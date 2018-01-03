Хабаровскому вокалисту нужна поддержка земляков

Хабаровчанин Анатолий Букин вышел в полуфинал конкурса вокалистов «Новая Звезда». Теперь для победы ему потребуется поддержка земляков.

На новогодних каникулах на телеканале «Звезда» состоятся полуфиналы и финал третьего сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие самые талантливые и яркие исполнители со всей страны.

Наш регион на проекте представляет артист Хабаровской краевой филармонии Анатолий Букин. Только ему удалось покорить своим талантом строгое жюри и пройти кастинг. Всего же на выход в полуфинал рассчитывали 80 исполнителей из региона.

В этом сезоне у "Новой Звезды" будет два победителя, и вручение призов пройдет также в два этапа. 7 января состоится награждение лучшего по мнению музыкальных экспертов. 8 января назовут имя победителя по мнению телезрителей, которого определят по результатам смс-голосования с 5 по 7 января 2018 года.

Средства, полученные от смс-голосования, будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга.

В. Оратай

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Фото: https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/new-star-3-season/201708211440-8hy1.htm