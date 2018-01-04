Путеводитель по новогодним детским утренникам в Хабаровске для детей и взрослых

Новогодние каникулы подошли к середине в Хабаровском крае. С замиранием сердца мы ждем сказки – светлой, счастливой. Мы загадываем желания и трепетно ожидаем исполнения, с замиранием сердца распаковываем подарки, вот-вот и коснется нас пушистой еловой лапой новогоднее чудо. И если взрослые смиренно сами себе создают волшебную атмосферу, то маленькие хабаровчане зависят от нас, взрослых.

Новогодняя встреча с театром для детей - не просто праздник и подарки, но и школа жизни, школа фантазии.

У Ольги Подкорытовой, хабаровского драматурга и режиссера, удивительные пьесы, тонкие, очень теплые, немного андерсеновские: с одной стороны, веселые, а с другой - немного грустные. Волшебство в них буквально под рукой. Стоит только внимательно приглядеться, прислушаться, и обыкновенность, привычность начинает звучать, рассказывать таинственные истории. Главное - это присмотреться, прислушаться, и мир станет и красочным, и добрым. Так случилось, что на новогодних каникулах дети, а также их родители, смогут попасть в эти волшебные миры в двух разных театрах.

Театр кукол

Представление начинают Дед Мороз и Снегурочка, под елочкой. Театр – маленький, домашний, поэтому и представление будет, может быть, не сильно громким. Зато каждый ребенок не останется без внимания. После детям покажут спектакль «В поисках чуда». Это история о том, откуда берутся подарки для детей у Деда Мороза.

- Под волшебной елкой снеговики читают детские письма, готовят новогодние подарки, кладут в мешок и на санках доставляют Деду Морозу, который на Новый год дарит их детям. Так получилось, что сани с подарками улетели, а в почтовом ящике обнаружилось еще одно письмо. Ребенок попросил у Деда Мороза чуда. Чудес на свете много, какое же положить в подарок? И тут снеговикам пришло в голову пробежаться по сказкам, там-то чудес много! И волшебные палочки, и сапоги скороходы, и скатерти-самобранки… Оказалось, что чудеса из сказок, допустим, говорящая щука, особо и не нужны современному ребенку. Тогда ребенку ничего делать не нужно, и учиться жизни не за чем, все за него будет сделано, - рассказала Ольга Подкорытова, автор пьесы и режиссер спектакля.

Как же выкрутились снеговики из этой непростой ситуации и какой самый лучший новогодний подарок для ребенка, вы можете узнать, если посетите новогоднее представление в этом театре. Кстати, можно приходить на это представление с ребенком от двух лет.

Театр юного зрителя

Мы мечтаем и верим, что наши мечты обязательно исполнятся. Но одна старенькая Пишущая Машинка, мастерица писать новогодние сказки, случайно перепутала всего одну букву, и получилась не детская сказка, а дедская… То есть не про мальчиков и девочек, а про бабушек и дедушек. Ну и что? Главное – это не буквы. Главное, чтобы сказка получилась про Счастье.

«ДеДская сказка про Счастье» — добрая, веселая и трогательная история о том, что мечтать никогда не поздно. Эту сказку нужно смотреть всей семьей.

- Некоторым хочется всяких инноваций на новогодних детских утренниках. Например, с Дедом Морозом в боулинг поиграть, поплавать в бассейне, поиграть в компьютерные игры. Мы занимаем принципиальную позицию. В сказке говорится о том, что мир принадлежит не только молодым, красивым, здоровым. Надо осчастливливать всех окружающих, и тогда мир станет более светлым и счастливым, - рассказала Ольга Подкорытова. – Я постоянно стараюсь придумать больше маленьких бытовых ритуалов, чтобы после сказки ребенок знал способ, как поиграть со Вселенной в чудо. В этой сказе - это новогодний ветер. Взял вертушку, поймал его и загадал желание. Вселенная откликается на наши действия. Ей все равно, как это было, путь даже загадано во время игры.

Ну а после сказки, по традиции, Дед Мороз пригласит маленьких зрителей в свой Ледовый дворец на утренник, а ребята постарше отправятся на Новогоднюю дискотеку. А в финале обязательно будет новогодние волшебные сюрпризы от Деда Мороза, который, как известно, привозит прямо на сцену маленький паровозик. Каждый ребенок получит вертушку, чтобы поймать новогодний ветер и загадать волшебное доброе желание. Закончится все традиционной песней - визитной карточкой театра - «Новый год, Новый год пахнет мандаринками!».

Хабаровский театр драмы и комедии

Каждый день все новогодние праздники Дед Мороз и Снегурочка ждут вас в театре у красавицы елочки! Они распахнут для детей двери в чудо и волшебство. Конечно, не обойдется и без не очень хороших героев, которые попытаются испортить праздник. Но Добро, безусловно, победит.

- У нас интересное сказочное представление со светом, музыкой, все блестит, все сверкает! Утренник состоит из двух частей: новогоднее представление около елки и для детей постарше – дискотека с Дедом Морозом – диджеем, - рассказывает Галина Родэз, руководитель литературно-драматургической части театра. – После представления Новый год дарит подарок для всех, приглашает в сказку: например, на новый спектакль «Молодильные яблоки». Это скоморошина о том, как Царь Горох хотел омолодиться и отправил своего сына за тридевять земель за волшебными яблоками к Злодею Злодеечу.

Стоит отметить, что, помимо премьерного спектакля, юным хабаровчанам представят на новогодних каникулах и другие детские спектакли: «Василиса Прекрасная», «Двенадцать месяцев», Волшебник Изумрудного города», «Волшебный цветок», «Сон в зимнюю ночь».

Хабаровский музыкальный театр

Возле новогодней ёлки малыши обязательно встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и разными чудесатыми героями на костюмированном представлении «Новогодний переполох, или Похищенное время».

- За каникулы дети увидят все сказки, которые есть у нас в репертуаре, - рассказал Сергей Листопадов, художественный руководитель Хабаровского музыкального театра. – Музыкальные снеговички в фойе встречают детей, все поднимаются на третий этаж, где ребята рисуют и играют в различные игры, участвуют в конкурсах – готовятся к встрече Дед Мороза. В какой-то момент появляются Баба Яга и Леший и говорят, что не хотят стареть, никакого Нового года не будет, и забирают время. Конечно, в итоге нечистая сила становится доброй и наступает Новый год. После представления, конечно, в подарок - музыкальная сказка.

Напомним детские спектакли, которые театр представит на праздничной неделе: «Муха-Цокотуха», «Как подружились Амур и Тимур», «Приключения Герды в Снежном королевстве», «День рождения кота Леопольда!», «Кот в сапогах» и «Спящая красавица».

Юрий Вязанкин

Фото Натальи Ивацик, Игоря Чуракова