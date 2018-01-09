На конфликте белого и черного: Почему в поселке Горный Хабаровского края слышится симфоническая музыка

Из Комсомольска-на-Амуре в поселок Солнечный Хабаровского края долиной Холдоми едем почти час. Любуясь густым березняком, крутыми сопками, горной речкой Силинкой. И если едешь впервые или давно не был в Солнечном, час пути промелькнет, и как-то вдруг откроется вид на поселок. Автобус сворачивает с трассы, которая ведет в поселок Горный.

Заметный знак - скульптурная композиция на постаменте с фигурами строителя и горняка. От этого знака подсел попутчик, ветеран рудника, бывший проходчик. Я поинтересовался, можно ли побывать в штольне, в горных выработках, идущих с целью открытого доступа к жилам руд.

- Зачем тебе это нужно? - спросил попутчик. - У наших горняков не угасает мечта запустить в работу рудник и фабрику. Но ее решено переоснастить новыми технологиями, аппаратами, узлами. Модернизацию затеяли с целью уменьшения затрат. Но пока не достигли результатов.

Романсы и … шубы

В Солнечном меня ждали в центральной библиотеке. С ее директором Еленой Владимировной Розы я знаком по проведению «цветаевского костра». Сама же библиотека включает в себя систему библиотек всего района, в котором немало сел и железнодорожных станций. Приходится директору хлопотать за всех. Но главное - держать на уровне центральную межпоселенческую библиотеку. В ней проводятся встречи с первостроителями Солнечного и Горного, ветеранами БАМа, мастерами художественного творчества, местными литераторами и бардами.

В библиотеке работает информационный центр. Его ведет Ядвига Козимировна Летова. Центр устраивает экспозиции художников и фотографов. Можно сказать, экранизацию жизни впечатляющего по территории таежного района, граничащего с рекой Амгунь и острогами Баджала.

- Вы когда в последний раз видели живого медведя? - поинтересовался я у Ядвиги Козимировны.

- Я лично в Солнечном ни разу медведя не видела, - ответила она, улыбаясь. - Но в сентябре в поселок заглянула медведица с двумя медвежатами. Об этом школьники даже писали сочинение.

В библиотеке появилась знакомая мне солистка вокальной группы Дома культуры Юлия Ивановна Коломеец. Это интересная персона: родилась и выросла в Комсомольске, с дипломом электромеханика отправилась работать в Солнечный. Вышла замуж, вырастила детей. И в ней открылось призвание к исполнительству.

Больше двадцати лет она среди тех, кто настойчиво служит искусству. Вместе с руководителем вокальной группы и автором аранжировок Вячеславом Баржеевым. С солистками вокальной группы Юлией Силиной, Викторией и Тамарой Подкорытовыми. И, конечно, звездой казачьих песен Анастасией Хомченко. Этими песнями Солнечный громко заявил о себе, став победителем Всероссийской казачьей фольклорно-патриотической экспедиции.

Моя собеседница Юлия Коломеец упоминает романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, поэтов Серебряного века. Их предпочитает старшее поколение слушателей. В театре «Вдохновение», существующем при ДК, осваивают поэзию и музыкальность не только романсов, но и народных песен. Слушая размышления Юлии Ивановны, я вспомнил, как звучал ее голос на концертах. Она идет не от институтских установок исполнительского мастерства, а от собственного темперамента, выразительности.

Что еще я увидел в ДК? В просторном фойе выставка-продажа меда. Предлагалось двадцать сортов, доставленных из центра России. В двухэтажных лабиринтах я нашел кабинет директора. Дверь кабинета была открыта. За столом сидел молодой забайкалец Александр Щербаков, который согласился познакомить меня с районным Домом культуры.

- От него все в восторге. Это зеркало нашего поселка, - убежденно говорил он. - Мы принимали гостей из Кореи и Китая. У нас были петербуржцы, магаданцы, тобольцы. Здесь же, в фойе, продавал свои шубы Пятигорск. Скоро приедут артисты хабаровской филармонии.

