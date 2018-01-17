Хабаровские знаки: Собака бывает прекрасной

В Хабаровске с успехом прошел конкурс-парад символа 2018 года в Легкоатлетическом манеже. Соревнование среди любителей смастерить своими руками прошло под девизом «Кто сказал ГАВ?» и было проведено в канун грядущего по восточному гороскопу года желтой собаки.

По словам куратора выставки Анастасии Забелинской, было представлено порядка 170 собачек различных фасонов. Количество экспонатов тяготело к увеличению. «Кто-то не успел заранее сделать, кто-то узнал о мероприятии в первый день проведения ярмарки, - рассказывает Анастасия. - Мы никому не отказываем и с удовольствием принимаем экспонаты на конкурс. Но все-таки подавляющее число участников – дети: детские сады, детские центры и отдельные ребятишки». Далее идут учебные заведения, у которых класс исполнения все-таки повыше. Краевой центр образования не просто выставил отдельные экспонаты, но организовал целую фотозону по мотивам сказки «101 далматинец». Хотя в реале собачек на стенде центра образования было на порядок меньше.

По словам Анастасии, на представленные экспонаты практически не было ограничений – творить можно было из чего угодно и как угодно. Главное, чтобы подходило по тематике. «Единственное, о чем мы настоятельно просили, чтобы экспонаты были крупными. Мы так и написали в условии конкурса, чтобы представленные изделия были высотой от 40 сантиметров и более», - уточняет куратор выставки. Увы, мелкие экспонаты просто теряются на фоне представленных образцов.

Баран Яшка, которого сотрудники ярмарки в свое время соорудили из офисных подручных материалов, является неофициальным распорядителем всех последующих конкурсов-парадов символов грядущего года.

В последний день выставки работала представительная комиссия: и профессиональный дизайнер, и руководитель выставочных проектов, и представители общественных организаций. Отдельно шла народная оценка - любой желающий после внимательного ознакомления мог отдать свой голос понравившемуся образцу. Голосовать можно было и за несколько экспонатов. Такое либеральное отношение к посетителям редко встретишь. Мне лично очень понравился кайфующий мопс на подушке. Ему бы вместо белого колпака красную феску с кисточкой - ну полный образ Тартарена из Тараскона на отдыхе!

По словам Анастасии Забелинской, победитель конкурса не останется без наград – он получит золотую медаль Хабаровской международной ярмарки. И если даже по какой-то причине лауреат не сможет прийти вовремя на награждение, то рано или поздно награда будет вручена.

После торжеств участники выставки разбирают своих «питомцев». А все оставшиеся экспонаты раздаются в детские дома, дома ветеранов, в уголки творчества различных детских центров.

Виктор Панин

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