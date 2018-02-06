Визит в Хабаровск: Как в прежние времена

В Хабаровске прекрасным концертом, безупречной и вдохновенной игрой Дальневосточного симфонического оркестра снова руководил Илья Дербилов – увы, только в течение одного вечера. Зато тех оваций от хабаровчан, которых он удостоился после концерта, иному хватило бы на всю творческую карьеру. И нет особой нужды говорить, что концертный зал Хабаровской краевой филармонии был заполнен до отказа.

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«Дирижер должен уметь объединить разнообразные характеры в единый и гармоничный организм, который является сочетанием не только многих инструментов, но еще в большей степени многих художественных индивидуальностей», - напомнила зрителям слова выдающегося дирижера минувшего века Леопольда Стоковского искусствовед Татьяна Филобок. Именно этим требованиям и отвечает вся творческая деятельность дирижера хора и симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ильи Дербилова.

Годы, проведенные в Хабаровске, он считает самыми счастливыми в своей творческой жизни. В этом он признался дважды – сперва публике после концерта, а потом уж и в беседе с журналистами. Правда, признаваться пришлось немного севшим голосом: любимый город неожиданно «наградил» простудой. На сцену Илья вышел с температурой под 38 градусов. Но на исполнении шедевров Иоганна Брамса, Макса Бруха, Людвига ван Бетховена это никак не отразилось. Добавим также, что солисты – виртуозные скрипачи Евгений Кедровский и Юлия Павельева - были в отличной форме.

Когда мы говорим о симфониях, наверное, в первую очередь вспоминаем Бетховена, и как прекрасно напомнили нам эту истину Илья Дербилов и ДВАСО. Стиль Седьмой симфонии Бетховена крайне непрост, его определяет сочетание героического и жанрового начал. Шедевр отличается обилием танцевальных тем, динамикой ритмов. И все это Илье Дербилову вполне по силам. В течение всего второго отделения концерта он с редким вдохновением передал нам в равной мере печальный и торжественный настрой. Он сам постигал и доводил до нас глубокий, философский смысл сыгранного.

Открывшая концерт Академическая торжественная увертюра Брамса тоже была воспринята очень тепло, а концерт Макса Бруха для кларнета и альта с оркестром - как интересный репертуарный подарок. Вышеупомянутые Евгений Кедровский и Юлия Павельева были просто бесподобны. Но это, конечно, был вечер Ильи Дербилова. Кто бы еще из дирижёров мог так перейти от скорбного аллегретто у Бетховена к стремительному, радостному скерцо и подвести нас к могучему, героическому празднику финала.

После концерта мы задали Илье Дербилову вопрос: что он хотел бы пожелать нашей, хабаровской, творческой молодежи?

- В первую очередь - не терять творческого энтузиазма, всегда стремиться вперед. Хочу им пожелать быстрее приобщиться к лучшим образцам мировой музыки, благо доступ к таковой сейчас для всех открыт. Желаю не терять веры в свое яркое, счастливое будущее, - ответил дирижер.

Что же, мы, хабаровчане, тоже не будем терять веры в наше счастливое зрительское и слушательское будущее. Оно совершенно однозначно и неразрывно связано с Хабаровской краевой филармонией.

Михаил Корчмарев