Земельный прецедент в Хабаровске



В № 11 «Молодого дальневосточника XXI век» от 13–20 марта 2019 года был опубликован материал «Первый отжим», речь в котором шла о хабаровчанине, что в 2017 году приобрел у другого хабаровчанина в собственность дом, построенный в 2008 году.

Участок под домом, как и прилегающая территория порядка 10 соток, - в аренде. Собственником земли является муниципалитет Хабаровска.

Когда новый владелец дома попытался переоформить договор аренды участка на свое имя, то получил от департамента муниципальной собственности (ДМС) судебное преследование. И вскоре, если правосудие не восторжествует, еще одним бомжом в Хабаровске станет больше. Почему ДМС с 2008 года – с момента постройки дома не озадачился законностью, а теперь ссылается на нормативы 2016-2018 годов, непонятно. Непонятно и почему департамент в течение 10 лет не считал продавца нарушившим закон.

Редакция получила на публикацию ответ из администрации г. Хабаровска:

«В период с 16 по 18 годы в городе Хабаровске стали появляться объекты строительства, называемые застройщиками «жилые дома», квадратурой не более 30 метров. Земельные участки, на которых расположены вышеназванные объекты, были получены посредством аукциона, проводимого органом местного самоуправления. Фактически на предоставленных земельных участках под индивидуальное жилищное строительство гражданами были возведены объекты, которые зарегистрированы в качестве объекта недвижимости. При этом разрешение на строительство ими не получалось, несмотря на требования градостроительного законодательства Российской Федерации.

Районными судами города Хабаровска за вышеуказанный период рассмотрено 18 исков о признании отсутствующим права собственности на объекты индивидуального жилищного строительства и приняты решения об удовлетворении заявленных органом местного самоуправления требований.

Удовлетворяя заявленные требования, судами было установлено, что спорные объекты возведены без получения разрешения на строительство, а также то, что возведенные объекты не соответствуют СНиП, предъявляемым к жилым домам, и, как следствие, не являются объектами недвижимости. То есть данные объекты являются самовольной постройкой, под которые земельный участок не может быть предоставлен в собственность или аренду.

При этом следует обратить внимание на то, что Департаментом не заявляются требования о расторжении договора аренды, сносе объекта и освобождении земельного участка, а предоставляется возможность арендатору закончить строительство объекта с получением документов, предусмотренных действующим градостроительным законодательством.

Указанные выше ситуации возникли в связи с тем, что Управлением Росреестра при проведении регистрации прав на объекты Регистраторами не запрашивались, в порядке межведомственного взаимодействия, разрешения на строительство объектов, поскольку в отношении объектов индивидуального жилищного строительства градостроительное законодательство Российской Федерации не освобождает от необходимости получения разрешения на строительство, и указанными гражданами разрешения на строительство индивидуального жилого дома получаются в обязательном порядке.

Более того, Минстрой России в своем Письме от 12.09.2016 № 29543-ВЦ/03 «О необходимости получения разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства» и Минэкономразвития России в письме от 09.09.2016 № Д23и-4285 «Относительно государственного кадастрового учета объектов индивидуального жилищного строительства» также указывают на тот факт, что получение разрешения на строительство является обязательным при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в письме от 02.11.2015 № 14-исх/15646-ГЕ/15 "О рассмотрении обращений" (вместе с Письмом Росреестра от 29.10.2015 № 14-10131/15) прямо указывают на необходимость в целях разрешения возникающих при регистрации прав вопросов в процессе рассмотрения представленных документов для учета созданного объекта индивидуального жилищного строительства, регистраторам самостоятельно направлять запрос в соответствующий уполномоченный орган о выданном им разрешении на строительство объекта, в отношении которого осуществляется кадастровый учет и регистрация.

Таким образом, обращаясь в судебные органы с заявлениями о признании права отсутствующим, Департамент пытается не допустить нарушение законодательства в области строительства в обход Градостроительного кодекса РФ и утвержденных норм и правил строительства, регулирующих требования к площадям жилых помещений, фундаментам, пожарной безопасности и т.д.».



Подготовил Андрей Дунаевский