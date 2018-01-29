Наталья Брызжина: Народную песню играть нужно

Хабаровской студии народной песни «Елань» исполняется четверть века.

Говоришь «елань», и запах свежескошенной травы мерещится, а с другой стороны, словно тает снег, и на прогалинках появляются первоцветы – нежные, хрупкие, но такие настырные. Их аромат тонкий, едва уловимый, но кажется таким сладким, таким нужным ранней весной. Это в палисадниках в августовское жаркое распутство цвети – не хочу, а здесь попробуй!

Красивое слово «елань» - вроде родное, но непонятное. Конечно, где-то там, в глубине подсознания, маленький человечек кивает головой, а говорить упрямо не хочет: сам, мол, догадайся. Вот и лезешь в словари.

По Далю слово "елань" означает цветущую поляну среди леса, где парни и девушки собирались на игрища. Неспроста 25 лет назад Наталья Брызжина назвала самодеятельный вокальный кружок этим словом. За эти годы столько игрищ было устроено, столько песен спето, столько детей-цветов с любовью выпестовано. Да и сегодня это огромный коллектив – общественная некоммерческая организация «Елань».

В Хабаровском колледже искусств прошла первая праздничная встреча из цикла «Юбилейный калейдоскоп «Елани». Хабаровчанам были представлены рождественские и новогодние песни, колядки. Артисты читали стихи и исполняли романсы. Закончился вечер феерической "Тимоней" южных русских земель. Это был не просто хоровод, не просто танец: вот они и маленькие дети, и подростки, и совсем уже взрослые - по кругу, с песней- заклинанием, ожившей каруселью талантов, кокошников, сарафанов, косовороток. Там Русь, где живо слово, жива песня, спетая во все легкие, вопреки всему.

Истоки

Так получилось, что семья Натальи Брызжиной приехала с маленькой дочкой из Донецка на Дальний Восток. У Натальи предки –казаки. Деды были из Чапаевской дивизии.

- Почему я занялась народной песней? Иначе быть не могло, чтобы я не пела. Это семейное, это было взращено. Все пели, дед играл на балалайке и гармошке. Гости собирались – дед за гармонь, бабушка - за металлические ложки (деревянных не было). Я маленькой девчонкой со взрослыми все песни пела – и советские, и народные. С мамой вдвоем, если что-то делали, например, шили или вязали, обязательно пели. Я первым голосом, она - вторым.

Наталья Брызжина всегда хотела работать с детьми, пошла после восьмого класса поступать в педучилище. А у мамы – истерика: она трудилась на железной дороге, думала, что Наталья продолжит династию. Был тогда жуткий конкурс в училище, провалила она вступительные экзамены, не хватило одного балла. Вернулась в среднюю школу. Там был хор, которым руководил Дмитрий Иванович Мазурцев. Он предложил: «Наташа, у тебя голос хороший. Иди, поступай в колледж искусств!». А она тогда ни одной ноты не знала. Нашли частного учителя, позанимались. Попыталась поступить в колледж, где она, кстати, сейчас руководит отделением сольного и хорового народного пения.

- «Вы, безусловно, талантливый человек, но мы не можем вас взять, потому что у вас нет специальной подготовки», - сказали мне. Но была женщина - представитель Приморского краевого культурно-просветительского училища. Она и говорит: «Приезжайте к нам!». Окончив училище в Уссурийске, приехала поступать в Хабаровский институт культуры. Подала документы на академическое отделение. Мне говорят: «А зачем ты на академическое идешь? Как интересно учиться на народном!». Чуть ранее я увидела ансамбль «Млада» под руководством Тамары Митрофановой. Он был академический, а потом стал народным. Я поразилась, как пели дети! Тут не заснешь, тут все кипит. Я подумала: «А почему бы и нет?!» и поступила на народное отделение.

Начало

Ансамбль народной песни «Елань» был основан в 1993 году на базе центра детского творчества «Гармония». В 1993 году в кружке было пять 12-15- летних девчонок. Так случилось, что руководитель ансамбля «Купавушка» уехала, и два коллектива объединились под руководством Наталии Брызжиной. В «Елани» - подростки, а в «Купавушке» - маленькие дети.

- Так и родилась студия «Елань». В «Гармонии» мы долго жили, а потом стало тесновато: старшие выросли. Тогда было так в учреждениях дополнительного образования: тем, кто старше 17, заниматься было нельзя. Ищите, мол, другое, «взрослое» место для хобби. А куда я их выкину? И мы решили вместе с родителями участников студии уйти из центра детского творчества и пойти на «вольные хлеба». Арендовали помещение во Дворце профсоюзов. Началась у нас самостоятельная жизнь. Самодеятельность – это когда «сам деет», сам жизнь свою строит. Мы - коллектив общественный, мы не имеем ни стен, ни бесплатных костюмов.

Конечно, коллективы студии занимались самостоятельно, но и были проекты, в которых были задействованы все участники.

- «Ночь перед Рождеством» ставили. Как-то мы с Танюшей Пестеровой (однокурсница, сподвижница, одна из педагогов «Елани». - Прим. ред.) нашли народную сказку «Крупинушка» о том, откуда на русской земле гречка появилась. На ее основе сделали спектакль. Старшие делали задел, малыши участвовали. Мы пришли к тому, что каждый наш концерт со смыслом, каждый концерт - рассказ, музыкальный спектакль. Народная песня просто так не поется, как говорили старики, песню играют.

