Мнение: А что же Блюхер?

Вопрос, возникший после прочтения материала «Горькая правда Хасана» («МД XXI век», № 31, 2018 г.)

«Первой жертвой любой войны становится правда», - сказал как-то Джонсон Хайрам, американский сенатор, живший в первой половине ХХ века. И дело историка - разобраться в скопище слухов и домыслов. Для этой цели и служат различные документы, начиная от государственных актов и заканчивая личными архивами.

После прочтения материала военного историка Александра Филонова хочется уточнить: а что же Блюхер? На мой взгляд, возлагать всю ответственность за ситуацию конца 30-х годов на Дальнем Востоке на Генриха Люшкова – перебор. Все-таки самым главным военным на Дальнем Востоке был Василий Блюхер, и власти у него было немерено. Вот только когда начались Хасанские события, Блюхер повел себя как-то странно.

Правда, и наказали его за «художества» на Хасане не слабо: «Вместо того чтобы честно отдать все свои силы делу ликвидации последствий вредительства и боевой подготовки ДК фронта (ДКФ - Дальневосточный Краснознаменный фронт. - Прим. авт.) и правдиво информировать наркома и Главный военный совет о недочетах в жизни войск фронта, тов. Блюхер систематически, из года в год, прикрывал свою заведомо плохую работу и бездеятельность донесениями об успехах, росте боевой подготовки фронта и общем благополучном его состоянии. В таком же духе им был сделан многочасовой доклад на заседании Главного военного совета 28-31 мая 1938 г., в котором он скрыл истинное состояние войск ДКФ и утверждал, что войска фронта хорошо подготовлены и во всех отношениях боеспособны». Это цитата из приказа 0040 от 4 сентября 1938 года, что вышел по результатам разбора Хасанских событий.

Еще в мае 1938 года из Москвы категорически потребовали вернуть к 1 июля всех откомандированных на сторонние работы бойцов в свои части. Но на это решение Блюхер не отреагировал. И многие воинские части Дальневосточного фронта, выйдя за пределы мест дисклокации, просто с трудом преодолевали бездорожье, не озадачился Блюхер путями выхода частей прикрытия.

По правде, за бардак на Хасане тогда многим прилетело. Так, по приказу № 0169 от 8 сентября 1938 года за использование боевых самолетов в качестве транспорта и за расформирование медико-санитарных батальонов и полевых госпиталей в стрелковых дивизиях, находившихся в боях, заместителю командующего ДКФ комкору тов. Филатову «за легкомысленное отношение к службе и нарушение приказов» влепили строгача.

Но более всего Блюхеру досталось за попытку оспорить политическую волю руководства: «…т. Блюхер послал комиссию на высоту Заозерная и без участия начальника погранучастка произвел расследование действий наших пограничников. Созданная таким подозрительным порядком комиссия обнаружила "нарушение" нашими пограничниками Маньчжурской границы на 3 метра и, следовательно, "установила" нашу "виновность" в возникновении конфликта на оз. Хасан».

По сути, делал он то, что в любой стране, при любом строе называется «попыткой мятежа». Но Советский Союз образца 30-х годов прошлого века - это не «банановая республика», где в войсках «до обеда строевая, после обеда переворот». За попытку оспорить, а тем более не выполнять указы высшего командования и политического руководства в предвоенный период головы летят при любом строе и режиме.

Ведь до Хасанских событий немало было боестолкновений на границе. Конечно же, не таких по интенсивности и не с такими потерями, как в сражении за сопки Хасана. Но они были – лютая сшибка с потерями людей и техники в июне 1937 года на островах Сеннуха и Большой, расположенных юго-восточнее г. Благовещенска и г. Айхунь. А уж более мелкие стычки шли все эти годы.

В 2005 году, к 65-летию событий у озера Хасан, вышел сборник аналитических материалов «На границе тучи ходят хмуро...» под общей редакцией доктора политических наук генерал-полковника Н.И. Резника. Весьма годная книга как для профессиональных историков, так и для интересующихся. Полный текст приказа 0040 там опубликован.

А накопившиеся проблемы Дальневосточного фронта пришлось разгребать новому командующему Апанасенко И.Р. весь 1941 год. Результат работы двух исторических персонажей – в Хабаровске есть и площадь Блюхера, и улица его имени, Апанасенко же, по большому счету, на Дальнем Востоке забыт.

Андрей Дунаевский

Несколько лет назад фотограф Юрий Журавель спас уникальный фотоархив по Хасанским событиям: «В Уссурийске я познакомился с пожилой женщиной, вдовой одного фотографа. Она мне предложила посмотреть фотооборудование и архив, оставшиеся от мужа. Детям все это наследство было не интересно, они хотели имеющиеся фотоматериалы просто выкинуть, поскольку считали, что пленка в цифровую эпоху уже никому не нужна. Из разговоров стало понятно, что большую часть архивных материалов они уже выкинули! Я выкупил оставшиеся пленки, фотопластинки и коробочки со слайдами. Каково же было мое удивление, когда среди пленок я обнаружил более старые фотоматериалы, относящиеся к периоду Хасанских событий 1938 года».

Одна из фотографий использована в качестве иллюстрации к материалу