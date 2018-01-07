Хабаровский Музыкальный: Почти археология, Гольдони и бабы

В Хабаровском музыкальном театре премьерный показ спектакля «Трактирщица» собрал аншлаг. Это было даже больше, чем аншлаг, именно про такое говорят: «яблоку негде было упасть». Длиннющие очереди в гардероб, казались, бесконечными.

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Пожилые дамы, надев самые красивые платья, все-таки пришли в театр, как будто скинули лет сорок: весело щебетали, суетились, а самые недисциплинированные пытались пролезть без очереди. Дисциплинированная часть снисходительно смотрела на расшалившихся бабушек: все-таки храм искусства, да и на всех мест в гардеробе хватит!

Перед спектаклем - танцы. Духовой оркестр играл вечнозеленые шлягеры, кто пел, а кто танцевал. К сожалению, короток мужской век в России, кавалеров было крайне мало. Неунывающие пожилые женщины вальсировали друг с другом, и казалось, что такая морозная хабаровская зима отступает перед жаром сердец… нет, не «пенсионерок», а женщин, пришедших отдать дань уважения любимому театру. Все-таки премьера в Музыкальном, и не просто спектакля, а оперетты…

Тяжело живется людям, не только пенсионерам. В сытые годы очереди в театральные буфеты были не меньше, чем в гардероб, а сегодня… десяток – другой скромно одетых хабаровчан. Поэтому перед началом спектакля кто из зрителей молчаливо сидел на пуфиках в холле, кто фотографировался на фоне новогодней елки.

Для работы над постановкой музыкального спектакля «Трактирщица» пригласили Дарью Пантелееву, режиссера-постановщика приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке.

- Театр – это постоянный эксперимент, - уверен Сергей Листопадов, художественный руководитель Музыкального театра. - У Дарьи консерваторское образование. Нам захотелось показать труппе, как работает именно музыкальный режиссер. Я порадовался тому, что это получился именно актерский спектакль, это то, чего сегодня нам не хватает. Как в любой оперетте, может быть, нужно пересмотреть оркестровки, но то, что в этом спектакле появилось место для актерской импровизации, то, что развивает артиста, - вот что ценно. Порой режиссерский театр убивает актера. А у нас еще более сложная ситуация, у нас артисты-вокалисты, им нужно уметь и петь, и играть.

Пьесу «Трактирщица» ставили в театре в середине прошлого века. Случайно нашли пьесу в архиве театра. Конечно, сохранилось не все. Партитуры были рукописные, а не как сегодня - напечатанные.

Дарья очень серьезно отнеслась к музыкальной составляющей. Помимо этого, так как несколько сцен было утеряно, пришлось обращаться к первоисточнику – одноименной комедии Карло Гольдони.

- Проделана скрупулезная работа по восстановлению и либретто, и партитуры. Буквально на последних репетициях дирижер Виталий Каракуз вычищал из партитур те ноты, которые случайно туда попали.

Музыку к спектаклю написал Игорь Ипатов. Молодому и уже, пожалуй, среднему поколению это имя ничего не говорит, а для старшего поколения это легенда золотого века оперетты, когда с ночи от Комсомольской площади выстраивалась очередь за билетом в любимый Театр музкомедии, еще по старому адресу, на ул. Шевченко, 17. В общей сложности проработал в Хабаровском театре музыкальной комедии 25 лет, осуществив постановку 150 спектаклей, написав более 50 песен и балетных номеров. Ушел из жизни в 1977 году. Похоронен в Хабаровске.

Благодаря стараниям и Дарьи Пантелеевой и Виталия Каракуза музыка была свежа, не чувствовалось «нафталина». Там было все – и характер, и настроение, и тот специфический дух, который характерен Музыкальному театру.

«За вчера, за сегодня, за завтра! За театральным столом всегда должны сидеть представители трех поколений. Без стариков театр мертв, без молодых — стар, без талантливых, штучных артистов — он просто на дне. И пусть эта сцена не оскудеет творческими людьми во всех поколениях — сегодня, завтра и послезавтра», - таков был любимый тост Игоря Ипатова.

Пожалуй, этот спектакль – удача Музыкального театра, та часть театральной публики, которая выросла на опереттах Музкомедии, была благодарна и за нестареющие гольдониевские шутки, за легкость и мелодичность ипатовских мелодий.

Была хороша Мирандолина (актриса Юлия Лакомая). И красива, и притягательна, и понятно, почему она одержала победу над кавалером Рипафраттом (заслуженный артист РФ Денис Желтоухов). Актер Сергей Буков благодаря редкому дарованию комика был, казалось, неистощим на трюки.

Ну и, конечно, Денис Желтоухов со своим невероятным сценическим обаянием и довольно органичным воплощением Рипафратта, который любил и поесть, и выпить вина, и демонстративно не любил женщин. «Это все бабы!» - в зал кидал синьор, а многочисленная женская часть публики начала затихала, а потом начинала тихонько хихикать.

Они-то женщины, а не бабы! Это все горести и войны из-за баб, а из-за женщин – только любовь и красота!

А в конце были долгие овации, актеры улыбалась и кланялись, казалось, что они только-только разошлись, и дай волю - на сцене начнется такое хулиганство, что публика изойдется от смеха. И была какая-то невероятная легкость, словно и проблем никаких нет, и здоровье у всех богатырское…

Дамы в возрасте долго не хотели расходиться, долго стояли в холле, кто хвалил спектакль, кто говорил о житье-битье, и, собственно, дамы в любо возрасте – дамы, порой и не поймешь, о чем они так возбужденно щебечут…

Спектакль в первую очередь удался тем, что горожанам подарили и немного взрослой сказки, и немного счастья. А как без этого можно выжить в очень жестоком мире?

Юрий Вязанкин

Фото Игоря Чуракова