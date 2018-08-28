Проверено на себе: В МФЦ без очереди

Хабаровчане пожаловались редакции на долгое ожидание в многофункциональных центрах

В МФЦ по улице Серышева, 31-б, рассказывают читатели, люди стоят в очередях по несколько часов, чтобы получить заветные бумаги, да еще окна не все работают, половина из них вечно закрыта. Звучит совсем не радужно.

Чтобы узнать, как обстоят дела, иду в МФЦ посетителем – почти к самому открытию, в десять часов утра. Буду проверять качество обслуживания.

На первый взгляд, никаких претензий нет - все окна работают, людей практически нет. Подхожу взять талончик в электронную очередь, ко мне тут же подбегает молодой человек.

- Вам какая услуга нужна?

- Хочу подать документы на загранпаспорт, - говорю первое, что приходит в голову.

Тут же получаю талончик и не успеваю даже сказать «спасибо», как меня уже вызывают к окошку. То есть время ожидания заняло не больше двух минут! Кто бы мог подумать.

Чтобы убедиться в том, что я не одна такая, кто быстро прошёл, решила спросить у присутствующих: сколько ждут и за какой именно услугой пришли. Может, это только с паспортами все так хорошо работает?

- Я - риелтор, поэтому часто хожу в МФЦ, работа обязывает, - рассказывает мне Татьяна, одна из сидящих в небольшой очереди. - Честно говоря, никогда особо долго тут не сидела, максимум часа полтора, и то на регистрацию сделок с недвижимостью. Эта услуга сама по себе много времени отнимает. А так очень быстро принимают, я вот российский паспорт в этом году меняла, ждать почти не пришлось. Единственное, очереди обычно к терминалу - все идут пошлину оплачивать, и там можно полдня простоять. Но сейчас сезон отпусков, так что сами видите, вообще никого нет.

Действительно, все то время, что я была в МФЦ, никто к терминалу не подходил, и можно было без проблем им воспользоваться. Еще и парни-консультанты готовы были прийти на помощь в любой момент, только позови. В общем, обслуживание настолько хорошее, что не придерешься даже. Татьяна со мной согласилась:

- Тут ещё и по записи пройти можно. Тогда вообще не придется в очереди стоять, просто приходишь в назначенное время и все. Удобно.

- А как записаться? - спросила я. - Если через Интернет, то не все ведь могут это сделать.

- Можно через Интернет, а можно позвонить или лично прийти. Как хотите.

Что ж, получается, что в МФЦ не просто адской очереди не увидела, так еще и узнала о куче возможностей сократить время ожидания до минимума. Но мне просто могло повезти: в конце концов с утра, и правда, народу мало, да и многие на отдых разъехались. Вдруг если прийти в обед, и не летом, а зимой, то придётся ждать долго? Снова обратилась с вопросом к моей новой знакомой, раз уж она так хорошо с работой МФЦ знакома.

- Ну, иногда приходится подождать, конечно. В обеденное время много окошек закрывается, очередь движется медленнее, но больше часа мне тут сидеть не приходилось. А вообще, лучше идти с утра, в крайнем случае - вечером, это самое удобное время.

- Вообще, хоть какие-то вопросы к работе МФЦ есть? - поинтересовалась я напоследок.

- Вроде нет. Только с парковкой иногда проблемы, машину тут нигде не поставишь, все забито вечно.

Ушла я в итоге из многофункционального центра с хорошими впечатлениями, а сама подумала, все-таки ещё днем зайду, посмотрю, что изменится. Как говорится, доверяй, но проверяй.

Во второй раз выбрала услугу «Получение справки о составе семьи», снова взяла талончик, села ждать. Народу, конечно, было гораздо больше, чем с утра, но в пределах разумного. Буквально через пятнадцать минут назвали мой номер. Так что миссия найти длинные очереди снова провалилась.

Везение это или нет, но найти большие минусы в работе МФЦ мне в этот день так и не удалось. Ну да, пошлину в терминале платить долго, но это вообще где угодно можно сделать, в любом отделении банка. Зато принимают быстро и помогают -начиная от выбора услуги для получения талона и заканчивая тем, как пользоваться терминалом. Даже фото на документы можно там же сделать. Поэтому советую: смело идите в МФЦ, о потраченном времени жалеть не придётся.

Екатерина Пирогова