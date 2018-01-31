На холстах: Длинный путь хабаровчанина к Богу

В Хабаровске много талантливых людей. Один из них - член Союза художников России Владимир Павлович Евтушенко. Двадцать второго января ему исполнилось 75 лет.

Его не увидеть на экране телевизора, он не дает интервью, не участвует в тусовках, не мельтешит у власти на глазах с целью извлечь какие-то выгоды. Может, потому, что он - православный художник.

Наверное, каждый, кто посещает хотя бы один из храмов Хабаровской епархии, останавливается, пораженный божественной красотой и величием иконостаса, молится или ставит свечу перед иконой. Но мало кто задумывается, чьих рук и души эти творения. Хотя многое создано Владимиром Павловичем и его супругой Верой Анатольевной.

К Богу люди приходят разными путями и в разное время. Кого-то приобщают родители, кто-то приходит осознанно, переосмыслив свою жизненную историю. Владимир Евтушенко пришел к Богу в зрелом возрасте через тернии негладкой жизни.

Вспомним лихие 90-е. Советский строй, созданный на правильных идеалах, но сложенный на отрицании истории и традиций, рассыпался, как здание, сооруженное на глине, которой заменили украденный цемент. Тогда одни старались урвать как можно более жирный кусок общенародной собственности. Другие принялись за восстановление порушенной большевиками русской культуры, православия и его святынь. Именно в то время в Хабаровске организовалась инициативная группа для возрождения церковного прихода на основе полуразрушенного еще в 30-х годах храма Святителя Иннокентия Иркутского, в котором размещался планетарий. В эту группу вошли супруги Евтушенко.

Началась битва за возвращение в лоно церкви намоленного места. После того как в 1992 году здание было передано образованному приходу, его нужно было восстанавливать, приводить в соответствие с православными канонами. Через какие труды пришлось пройти приходу - это отдельная тема. Но именно в это время и родились как православные художники Владимир Павлович и Вера Анатольевна Евтушенко.

Служение

Иконостас - основа убранства храма и в то же время художественное произведение, в котором в определенном порядке собрана церковная история в лицах. Храмовая живопись - это особое направление в искусстве, не каждому художнику оно подвластно. Хотя бы потому, что иконописец должен быть глубоко верующим человеком. В то время не было в Хабаровске художников, готовых писать иконы по всем канонам, которые пришли к нам тысячу лет назад из Византии, были развиты Феофаном Греком (ХIV век) и Андреем Рублевым (XV век).

Владимир Павлович вместе с Верой Анатольевной взялись за воссоздание старинной техники иконописи - яичной темперой по левкасу. Благодаря усилиям тогдашнего правящего архиерея владыки Марка, поддерживавшего православных художников на всех этапах работы, ими были написаны пятьдесят три иконы для иконостаса храма Святителя Иннокентия Иркутского и ряд икон избранных святых.

Кропотливому труду - церковной живописи по десять-двенадцать часов в день - супруги Евтушенко посвятили почти тридцать лет жизни. За эти годы ими написаны иконы для храмов Успения Пресвятой Богородицы и святого Николая Мирликийского в Хабаровске, избранных святых для других храмов епархии. В прошлом году они закончили иконостас для храма святого патриарха Тихона в поселке Хор. На 9-й региональной художественной выставке экспонировались их работы, созданные в разное время: «Евангелист Лука пишет икону Богоматери», «Икона Божьей Матери Иверская» и «Икона Божьей Матери Иерусалимская».

К выдающимся творениям юбиляра следует отнести значительную по размерам, композиционному и цветовому решению икону, выполненную с использованием технологии золочения - «Образ Софии - премудрости Божьей», а также семейную трехчастную икону «Складень с Деисусом».

Сегодня он с супругой работает над созданием иконы причисленных к лику святых для Биробиджанской епархии. На ней изображены священники, погибшие в годы репрессий, и священномученики миряне - жертвы братоубийственной бойни ХХ века.

Длинный путь к Богу

Родился Владимир Евтушенко в 1943 году в Приморье. Родители - крестьяне, потомки переселенцев из Черниговской губернии, прибывших на Дальний Восток на пароходе из Одессы. Владимир рисовал с раннего детства. Поэтому не возникло сомнений, куда пойти дальше. Поступил в художественное училище, но без стипендии.

Отец, рабочий на железной дороге, не мог содержать семью и учившегося во Владивостоке сына. Владимир вынужден был оставить училище и пойти работать. В 1961 году он поступил в политехнический техникум в Комсомольске-на-Амуре, где обучался на отделении самолетостроения.

После окончания учебы был направлен на авиазавод «Прогресс» в город Арсеньев. Четыре года работал инженером-конструктором плазово-шаблонного цеха - строил самолеты Ан-14. Но это было не совсем то, чего требовала душа. Он приезжает в Хабаровск, чтобы найти работу и учиться живописи. Не сразу все получилось, но в 1970 году он был принят в художественно-производственные мастерские и наконец-то поступил на художественно-графический факультет Педагогического института заочно.

Творчество в мастерских Художественного фонда РСФСР начиналось с декоративных работ из металла. В 1970-1971 годах был выполнен чеканкой на меди горельеф площадью сорок квадратных метров для строящегося здания Минмонтажспецстроя на улице Серышева, исполнена серия декоративных настенных тарелок из стали и бронзы к 50-летию Комсомольска-на-Амуре.

С середины 80-х Евтушенко занимается медальерным искусством. Им исполнены серии «Их именами названы улицы Хабаровска», «Окончание строительства БАМа», «Народные мастера Приамурья». Занимался и декоративно-монументальным искусством: с группой художников выполнен витраж площадью девяносто квадратных метров для Хабаровской академии экономики и права.

Но не только прикладное искусство занимает Владимира Павловича: он пишет живописные пейзажи на темы родной дальневосточной природы. С начала 90-х годов, до того как иконопись стала его основным занятием, он написал картины «Пейзаж с палаткой», «Пейзаж со скалой», «Тихая бухта».

В заключение следует отметить, что произведения Владимира Евтушенко есть в собраниях Дальневосточного художественного музея в Хабаровске, музейно-выставочного центра Забайкальского края в Чите, в отечественных и зарубежных частных коллекциях.

Андрей Крикливый

На снимке: В. Евтушенко; портрет иеромонаха Никона

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