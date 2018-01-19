Галёрка
Оч.умелые ручки: Теплый снег
В Хабаровске на набережной имени Невельского появились не только сказочные персонажи, но и вполне узнаваемые типажи.
За три дня работы 20 скульпторов из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре- участники второго краевого конкурса снежных фигур «Узоры Амура-берега Хабаровска» вырезали десять композиций. На все про все у них было два с половиной дня.
По мнению участников этого времени (на все про все мастерам отвели ровно 60 часов) явно было мало. Это отмечали практически все участник соревнования. Большинство из них в ночь с воскресенья на понедельник поспали по три-четыре часа максимум. Да и сам фестиваль пришлось перенести на один день. Из-за качества снега пришлось заново переделывать кубы, из которых вырезались скульптуры.
У каждой композиции своя душа, своя история. Свою скульптуру «Горный король» Екатерина Власова вынуждена была заканчивать в одиночку. Напарник Алексей Федоров вынужден был умчаться на работу. Работодатель может и на день отпустить в вольное плавание ради творчества. Но чаще всего, по словам Екатерины, приходится творить «за наличные». «Весь инструмент куплен за свой счет»,- вздыхает свободный архитектор. Именно так представила себя Екатерина. Мастер отметила, что в этом году снег весьма неплохой. А случайные вкрапления песка и мелкого мусора никогда не установят мастера. Екатерина Власова в паре с Алексеем Федоровым на прошлогоднем городском конкурсе ледовых скульптур «Амурский хрусталь» взяла третье место, изваяв парящую балерину. В этот раз пара осталась без призового места, н с утешительным призом.
Прикольно смотрится композиция «Рыбаки», над которой работали Данил Макаров и Евгений Соломенцев. Первоначально работа называлась «Двое на льдине». Мастера изобразили человека и медведя, что совместно ловят рыбку в водах Амура. Неплохо так скульпторы прошлись по прошлогоднему рыбному кризису. За вольный дух композиция удостоилась специального приза судейской коллеги.
В первую очередь судьи обращали внимание на эстетику и образ, связанный с темой конкурса — «Узоры Амура», а также смысловое содержание композиции. В этом году мастерам дали полную свободу пилить и творить, не ограничивая конкретной темой. Единственное требование к работам – наличие дальневосточных мотивов. Золото конкурса и главный приз -50 тысяч рублей за композицию «Река жизни» достались хабаровским мастерам Никите Еремину и Антону Амбросову. Второе место и 40 тысяч рублей у преподавателя из ТОГУ Виктора Андреева и его ученицы Марии Шутовой с работой «Дух реки». Машенька участвует в подобных конкурсах более для творческой реализации. Увы, работа государственным служащим дает возможность заработать, но не приносит радости. Бронза у скульптурной композиции «Журавлиное танго», которую создали Виктор Васюта и Юрий Ключко из Комсомольска-на-Амуре.
Красотой резьбы по снегу наслаждался Виктор Панин
Фото Виктора Бурнашева и автора
Врезка
Возвращение «Ледовой фантазии»
В Хабаровске с 19 по 22 января пройдет XV Международный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия». Конкурс пройдет в двух категориях: международный и молодежный. В нем примет участие 16 команд.
Какой-то определённой тематики в этом раз не будет, организаторы дали полную свободу для творчества. Для всех равные условия – три дня на работу с блоками льда размером 2х2 метра.
В итоге каждая команда представит на суд жюри свою композицию. Ледовые творения будут оценены по нескольким критериям: техника и мастерство, законченность композиции, выразительность фигуры и эмоциональное впечатление от скульптуры.
Победители получат денежные призы: за первое место – 200 тысяч рублей, за второе– 150 тысяч рублей, за третье - 100 тысяч рублей.
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