Солнечный переполнен всевозможными фестивалями, концертами, встречами. Директор ДК протянул мне приглашение на концерт вокальной группы «Вдохновение», и мы дружески расстались.

Несостоявшийся Холдоминск

Когда я вернулся в библиотеку, мне сказали, что дозвонились до начальника районного управления культуры Светланы Александровны Ментух. Она взялась доставить меня в поселок Горный в Дом культуры. Там в библиотеке состоится встреча первостроителей рудника и поселка со старшеклассниками. И вот пришла машина. Удивляться было нечему: Светлана Александровна сама водит собственные колеса. Мы поздоровались и поехали на ту дорогу, на которую смотрят стоящие на постаменте строитель и горняк.

Как выяснилось, руководительница управления культуры районной администрации живет в Горном. Пораньше встает и гонит в Солнечный, стараясь не опаздывать. И так многие годы.

В Горный приехали быстро. В Доме культуры поселка нас встретила Маргарита Кузьмина, старший библиотекарь. Правда, больше никого не было.

- Люди соберутся, - сказала она, когда мы прошли в читальный зал. - Я должна отчитаться перед первостроителями и старожилами поселка. Ведь я написала 52 биографии тех, кто начинал строительство рудника и поселка.

- Не надо думать, что в долине Холдоми не было поселений аборигенов и русских поселенцев, но это отдельная тема, - продолжала Маргарита Анатольевна. - В урочищах жили охотники, заготовители ягод, грибов, орехов. Конечно, с открытием руд в долине возник промышленный интерес. Началось сооружение рудника и обогатительной фабрики, строительство поселка.

Пока собирались ветераны и старшеклассники, я записал ряд фамилий первостроителей, которым было что рассказать молодому поколению. Это А.И. Козлова, А.Я. Торопзина, Я.А. Марченко, Н.Д. Спешилов, Е.И. Черных, И.В Чумакин, Р.Н. Копчук, Н.Ф. Ковешников, Л.Г. Гаврилов, М.Н. Бочкарников.

Маргарита Кузьмина показывала фотографии и публикации, в которых писалось, как строители Горного вырубали тайгу, строили пилораму, готовили пиломатериал. В небольшой тогда поселок в тайге заходили медведи и лоси. Школьникам это было интересно слышать. Тем более что в октябре они сами видели могучего лося, который промчал по поселку. Это было событие!

В Горном мне впервые довелось побывать без малого полвека назад. Тогда рудник работал, добывал руду. Поездка запомнилась тем, что я увидел строительство автотрассы из Комсомольска в долину Холдоми. Кое-где стояли обветренные, обледенелые палатки.

Маргарита Кузьмина рассказала, что поселок Горный сначала назывался Солнечным. Когда начали строить обогатительный комбинат и большой поселок, ставший районным центром в 1973 году, краевому руководству захотелось назвать его Солнечным. А небольшой поселок в сопках переименовали в Горный.

Примечательно, что автор проекта большого поселка Савия Михайловна Курильская предлагала назвать его Холдоминском. Ведь к тому времени Солнечных в Советском Союзе насчитывалось больше десятка. Но Курильскую не послушали, хотя ее проект утвердили. И все, кто посещал Солнечный, находили его впечатляющей удачей с позиций архитектурных решений и современного градостроительства.

А Горный в начале зимы на конфликте белого снега и черных лиственниц смотрелся как великая гравюра. Над всем этим глубокое небо. Я смотрел и слышал симфоническую музыку.

После прощания с первостроителями, школьниками, верной своему призванию библиотекарем начальник управления культуры на своем моторе на той же трассе забросила меня на автовокзал Солнечного, за что я ее поблагодарил.

В завершение сообщу, что под впечатлением этой поездки я написал картину, посвященную первостроителям Горного, и уже получил критический разбор. Остается показать работу в самом Горном.

Александр Реутов, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Амурск – Солнечный - Горный