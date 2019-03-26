Учитесь, пока другие спят…



Павел Евгеньевич Мысин – директор Хабаровского автодорожного техникума, заместитель председателя Общественного совета при комитете госстройнадзора правительства Хабаровского края.





- Павел Евгеньевич, могут ли в обычной жизни техникума случаться неожиданности?

- Конечно, могут. Почему нет? Обижаете.

- Например.

- Например, техникум за свои деньги купил автомобиль. И теперь в нашей школе «Автодор» будем готовить водителей категории «В» с ограниченными возможностями здоровья. А вообще, «Автодор» подготовил примерно тысяч тридцать водителей.

- И впрямь молодцы! Что еще есть у вас удивительно неожиданного?

- В техникуме сейчас работают 186 человек. 72 из них не получают ни копейки из бюджета. Это все уборщицы, все вахтеры, несколько воспитателей и мастеров производственного обучения.

- Какой ужас! Вы не платите им зарплату?

- Зарплату мы им платим. Но не из бюджета, а из средств, которые зарабатывает сам техникум.

- Такого не может быть! 72 человека…

- Вот так же удивилась и наш министр Алла Геннадьевна Кузнецова, когда я ей рассказал.

- Павел Евгеньевич, так вам уже пора и ордена давать…

- Да ладно – я не гордый. Я как Теркин: согласен и на медаль. А если серьезно… Когда среднее профессиональное образование переходило с федерального уровня на краевой, тогда наш техникум самостоятельно зарабатывал большие деньги через дополнительное профессиональное обучение. Это были в основном курсы водителей. Конкуренция в городе была небольшая. А в техникуме – хорошая материальная база, прекрасные педагоги, и все обращались именно в техникум. И техникум зарабатывал столько, что ему тогда краевая субсидия на выполнение государственного задания не нужна была. Представляете?

- Это в какие годы?

- Это было еще семь лет назад. А сегодня конкуренция, автошкол стало в шесть раз больше. Но мы все равно в лидерах: в год готовим 1400 человек, а раньше было 3600. Ни одна школа в городе столько не готовит.

- Если я понимаю правильно, это дополнительные услуги. А основная работа?

- В прошлом году техникуму исполнилось 50 лет. За это время было подготовлено больше 12 тысяч квалифицированных специалистов среднего звена для дорожно-транспортной отрасли. Сегодня у нас учится почти полторы тысячи студентов по семи специальностям. В том числе: «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Организация перевозок и управление на транспорте», «Страховое дело», «Сервис на транспорте» и т. д. То есть техникум отвечает современным запросам. И пока у людей будут машины, наши специалисты всегда будут востребованы.

А специалисты у нас получаются хорошие. Мы участвуем во всех значимых российских и международных конкурсах, фестивалях и чемпионатах профессионального мастерства и занимаем приличные места.

В министерстве разработаны критерии оценки эффективности деятельности профессиональных учебных заведений. Ежегодно заслушивают по итогам года руководителей, но, считай, это оценка коллективу. За 2017 год из 228 баллов техникум получил 185. За 2018 год общее количество баллов снижено до 212, а мы взяли 192. Поэтому когда заслушивали наш техникум в управлении профессионального образования, то замечаний не было.

- Эти баллы за что?

- За учебную, социальную, воспитательную, финансово-экономическую работу и использование имущественного комплекса.

- Что они означают?

- Они означают эффективность работы руководителя. Я приехал в техникум, собрал коллектив и с гордостью сообщил: все у нас с вами хорошо, мы идем в правильном направлении.

- Автодорожный техникум – это престижное заведение?

- Я считаю: именно так. Молодой человек отходит от мамки с папкой – куда ему идти? Сюда. В техникум. Везде так должно быть. Просто наш автодорожный техникум – флагман в этом вопросе. Потому что мы учим молодых становиться рукастыми и головастыми. В этом преимущество среднего профессионального образования. Вместе с теорией молодые получают капитальную практику, начиная с так называемой слесарной. Они только пришли в техникум, а их уже учат: делать надо так, инструмент такой-то, техника безопасности на рабочем месте вот такая. Отсюда начинается профессия. И молодой человек становится мастером, уже с азов понимая свое дело.

- При всем благополучии есть ведь и проблемы?

