Оч.умелые ручки: Фантазм в центре Хабаровска

Три дня на площади имени Ленина 16 команд создавали «Ледовую фантазию». XV международный конкурс ледовых скульптур явился логическим завершением большого зимнего фестиваля снега и льда сезона 2017/2018 г. в Хабаровске.

В начале пути

Все началось в 2002 году. И за это время кто только не пилил, не резал в Хабаровске лед: малазийцы, французы, голландцы, китайцы, представители Монако, Южной Кореи, Великобритании. С 2014 года большой ледовый фестиваль решили проводить раз в два года – с целью лучшей аккумуляции призового фонда. На этот раз в краевую столицу приехали две иностранные команды. Россию представляли Амурская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия). Нововведение этого сезона (2018 год в России объявлен Годом волонтера и добровольца) – у каждой команды были помощники. Они не вмешивались в творческий процесс, а выполняли чисто технические работы - подать, оттащить, отпилить и тому подобное. Кстати, в первый день работы мастеров, 19 января, и президент Дальневосточной ледовой корпорации Сергей Логинов не чурался бензопилой отрезать лишнее и подравнять корявое от стандартных ледяных блоков у начинающих скульпторов.

Воля творца

«В таком конкурсе нет жестко заданной темы, - объяснял Сергей Логинов принципиальную позицию, - в противном случае это насилие над художником, над личностью. Ну как может француженка Элен сделать русскую сказку?! Я себе такое представить просто не могу. Пусть человек показывает то, что он любит, что он хорошо умеет делать. И не важно – это реальное изображение или абстракция. Все что угодно, что по душе, как рука пошла - красивая линия и все. Вот оно, движение!». И отметил, что срока в два с половиной дня достаточно, «хотя мы знаем, что художнику дай пять дней, все равно не хватит». Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края, в свою очередь поддержал призыв мастера творить: «Более-менее мы ограничиваем тематику, когда делаем заказ на оформление набережной и площадей: с учетом проводимых в течение зимы тематических мероприятий, в основном спортивных, – чемпионат мира по хоккею с мячом, чемпионат России по самбо».

Сергей Логинов отметил несогласованность в организации зимних фестивалей среди соответствующих ведомств. Они так и не сумели договориться между собой о сроках проведения многочисленных этой зимой ледово-снежных фестивалей. Время окончания первого на богоизбранной дальневосточной земле православного конкурса ледовых скульптур «Рождественские узоры Амура» у храма святителя Иннокентия Иркутского совпало с началом проведения абсолютно светского соревнования «Ледовая фантазия». Из-за чего, по словам Сергея Логинова, некоторым хабаровским художникам пришлось в темпе заканчивать работу у храма и приступать к изготовлению красоты на площади имени Ленина. «Что не совсем правильно», - мягко и тактично выразился мастер.

Европа нам поможет

Увы, международная составляющая конкурса в этом году была невелика: китайская пара Чжан Яо и Мао Фуюнь и ставшая уже легендой Элен Бруман из города Парижа. Хотя приглашения были сделаны многим зарубежным мастерам, за свой счет согласилась прилететь только француженка. «Во всем мире это принятая практика - приглашающая сторона берет на себя траты, в том числе на проезд. Наверное, стоит в будущем за счет дополнительного финансирования или за счет уменьшения призового фонда наконец-то ввести такую практику и у нас», - выразил свое мнение Сергей Логинов.

К сожалению, Элен Бруман не смогла прибыть вовремя к началу конкурса. Ее рейс задержался в Париже, поэтому она приступила к работе на день позже. Чтобы Элен уложилась в сроки, организаторы выделили помощников. «Она очень продуктивно работает, - замечал Сергей Логинов по ходу фестиваля, - и сможет воплотить свой эскиз за два дня. К тому же он достаточно простой. Девушка довольно своеобразная и сильная, партнёр ей не нужен, делает всё сама. Дай Бог нашим ребятам работать так же». Верю! Вот уже третий сезон наблюдаю, как пилит и долбит Элен, и понимаю, что ей лучше одной. Увы, сроки сказались на качестве. Китайские товарищи пошли по пути наименьшего сопротивления, выпилили сахарный домик и пряничного человечка. Кстати, как сказал Сергей Логинов, о Хабаровске как о месте ледового творчества, к примеру, на Аляске узнали только после неоднократных (в течение 20 лет!) визитов наших мастеров. Так что и самим надо участвовать в зарубежных конкурсах, и тамошних мастеров к нам приглашать.