Между небом и землей

В 2003 году Наталья Брызжина создала Хабаровскую краевую общественную организацию народного творчества «Елань», членами которой являются творческие коллективы детей и молодежи, а также люди, неравнодушные к вокальному искусству и народному творчеству, к истории своей страны.

- Наш коллектив – это дар, который мне дали свыше. «Давай, возьми, сделай, веди!». Иногда кажется, что меня кто-то подгоняет сзади. Я не понимаю людей, которые говорят: «Мы не знаем, что дальше делать! Что-то у меня не получается». Может, вы не хотите? Сколько нам дается шансов! А вы пробовали использовать шанс? Вы приложили руку? Если не по зубам, дело само уйдет. Будучи на вольных хлебах, когда себя сам содержишь, нужно думать о том, как выжить.

Идею создать НКО на базе «Елани» предложили родители детей, занимавшихся в студии. Они поддерживали и раньше коллектив: кто-то шил костюмы, кто-то снимал видео и фотографировал, кто-то помог организовать платные выступления.

- Тогда это было еще не известно и не изведано, для меня это было совершенно дико. Однако родители помогли с документацией, помогли зарегистрировать организацию. А потом мы стали понимать, что слово «общественная» - не просто слово, оно помогло нам выйти за рамки самодеятельного коллектива. Стало проще, например, взрослым участвовать в жизни нашего коллектива. Конечно, сложности есть.

В какой-то момент Наталья и ее коллеги поняли, что на одной «Елани» не выжить, пришлось устраиваться на другую работу. Во Дворце профсоюзов подняли арендную плату, «Елань» ушла в никуда, повисла «между небом и землей».

- Всегда хотела много детей. Дочь выросла. Я смирилась и думала, что коллектив - мой главный ребенок. И вот родила тогда сына, в 41 год. Назвали Ильей. Многие спрашивали: «Вы распались?». А мы в это время собирались на репетиции у меня дома. Друзья помогли - нашли помещение, мы арендовали его. Дорогие, уважаемые родители помогли с ремонтом. «Елань» – это моя жизнь, это не работа.

Это был сложный период. Появлялись новые люди, новые идеи. Наталья стала преподавать вокал взрослым. Оказывается, заниматься вокалом стало можно.

- Это же не просто петь, это раскрыть душу, обрести голос, найти в себе смелость для публичных выступлений. Когда подкидываю фольклорный материал, взрослые люди говорят: «Ах, вот на чем раскрывается голос!».

Общественная организация народного творчества «Елань» - сегодня член Ассамблеи народов Хабаровского края. А то складывалась парадоксальная ситуация, что среди членов Ассамблеи не было представителей русских общественных организаций.

- Мы на протяжении долгих лет обучали детей и подростков русской культуре, русской песне. Почему бы нам не стать русским центром? Я вышла с заявлением в Ассамблею. Собрался консилиум мужчин в галстуках: «И как же они будут представлять русскую нацию?». Нас приняли и спустя год сказали: «Мы даже и вообразить не могли, что именно можно сделать так, как вы представляете культуру. Это и есть ядро русской нации».

Без чего представить народ невозможно? Без культурных традиций, без народной песни.

Победы

За 25 лет творческой жизни «Елань» не раз становилась победителем престижнейших конкурсов и фестивалей. Неоднократный обладатель Гран-при Дальневосточного молодежного фестиваля народной песни «Живая Русь», лауреат всероссийских фестивалей народного творчества «Салют Победы», «Театральная весна», «Серебряный ключ», лауреат VIII Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой, регионального этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».

- Пожалуй, самая запомнившаяся победа для нас – золотая медаль Международного фестиваля хоровых коллективов в южнокорейском городе Пусане. На этот фестиваль съезжаются хоровые коллективы со всего мира. Три направления представлены – народное, академическое и эстрадное. Помимо медали мы получили диплом-сертификат профессионального качества. Мы там говорили мало, но чтобы было понятно, что мы делали, записали подводки к песням на корейском языке. В тот момент чувствовали, что можем сделать еще больше. Нам дали старт.

В прошлом году «Елань» участвовала во Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой. Среди всех направлений – у коллектива Гран-при с дальневосточной программой.

- Нам сказали, мы делаем то, что нужно делать. Это понятно и значимо. За прошлый год мы завоевали три Гран-при на разных конкурсах. В год бывало и до семи наград.

Наша дальневосточная манера

- Приезжем на запад, нам всегда говорят о традициях. Раньше я хлопала глазами и старалась пропитаться традициями Белгородчины, Брянщины, Воронежа. Говорили: «Вы, дальневосточники - эстрада!». Сейчас я понимаю: на Дальний Восток приезжали люди со всех регионов и сохраняли свою манеру, свои культурные особенности, селились кланами. Мы - единственный регион в России, на народное пение которого не оказала воздействие музыка аборигенного населения. У нас переселенческая культура, вобравшая в себя элементы из разных регионов.

Удивительный человек Наталья Брызжина. Она похожа чем-то на первоцвет. С одной стороны, какая-то женская хрупкость, беззащитность, а с другой – невероятная человеческая сила, глубинная, русская. Кажется, что ей по плечу все. Нужно будет для «Елани» - и ракету в космос запустит, и пришельцев с других планет обучит русскому пению. И ведь запоют, и хороводы будут водить!

Юрий Вязанкин

Фото из открытых источников

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