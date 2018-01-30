Фестиваль в Хабаровске: Взлетные полмиллиона

В Хабаровске начался прием заявок на участие в 9-м фестивале социальной видеорекламы «25 кадр», призовой фонд которого - 500000 рублей.

Напомним, что негосударственное учреждение дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания «Взлет» в прошлом году выиграло президентский грант на проведение.

В этом году на фестивале пройдут мастер-классы с именитыми российскими специалистами в области кино и рекламы. В течение 4 месяцев команда проекта будет работать с инициативными группами над созданием социальных видеороликов. В работу с группами входит обучение участников съемке, монтажу, режиссуре, написанию сценариев, введение в понятия «социальные проблемы», «реклама» и т.д.

Организаторы проекта будут оказывать всестороннюю техническую поддержку участников (аппаратура, специалисты, договоренности с помещениями, предоставление и поиск реквизита, консультации и т.д.)

- Это один из немногих социальных проектов, который можно назвать вещественным, его можно потрогать, посмотреть, тиражировать, - поделился Олег Безгодов, директор центра «Влет». - Столь крупное финансирование наше детище получает впервые за все время существования фестиваля. Мы направим грантовые средства на покупку необходимого оборудования, в том числе светового. Планируем в этом году привлечь к конкурсу воспитанников детских домов, создать из ребят творческие группы. Хотим поработать и с трудными подростками из Центра временного содержания детей. Это непростое, но очень нужное мероприятие. По заявкам из близлежащих районов можем организовать выездное обучение.

Предусмотрено шесть номинаций: «Здоровая нация», «Я - человек», «Наша страна», «Свободная тема» - ролики на любую свободную социально-культурную тему, короткометражные ролики, отражающие социальные проблемы общества, «Развивая цифровой мир».

«При создании социального видеоролика очень важно не только рассказать о существующей проблеме, но и предложить пути ее решения на бытовом уровне, как можно повлиять на нее, не прибегая к общим фразам, большим финансовым вложениям и т.д.», - пишут организаторы в положении о конкурсе.

После окончания фестиваля из самых активных участников будет сформировано новое направление центра "Взлет" - «Видеоклуб «25 КАДР», который сформирует постоянный комитет по подготовке к следующему фестивалю, также участники видеоклуба приступят к созданию видеороликов социальной направленности как по заказу, так и на добровольной основе.

Форма заявки на участие в фестивале размещена на сайте Центра «Взлет» - http://vzlettime.ru

Кстати, центр патриотического воспитания получает уже второй президентский грант за год. Ранее около 3 млн рублей организация получила в качестве вклада в создание музея истории Дальнего Востока. Этот культурно-исторический проект называется «Албазинский острог» и представляет собой уменьшенную копию крепости, некогда возведенную русскими первопроходцами на Амуре.

Юрий Вязанкин