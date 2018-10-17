Рубят капусту в Хабаровске: Страдают ли коммерсанты, обманывающие население?

В почте редакции газеты «Молодой дальневосточник XXI век»– отклик жителя Хабаровска на публикацию.

«Обнаружил у себя в почтовом ящике сию занятную бумажку, - пишет хабаровчанин Дмитрий Терлецкий. - Решил поискать немножко в интернете про данную службу и наткнулся на статью в рубрике «Плата за житье» «Рубят капусту?" в вашей газете. Бумажка идентична вплоть до последней циферки, описываемой в статье. На лицо явно мошенническая деятельность. Мой счетчик проходил поверку в 2010 году и до следующей ему еще работать и работать. Никаких данных о поверке у этой "службы", таким образом, нет. Раскидывают на удачу. Жаль, что никаких последствий для данных мошенников не будет».

Между тем, на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы 4 сентября размещено сообщение о факте обмана потребителей. Управление рассмотрело административное дело в отношении ООО «Технолит групп». Общество распространяло по почтовым ящикам похожие бумажки от имени «Единой энергетической службы». Суть текста – та же. Номера телефонов – иные.

«В листовке содержится наименование исполнителя слуг – «Единая энергетическая служба. Центр обслуживания клиентов», без указания на ИП или ООО, что формирует у потребителей впечатление о единой централизованной организации, способной и полномочной осуществлять услуги по замене электросчетчиков, - делает выводы УФАС. - По данным официального сайта Федеральной налоговой службы юридическое лицо с наименованием «Единая энергетическая служба» отсутствует. Комиссия Хабаровского УФАС России установила, что рекламодателем является ООО «Технолит Групп». В связи с тем, что рекламодатель является субъектом малого предпринимательства, ООО «Технолит Групп» назначено административное наказание в виде предупреждения».

Распространяет ли новые бумажки та же организация или их идею переняла новая – вопрос к антимонопольщикам. Но, сдается, предупреждения коммерсантов не пугают.

Матрена Ефимова

P.S.

«Спасибо вашей статье по подобным листовкам. Чуть не купилась.Хотя сама работаю в рекламе 7 лет. Маскировка 80 level)», - Марина

«Добрый .день. Пришла указанная вами квитанция. Разбросали по почтовым ящикам ул. Орджоникидзе.Почему на таких горе предпринимателей нет управы? Почему прокуратура безмолвствует?», - Игорь Холопкин



