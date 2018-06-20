Почта «МД XXI век»: Корректировка по-хабаровски

Почетный гражданин г. Хабаровска Александр Филонов рассуждает о методах генерализации и предложениях холодного ума и горячего сердца

В газете «Молодой дальневосточник XXI век» (№13 от 28 марта – 4 апреля 2018 г.) был размещен материал «Монументальная лажа» о том, что на центральном барельефе стелы «Город воинской славы» появились исторически недостоверные изображения. Не избежали корректировки «по-хабаровски» и барельефы, укрепленные по углам постамента. Ошибки допущены в изображении техники, формы одежды и воспроизведении исторических событий.

Военный историк, почетный гражданин г. Хабаровска Александр Филонов откликнулся на материал Андрея Дунаевского и выступил от имени Управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации г. Хабаровска.

«Считаю целесообразным уточнить некоторые положения показа истории города, - пишет он. - В целом исторический фон барельефов на стеле площади Города воинской славы соответствует концепции показа героического прошлого нашего города и его жителей на протяжении 150 лет. Трудность заключается в отображении отдельных эпизодов героической истории в малых формах. В территориальном масштабе показаны события театра военных действий от Монголии до Приморья, во временном – полтора века.

При этом, естественно, применяются методы генерализации, обобщения и выбора наиболее общих известных эпизодов, использование в качестве исторического фона известных произведений живописи и скульптуры, исторических образцов военной техники и др.

Андрей Дунаевский обращает внимание на неточности на трех барельефах. Авторы их стремились показать лишь отдельные героические страницы истории противоборства наших земляков с японской экспансией на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны и военной интервенции, а также при пресечении военных конфликтов в районах оз. Хасан (Приморье) и реки Халхин-гол (Монголия). В этой связи враги-японцы показаны как обобщенный образ интервента.

Что касается капитуляции Японии в 1922 г., официально японцы не подписывали Акт о капитуляции, как в сентябре 1945 г. Но вся метаморфоза состоит в том, что сначала японцы «победоносно дошли» почти до оз. Байкал, а потом вдруг «гордо» ушли домой на свои острова. Как это понять? Это форменная капитуляция – и военная, и политическая – под напором стали и огня!

О танках МС-1 (он же Т-18) нужно уточнить, что они применялись на ТВД еще в Маньчжуро-Чжалайнорской операции 1929 г. при разгроме белокитайцев во время вооруженного конфликта на КВЖД. Несмотря на то, что они были сняты с вооружения еще в марте 1938 г., была неудачная попытка их применения в одном из боев у оз. Хасан в августе 1938 г. Известный хабаровчанам танк МС-1, установленный перед штабом ВВО, доставлен в город из Приморья. А там он был эвакуирован с поля боя уже в наше время, восстановлен умельцами и позже доставлен в Хабаровск.

Такие танки были и в Монголии. В условиях обострения обстановки по советско-монгольскому договору 1936 г. для защиты территориальной целостности и суверенитета наша ограниченная группировка войск была введена в МНР. В её составе были и бронетанковые части из Забайкалья. Кроме того, в монгольской 6-й кавалерийской дивизии был сформирован бронедивизион. В его составе были бронемашины, а позже и легкие танки. При этом танки МС–1 использовались как учебные.

Возможно, последний такой танк я видел в Монголии именно в районе р. Халхин-Гол. В 1984 г. в МНР широко отмечалось 45-летие Победы на р. Халхин-Гол. Советская делегация посетила район сражения и осмотрела уцелевшие образцы военной техники тех лет. За пределами демонстрационной площадки можно было увидеть и упомянутый танк. Мне объяснили, что не сумели его подготовить к широкому показу по ряду причин. Впервые этот танк я увидел в музее БТ техники в Кубинке под Москвой еще в 1969 г.

По некоторым позициям автор больше теоретик, чем практик. Иногда и сам себе противоречит: в одном абзаце пишет, что танки МС-1 сняты с вооружения в 1938 г., а в другом - что они применялись даже в приграничных боях 1941 г. Можно поговорить и о форме одежды. Это по приказам все красиво, а на практике сначала донашивали старую форму и постепенно, по мере поступления в войска, переодевали солдат в новую. Могу привести примеры из периода своей военной службы.

Но хотим обратить внимание на главное - предложение автором своей помощи как исторического консультанта. Об этом же речь шла и в упомянутой им статье М. Карпача «Монументальное продвижение» (см. «МД XXI век», № 11, от 14-21 марта 2018 г.). На наш взгляд, это один из основных побудительных мотивов публикации, пусть и с неуважительным заглавием».

Подготовила Матрена Ефимова