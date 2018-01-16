Хабаровский фестиваль: Балет на тонком льду

В Хабаровске подвели итоги фестиваля ледовой скульптуры «Амурский хрусталь». В нынешнем участвовало девять команд. Тема - русский балет. Победители, кроме славы и обморожений, получили и премиальные.

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Организаторы впервые за 14 лет отошли от вольной сказочной темы. Узкоспециальный «Русский балет» должен был облегчить выбор жюри. Стартовый материал у всех един - ледовые блоки одного размера.

По словам организаторов и участников конкурса, качество льда отменное. Время создания шедевров было ограничено четырьмя днями. Под запретом - краски и декоративные украшения, ведь лёд - самодостаточный материал, не требующий дополнений.

Первое место и чек на 50 тысяч рублей получила творческая пара скульпторов Александр Кузнецов и Максим Усенко с композицией «Щелкунчик». Второе место и чек на 40 тысяч - у Юлии Алексеенко и Павла Смолина с «Мечтой». Третье место и 30 тысяч заработали Алексей Федоров и Екатерина Власова за скульптуру «Возвышение белого лебедя», которая в процессе оценки уважаемой комиссией превратилось в «Возвращение белого лебедя».

Оставшиеся без призовых мест (и, соответственно, без хрустальных медалей и солидного денежного вознаграждения) участники фестиваля заработали в качестве поощрения почетные грамоты и по 10 тысяч рублей.

По словам одного из победителей Александра Кузнецова, идея композиции, получившей Гран-при «Амурского хрусталя», зрела в эскизах два года. При создании «Щелкунчика» увлеклись процессом так, что не заметили не то что течения времени, но и мороза. Красота требует жертв - Кузнецов обморозил лицо.

Екатерина Власова свою скульптуру «Возвышение белого лебедя» заканчивала в одиночку - напарник приболел. Но балерина, что крутит фуэте на одной ножке, получилась устойчивой. «Когда резала внизу, то боялась, что она рухнет», - делится своими страхами скульптор.

У пары - Юлия Алексеенко и Павел Смолин - первая победа на фестивале. «Мечта» осуществилась. Большая часть честно и трудно заработанных денег пойдет на инструменты для дальнейшего творчества.

Дополнительный бонус для победителя – это возможность представить Хабаровский край на Международном фестивале льда и снега в Харбине. Хотя, по словам лауреатов, тут могут быть варианты. Если главные призеры по каким-то причинам не смогут поехать в Китай, то их заменят не менее талантливые скульпторы.

Виктор Панин

Фото Виктора Бурнашева