Правильные оценки

Судейство проходило бурно. «Многие работы были так хорошо, профессионально сделаны, что тяжело было выявить лучших из лучших, настолько была тонкая грань между претендентами. Смотришь и понимаешь: эта работа тоньше выполнена, но менее интересно», – рассказывал председатель жюри Сергей Логинов. Но победитель XV международного конкурса ледовых скульптур «Ледовая фантазия» был признан единогласно. Точную характеристику победителю международного конкурса Игорю Омельяненко дал президент ледовой корпорации: «Он просто очень интересный, талантливый и трудолюбивый человек. В процессе работы ни на что не отвлекался, что называется, обедал и ужинал возле своей скульптуры. Точно рассчитал свои силы и время и сделал то, что захотел».

Претендентов на второе и третье место оказалось несколько. В связи с этим Сергей Логинов предложил нововведение в процедуру конкурса: «Есть идея на будущее: оставить призовой фонд в том же объеме, но добавить количество призовых мест: три третьих, два вторых и одно первое. Именно так поступают во время ледовых и снежных фестивалей в Китае». По словам Сергея, соседство молодежи и признанных мастеров идет только на пользу: «Не надо замыкаться только в этом прямоугольнике льда, только в этом блоке. Его надо распиливать, раскидывать и собирать заново, но уже по-другому». Именно так поступила команда из Якутии.

И молодежь не подкачала. Президент Дальневосточной ледовой корпорации отметил, что Екатерину Власову и Марию Шукову через год можно выпускать на международные соревнования. В отличие от дебютанта международного конкурса Татьяны Сидоровой, которая с двумя помощниками выступила от общественного движения – Общероссийского народного фронта. Количество в ее случае не перешло в качество – снегирь, как символ молодёжной секции, безусловно красив. Но два аиста в гнезде, созданные Екатериной и Марией, - вне конкуренции среди скульптур молодых и дерзких.

Доброе пожелание

Увы, не обошлось и без стандартных для подобных фестивалей проблем. Буквально на следующий день, как мастера закончили творить, а жюри оценило их труд, несколько скульптур «развандалили». У космонавта, что делает селфи с зеленым человечком на орбите, отломили ногу (скульптура «Первый контакт» Александра Кузнецова и Максима Усенко). «И у кошки отломан хвост, - тяжко вздыхает Сергей Логинов. – Это очень печально, но такое ежегодно случается. К каждой скульптуре полицейского не поставишь, видеокамерой пакостников не напугаешь. Да и чаще всего ломают-то не по злому умыслу. Люди как пробирались к скульптурам, так и будут пробираться, чаще всего ради красивого снимка». Уважаемые хабаровчане, давайте ценить красоту! Давайте останемся добрыми людьми! Чтобы, когда к нам, привлеченные мастерством и красотой ледовых и снежных фестивалей, приедут многочисленные гости, было не стыдно. А что туристы рано или поздно будут, я верю! Об этом клятвенно пообещал подумать главный по молодежи края Евгений Демин. Кстати, ведь у нас еще и лето имеется - длинное и жаркое! И уже был опыт организации фестиваля скульптур из песка на Комсомольской площади летом 2014 года. Но уже и набережная имени Невельского более-менее приведена в порядок после наводнения. Есть где развернуться в мертвый сезон для скульпторов, которые могут ваять и в дереве, и в металле. Есть время молодым и креативным придумать всевозможные фишки для зимних и летних конкурсов. Для начала: а почему не организовать во время следующего, XVI-го, фестиваля «Ледовая фантазия» бар на свежем воздухе?! Лед для охлаждения напитков можно брать прямо от ледяных глыб…

Андрей Дунаевский

Фото Виктора Бурнашева и Игоря Чуракова

Пилил?! Получи!

Победители XV международного конкурса ледовых скульптур «Ледовая фантазия»

Первое место Игорю Омельяненко из Лесозаводска (Приморский край) принесла композиция «Скорость – твой шанс». Кроме славы и почета, мастер-одиночка получил сертификат на 200 тысяч рублей.

Второе место и сертификат на 150 тысяч рублей за «Первый контакт» - у заслуженных мастеров снега и льда Александра Кузнецова и Максима Усенко.

Третье место и 100 тысяч рублей получили Максим Король и Полина Шпагина за скульптуру «Дыхание сна» .

Специальным призом была отмечена работа Максима Охлопкова и Александра Игнатьева из Якутии.

В молодежном конкурсе все призовые места завоевали хабаровчане.

На первом месте - дуэт Екатерины Власовой и Марии Шуковой со скульптурой «Семейное счастье». От компании-спонсора за техничную резьбу по льду девушкам вручили электропилу. Второе место заняли Алексей Гринев и Сипан Оганисян с композицией «Ночная симфония».

На третьем месте Василий Гончаров и Дарья Гончарова (скульптура «Человек во Вселенной»).