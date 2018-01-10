Хабаровск: Квартальная «колбинация»

Когда уезжаешь за девять тысяч километров от дома и попадаешь в место, в существование которого ты до конца не могла поверить (очень уж далек для южан этот Дальний Восток), представляя это место только изящной линией контурной карты, тебе нужно словно бы заново привыкнуть к обычным, повседневным вещам.

Обычным, повседневным, но иным. Ты видишь: здесь все такое же, как там, откуда ты родом, но это здесь само по себе делает обычное неожиданным, повседневное новым. Ко всему, что тебя окружает, нужно словно бы заново привыкнуть.

И люди - отличные, прекрасные люди, но тоже другие. И это другое неуловимо, оно просто есть. И к ним, другим, ты тоже привыкаешь. И оттого особенно удивительно, когда вдруг обнаруживается некто непохожий на место, на этот город, но абсолютно гармоничный этому городу.

Человек, которого можно было встретить в любой точке земли, но он встретился здесь. И еще удивительнее, когда оказывается, что он способен менять облик этого города, разминая его пространство, словно пластилин в руке.

Александр Колбин. Центр прикладной урбанистики. Хабаровск.

Александр Колбин: Со мной не было такого, что я вдруг проснулся и понял: буду заниматься именно этим. Меня не сбивал автобус, чтобы дать мне выжить и внезапно осознать: надо потратить свою жизнь на что-то другое. Любовь к исследованиям была у меня с детства. Куда тропинка ведёт, почему это так растёт, что в помойке находится, сколько лап у жука? Я не помню момента, чтобы мне было скучно чем-то заниматься.

Летом 2017-го родился фестиваль «Кварталы». Пожалуй, самый яркий проект уходящего года, реализованный Центром прикладной урбанистики. После того, как в конце зимы 2016-го ребят из ЦПУ комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края попросил помочь провести фестиваль ко Дню молодежи.

Александр Колбин: У нас с комитетом разные принципы работы. Я не понимаю, почему они собирались делать этот фестиваль, когда его должны были делать сами люди? Спросите у молодежи, чего она сама хочет? Пригласите их поучаствовать в процессе. Конечно, нет идеального мероприятия. Всегда будут недовольные. Но проблема в том, что администрация зачастую пытается все сделать сама. Я считаю, что администрация - это управляющая компания, она должна предоставлять ресурсы. Управлять процессом снаружи. А внутри пусть люди все делают сами. Пусть они будут включены в жизнь города. Я предложил такой вариант сотрудничества, в администрации согласились.

Я попала на фестиваль «Кварталы» случайно. Была наблюдающим, человеком со стороны. Это грандиозное действо – именно действо, где каждый попадал в яркий уличный водоворот, ощущение дома в центре этого большого города.

Александр Колбин: Потихоньку мы планировали это мероприятие. Всегда догоняют одинаковые сложности: долгие круги ада, состоящие из подтверждений, бумажек, бюджета. К весне было решено: фесту быть. От администрации была предложена концепция: в каждом квартале по ул. Муравьева-Амурского устроить свою площадку. Мы остановились на этой концепции, но смодерировали процессы, чтобы они запустились. Люди работали на собственной инициативе, без денег. Просто на энтузиазме.



Едва ли кто-то из посетителей «Кварталов» думал о том, как же тут все устроено. Я не думала. Казалось, что все хаотично. Ярко, весело, но хаотично. Как будто все идет по собственному сценарию, который никто не писал заранее. И все здорово. Наверное, это и есть «отлично спланированное мероприятие».

Александр Колбин: Зачастую у людей просто нет веры в то, что это вообще получится, что городская администрация пойдет навстречу. Потому что у администрации такой имидж, что с ними сложно договориться. У них задача все держать под контролем, и иногда они эту задачу перегибают. Но сейчас власти понимают, что если продолжать не позволять людям делать что-то для города самим, то они могут перестать хотеть что-то делать вообще.

Я каждый день узнаю о Хабаровске новое. Не исторические справки. Каждый день во мне вырастает еще одно чувство Седьмой столицы. Я ращу свой Хабаровск внутри. Пока ощущение новизны не прошло, я, приехавшая с юга, люблю каждый метр этого города. Своего города: я видела так мало, поэтому и любить мне несложно.

Александр Колбин: Сложилась интересная ситуация: люди говорят, что Хабаровск – отличный город, смотрите, какую брусчатку сделали! А сами валят отсюда, потому что в реальности они так не считают, и им хочется потусить там, где тепло и действительно круто. А мы говорим, что город реально скучный, но мы хотим сделать его лучше и знаем как! И что слышим? «Вы не любите свой город!» Но уезжают отсюда другие люди. Когда ты хочешь сделать свой город красивым и делаешь, ты в процессе, ты словно врастаешь в город через кисточки и краски. Я отношусь к Хабаровску, наверное, по-отечески. Мне хочется, чтобы он стал лучше. Поэтому я могу его поругать. Не бросить и равнодушно свалить. А покритиковать, указать на проблемные места, на те вещи, которые надо менять. И я готов менять. И делаю это, насколько могу. У нас (в ЦПУ) полно проектов, которые очень хочется претворить в жизнь.



Ирина Лебухова