- Я не только за себя – скажу за всех. Я считаю: среднее профессиональное образование стоит первым на рубеже сдерживающего фактора оттока населения с Дальнего Востока. А материальная база хабаровских техникумов и колледжей желает лучшего. Нехватка была и есть. Но чтобы хоть одно учреждение жило в достатке, такого не скажешь – даже у облюбованного авиастроительного колледжа в Комсомольске все равно есть проблемы. У нас в Хабаровске четырнадцать учреждений среднего профессионального образования, и каждое скажет об этой проблеме. Спроси меня, так я сразу миллионов на сто пятьдесят наговорю.

- Вы назвали эту сумму губернатору, когда он в декабре прошлого года побывал в техникуме?

- Просить у губернатора какую-то сумму было бы просто смешно.

- Это был первый техникум, который Сергей Иванович Фургал посетил в новой должности. И пока единственный. Почему он сделал такой выбор?

- Его мотив я не знаю. Когда мы с Сергеем Ивановичем заканчивали обход, он говорит: рассказывай, что будешь просить? Я говорю: ни-че-го. Он даже остановился: как ничего? Я повторил: ровным счетом ничего! Сколько бы я ни попросил, все равно не дадите в полном объеме. А мне этого мало. Потому что задач у техникума много. Надо расширять перечень образовательных услуг в рамках дополнительного профобразования. Мы должны внедрить новые программы по переподготовке и повышению квалификации специалистов дорожно-транспортной отрасли Дальневосточного региона. И обязательно надо модернизировать материально-техническую базу техникума.

- Вы же давно знакомы с Фургалом?

- С 2005 года, в Законодательной думе Хабаровского края четвертого созыва, когда были выбраны депутатами. А позже, когда я работал еще в Госдуме в Управлении делами, то помогал ему как хабаровчанину, нашему депутату. Мы с ним поддерживали связь все время.

- Все понятно, кроме одного: каким образом вы оказались в Общественном совете при комитете госстройнадзора?

- Гражданским строительством мы не занимаемся, но строительство дорог – наше дело. А в совете желательно было участие представителя от учебных заведений. Поэтому меня и пригласили.

- Зачем вам работа в Общественном совете?

- Ну, я по жизни такой: чем больше работы, тем лучше. Активность – это моя стезя, прорастает из прежнего депутатства. И потом: почему не помочь в том, что умею делать?

- В таком случае, не пойти ли вам еще раз на выборы в депутаты нынешней осенью? Вы уже были депутатом краевой думы. Так, может, есть смысл попробовать замахнуться и на Госдуму?

- А почему нет? Я подумаю… (Смеется.)





Раиса Целобанова

Фото Михаила Сергеева





Хабаровский автодорожный техникум предлагает обучение рабочим профессиям автомобильной и дорожно-строительной отрасли, переподготовку по действующей специальности или получение новой.

В результате жесткой конкуренции на рынке труда профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пользуется большой популярностью, позволяя повысить свою привлекательность для работодателя.

Обучение проводится очно, очно-заочно, заочно с применением дистанционных образовательных технологий.

Преимущества профессиональной переподготовки в том, что курс включает в себя только профильные дисциплины. Это сокращает время обучения слушателей по сравнению с получением диплома о втором высшем образовании.

Целью такого обучения является получение новых навыков и умений, а также дополнительных знаний и организаторских навыков для продвижения по служебной лестнице. Вы будете знать все новшества, получите не только теоретическую и практическую базу, но и ценные идеи, основанные на практическом опыте.

Учебный центр техникума отличается высоким качеством обучения, которое достигается при помощи высококвалифицированного преподавательского состава и использования современной материально-технической базы.

Учебный центр техникума предлагает комфортные условия обучения, для иногородних слушателей предоставляется общежитие гостиничного типа, на территории техникума работают буфет и кафе.



Для слушателей учебного центра техникума предусмотрена гибкая система скидок:

- для студентов техникума – 20% от стоимости полного курса обучения;

- для студентов техникума, обучающихся по двум видам профессиональной техники одновременно, – 50% от стоимости полного курса обучения;

- для студентов техникума, обучающихся по трем видам профессиональной техники одновременно, – 60 % от стоимости полного курса обучения;

- для слушателей учебного центра, обучающихся по двум видам профессиональной техники одновременно, – 30% от стоимости полного курса обучения;

- для слушателей учебного центра, обучающихся по трем видам профессиональной техники одновременно, – 40% от стоимости полного курса обучения.