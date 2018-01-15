Хабаровский ТЮЗ: Тренировка на человеческое

В Хабаровске два дня аншлагов собрал Рождественский квартирник в Театре Юного Зрителя.

Казалось бы, все делали, чтобы не звучала хорошая поэзия и литература: добивали останки интеллигенции Твардовским и глагольными рифмами, поздравительными адресами с чудовищными виршами, пролетарской ненавистью ко всему изящному и умному, разрывали мозги «Ласковым маем» и ядовито плевали в душу уголовным шансоном.

Но поэзия обладает какой-то удивительной силой. Обрушилось телесмотрение, стали игнорировать люди всевозможные «Голубые огоньки», и, как тонкая травинка сквозь бетон, начало прорастать это словесное чудо.

Ну не всем доступно упоение изящным словом, ну не все способны услышать красоту, ну не все подряд и ходят на литературные вечера.

Но Рождество, а когда еще ждать чуда, если не в этот светлый праздник? И оно свершилось - в Хабаровском театре юного зрителя.

- Что происходит на свете? - А просто зима.

- Просто зима, полагаете вы? - Полагаю.

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю

В ваши уснувшие ранней порою дома…

А потом раз – и как новогодняя мандариновая буря - песенка про елочку, про Новый год из того самого мультика, который в советские времена крутили для нас, маленьких, по телевизору в момент, когда взрослые готовили новогоднее застолье. Пахло хвоей, и воздух был пропитан надеждами на чудеса, которые вот-вот случатся, только мультик закончится. И еще почему-то особо хотелось лета и мороженого.

…И как-то непроизвольно все стали подпевать Елене Кретовой, как-то на душе стало празднично - нет, не разгульно, не по-кабацки, а чуть светлее и теплее.

А потом два - и Петр Нестеренко, ведущий, самый главный организатор и вдохновитель действа, предложил в перерывах между чтением и пением тем, кто устанет (все-таки квартирник длился больше двух часов), не стесняться и выходить в холл. Люди не стеснялись, и большинство не выходило.

А потом три - и были Тэфи, О’Генри, Вертинский, Цветаева и даже Достоевский…

И рождественская благость - заслуженная артистка РФ Татьяна Гоголькова, читавшая Григория Горина и Жанар Хусаинову, как напоминание о том времени, когда еще было радио, когда было что послушать и когда слово было художественным, а не тривиальным рэпом, бессильно вываливающимся из стиснутых хабаровских молодежных ртов. В этой сложной ритмике, в этой вязи непростых человеческих мелодик оживали образы героев, стоило только прислушаться, замереть и не мешать привычкой ожидания перьев, проблесков сценических фонарей, мельтешений тел, батманов, прыжков – всего, что называют шоу, и что, говорят, совершенно необходимо русскому человеку, забывая, что мы почти генетически заточены на ожидание душевного, что мы - гораздо тоньше, правдивей и добрее, чем рисуют нас некоторые деятели что от культуры, что от политики.

- Это какое-то далекое имеет отношение к зрелищу в нашем сегодняшнем понимании. Это зрелище внутреннее. Мы словно отдаем флаг: занимайтесь созданием зрелищ внутри себя. Мы не будем вам навязывать свое видение. Мы – проводники текста, - рассказал Петр Нестеренко. – Конечно, был жесткий отбор читающих. Одни могли сломать общее настроение, другие просто не могут читать. Не хватает умения.

Петр хочет создать команду, ему хочется расширять чтецкое движение, обратиться к такому, как считают некоторые, непопулярному жанру – литературному театру.

- Театральных аттракционов и средств огромное количество. Есть спектакли, где актерские аттракционы, есть, где режиссерские. А здесь, как сказала одна моя знакомая, хорошая тренировка людей на человеческое, - Петр чуть задумался. – Я не отношусь к этому как к событию. С другой стороны, это нелегко дается. Люди, выходившие на площадку, хотят работать, они хотят читать вслух, дать возможность прозвучать произведению. Это такая разница, когда ты читаешь « про себя» и когда читаешь вслух, столько нового узнаешь. Ритмика, организация слов становится очень важным, порой это главнее смысла, заложенного в произведении.

«Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки», - писал О’Генри. И если спросите, кто был мудрейшими, кто был волхвами, принесшими подарки на квартирнике, то пусть меня простят артисты и музыканты, честно отработавшие, но это были люди, устроившие два дня аншлагов в ТЮЗе, просто сидевшие и просто внимающие слову и получающие от этого истинное удовольствие. Это и был настоящий Рождественский подарок.

Юрий Вязанкин

Фото: Наталья Ивацик

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