составляла 313 рублей 51 копейку, то точно такая же сумма зеркально отражалась у меня в счёте-квитанции по оплате ОДН. До того обнаглели, что однажды самовольно увеличили текущее показание индивидуального прибора учёта энергии, и в результате сумма за оплату электроэнергии в сентябре 2013 года составила без малого 1094 рубля! Одновременно выросла и сумма по ОДН - 1276 рублей!

Многие жители города не соглашаются с таким грабежом, в результате чего прекращают оплачивать фиктивные счета, что приводит к многочисленным «долгам». Из-за «злостных должников» правительство Хабаровского края, комитет по ценам и тарифам увеличивают нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению, возлагая на плечи хабаровчан «убытки» ОАО «ДЭК», а ныне ПАО «ДЭК».

Потребляешь? Виновен!

Пошли массовые иски со стороны ОАО «ДЭК» «должникам», в том числе и мне. Иск, предъявленный мне за «долг» в 30000 рублей, в 2012 году я выиграл. Суд обязал снять все долги по ОДН как незаконно начисленные. Но, несмотря на это, у меня в квитанциях по-прежнему висела долговая сумма – 30000 р.

Кончилось терпение. Начал вычислять, откуда берется долг. Как мне объяснили в расчётно-кассовом центре (улица Санитарная, 16), это за ОДН. Замечу, такие же суммы «долга» умудрились начислить всем жителям дома. То есть за три месяца в восьмиквартирной трущобе жильцы затратили энергии на общедомовые нужды на сумму 240000 рублей?! Да такую сумму могла накрутить целая подпольная фабрика! Далее выяснилось: ни разу со дня установки общедомового прибора учёта энергии не было снятия текущих показаний (счетчик установлен на фронтоне дома на уровне второго этажа).

В квитанциях показания общедомового прибора учёта энергии «прыгающие» - то в сторону повышения, то в сторону понижения. Таким образом, мы видим умышленное нарушение пункта 49 «е» Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006: «При наличии общедомового прибора учёта ежемесячно, в течение последней недели месяца, исполнитель коммунальных услуг должен снимать их показания и заносить в журнал учёта показаний общедомового прибора учёта. Исполнитель коммунальных услуг по требованию потребителя в течение одного рабочего дня, следующего за днём обращения, должен предоставить потребителю указанный журнал».

Жильцы домов-трущоб! А у вас происходила такая процедура по снятию показаний учёта энергии ОДН? Или у вас общедомовые приборы учёта энергии так же стоят в недоступном глазу месте, лишая возможности рассчитывать показания и распределять затраты?

Только суд поможет

Разобравшись, откуда у меня образовываются «долги», в 2013 году я подал иск. Суд выиграл, вынесено решение: «Признать незаконным действия ОАО «ДЭК» по начислению платежей с учётом использования общедомового прибора учёта энергии». Судом было взыскано 500 рублей в мою пользу в качестве компенсации морального вреда и 600 рублей государственной пошлины.

Основанием для решения Железнодорожного районного суда послужила справка о ветхости нашего дома. Ведь согласно пункту 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу и капитальному ремонту.

По своим правилам

Но начальнику расчётно-кассового центра Татьяне Мироненко, видимо, было наплевать на решение Железнодорожного суда. С её подачи агенты продолжали терроризировать меня, обесточивали квартиру без составления акта. Поступали угрозы и по телефону, и перед соседями из меня делали злостного должника, пугали судом, а в каждом уведомлении писали разные суммы долга - от 2700 до 16000 рублей. В судебных заседаниях представители «ДЭК» отказывались признать, что прекращали подачу электроэнергии в квартиру. 16 мая 2015 года и 16 октября 2015 года ОАО «ДЭК» подало иск как к злостному должнику.

Судебный процесс вела мировой судья судебного участка № 5 Железнодорожного района С.Э. Андрианова, которая все мои доказательства отклоняла.

Так, представителем ОАО «ДЭК» не были предоставлены текущие показания общедомового прибора учёта энергии. Мое ходатайство о предоставлении журнала учёта было отклонено.

Я просил суд обязать ОАО «ДЭК» предоставить акт обследования дома № 233, где были бы отражены нормы распределения общей площади имущества; суммарный объём потребления в жилых помещениях, оборудованных индивидуальными приборами учёта; суммарный объём потребления в жилых помещениях, не оборудованных приборами учёта; освещенность мест общего пользования (количество осветительных приборов) - все согласно Правилам предоставления коммунальных услуг. Судья и это ходатайство отклонила. Такой акт должен быть у нас для сверки потребляемого электричества.

Со дня заселения в дом мой лицевой счёт по оплате электроэнергии начинался с цифр № 010107…, однако в 2006 году без моего договорного соглашения в счёт-квитанции появился второй лицевой счёт № 04DEC017…, по которому накручивали неизвестно откуда взятые суммы долга. Таким образом, я должен платить за электроэнергию по двум лицевым счетам? На мою просьбу обязать ОАО «ДЭК» предоставить отчёт о причинах появления второго лицевого счёта судья ответила отказом.

Предоставил суду решение суда Железнодорожного района о признании незаконными действий ОАО «ДЭК» по начислению платежей с учетом использования общедомового прибора учёта. Просьбу приобщить решение к делу судья отклонила. Таким образом, по воле судьи Андриановой я был лишён возможности осуществления своих прав, гарантированных Конституцией. Основанием для удовлетворения иска ОАО «ДЭК» послужило предоставление расчета задолженности по ОДН, где суммы взяты с «потолка».

05.10.2015 мною было подано заявление об отводе мирового судьи Андриановой, где указывалось на нарушение моих процессуальных, гражданских, конституционных прав. Своим решением судья заявление об отводе отклонила.

Это еще не конец

Очередной раз, находясь в расчётно-кассовом центре по улице Санитарной, 16, наблюдал такую сцену. Бабушка подает квитанцию по оплате электроэнергии диспетчеру:

- Вот у меня появился долг 1200 рублей. Откуда он? Я ежемесячно оплачиваю.

Диспетчер, глядя в компьютер:

- Это за ОДН.

Бабушка:

- Я живу в частном доме, готовлю на печи, одна лампочка в доме, телевизора у меня нет. Диспетчер:

- Я вам сказала - за ОДН.

Бабушка осталась один на один со своей проблемой.

Девушка, обращаясь к диспетчеру:

- Мне пришла квитанция, где начислили долг в сумме 1900 рублей 60 копеек - откуда?

Диспетчер, беря квитанцию, спрашивает:

- Где вы проживаете?

Девушка указывает номер ДОСа в Железнодорожном районе.

Диспетчер, глядя в компьютер:

- У вас долг висит за 2009 год.

Девушка растеряно пожимает плечами:

- Как же, я регулярно оплачиваю, не понимаю, как образовался долг.

Диспетчер:

- Долг у вас за ОДН.

Дорогие сограждане, берегите свои квитанции за все годы. Не давайте жуликам пользоваться вашей слабостью. С вашего молчаливого согласия происходят нарушения ваших прав и законных интересов. Боритесь за свои права!

Публикацию подготовил Эдуард Попов