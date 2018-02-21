В Хабаровске чиновники с большим сочувствием относятся к бедам обывателей.

В «Молодом дальневосточнике XXI век» №2 10 - 17 января 2018 года был опубликован материал «Пятьдесят на пятьдесят». Речь шла о прямой и явной угрозе жизни обитателей дома №7 на улице Нагорной из-за обрушения тяжелого расширительного бака, который остался на чердаке с 70-х годов прошлого века. Каким образом демонтировать сооружение и избежать опасности?

На днях редакция получила ответ от А.В. Климочкина, и.о. начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска. Он сообщает, что «вышеуказанный многоквартирный дом 1955 года постройки, 2-этажный, 1-подъездный, износ конструктивных элементов составляет 48%, из 8 квартир 4 находятся в собственности граждан. Собственниками многоквартирного дома выбран непосредственный способ управления, ООО «Бриз» оказывает услуги по аварийно-техническому обслуживанию многоквартирного дома.

В настоящее время на законодательном уровне определены механизмы сбора финансовых средств для проведения текущего и капитального ремонтов в многоквартирных домах. Демонтаж расширительного бака не входит в состав работ по данным видам ремонта. Расширительный бак был установлен при строительстве многоквартирного дома, соответственно, нагрузка на балки перекрытия рассчитана с учетом использования данного бака. Вместе с тем собственники на общем собрании могут принять решение по демонтажу расширительного бака с указанием источника финансирования, а также определением подрядной организации для выполнения данных работ. В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ наниматель обязан оплачивать текущий ремонт общего имущества. В случае принятия решения собственниками о проведении работ в счет средств текущего ремонта наниматель жилого помещения обязан будет участвовать в оплате таких расходов в соответствии с принятым решением.

По вопросу деформирования несущих конструкций: для определения степени износа строительных конструкций необходимо привлечение специализированной организации, собственники вправе самостоятельно привлечь организацию для проведения обследования. Порядок признания жилых помещений непригодными для проживания или подлежащими капитальному ремонту, а также домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции установлен Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. В соответствии с требованиями вышеуказанного Положения городская межведомственная комиссия для оценки жилых помещений, находящихся в собственности муниципального жилищного фонда городского округа «Город Хабаровск», проводит оценку соответствия помещения или дома установленным в Положении требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) или дом на основании заявления гражданина (нанимателя). Для рассмотрения вопроса о проведении оценки соответствия жилых помещений многоквартирного дома № 7 по ул. Нагорной требованиям указанного Положения жители данного дома могут представить в городскую межведомственную комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда городского округа «Город Хабаровск» следующие документы: заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания или подлежащим капитальному ремонту, копии правоустанавливающих документов на данное жилое помещение.

На основании вышеизложенного собственники жилых помещений многоквартирного дома №7 по ул. Нагорной по отношению к администрации города имеют равные права для решения вопросов по содержанию и ремонту мест общего пользования дома, администрация города как собственник помещений поддержит любое решение собственников».

Что тут можно сказать? Ситуация патовая - у собственников помещения равные права, но половина из них должна быть инициативной, а половина обещает поддержать. Проблема в том, что бак в первую очередь проломит потолок муниципального жилья в найме и уж потом испортит жизнь тем, у кого квартиры в личной собственности. Остается только дожидаться, кто сделает первый шаг.

Публикацию подготовил Андрей Дунаевский