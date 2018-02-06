Датский уголок в Хабаровске: Феномен Высоцкого

Хабаровский бард Андрей Тарасов считает, что нынешнюю молодежь нужно духовно лечить «Нервом»

На заседании хабаровского поэтического клуба «Содружество», посвященном 80-летию барда, и на вечере памяти поэта, состоявшемся в городской библиотеке имени Петра Комарова, о Высоцком говорилось очень много, хорошо, обстоятельно.

А если рассказывать о том, что «имело место быть» в Хабаровской краевой филармонии, то следует употребить слово «пелось». Концерт, в котором приняли участие хабаровские барды и весьма многочисленные приезжие исполнители, был беспрецедентно долгим, но таким же искренним и впечатляющим, как всегда. Он прошел при полном, безоговорочном аншлаге и стал заключительным аккордом празднования юбилея Владимира Высоцкого.

Сперва же творчеству Высоцкого было посвящено заседание хабаровского поэтического клуба. Бессменный руководитель «Содружества» поэт Арт Иванов выступил с весьма проникновенной речью: «Владимир Высоцкий оказался подлинно народным поэтом, которого народ ждал и которого ждет поныне. Он в равной мере - наследник Некрасова и Есенина. И если в научной библиотеке одновременно проводятся выставки памяти Байрона и памяти Высоцкого, то тут ни малейшего контраста, ни противоречия нет».

Обидно, конечно, что на заседание «Содружества», посвящённое Высоцкому, пришло не очень много людей. Но те, кто был, говорили о барде очень проникновенно. Пусть из-за отсутствия гитары никто Высоцкого не пел, зато его песни очень проникновенно читались наизусть, как стихи. Через день, аккурат в день рождения барда, вечер его памяти состоялся уже в городской библиотеке, что на Амурском бульваре. И по части наполнения зала, по части прослушанных в авторском исполнении песен, по части репертуара он вполне компенсировал все упущения поэтического клуба «Содружество».

Известная хабаровская исполнительница «гитарных песен» Яна Погодская-Бабкина очень хорошо и душевно исполнила «женские» песни Высоцкого: и всем хорошо известную «Я несла свою беду», и сравнительно малоизвестную «Марьюшку». «Кони привередливые» и «Разбойничья песня» в исполнении Андрея Тарасова также имели немалый успех. «Нынешняя молодежь, нынешнее поколение нужно духовно лечить Высоцким», - в справедливости этих слов Андрея Тарасова, очевидно, никто не усомнится. И, наверное, никто не станет сомневаться, что дети Яны Погодской-Бабкиной - десятилетняя Дарина и восьмилетний Даниил - тоже барды с большим будущим. Очень уж они хорошо пели Высоцкого, аккомпанируя себе на гитаре.

Этот библиотечный вечер очень зажигательно и эмоционально провел Антон Соколов. А работницы библиотеки – Юлия Болотова и Екатерина Савельева написали и огласили очень даже удачный и своеобразный доклад. Ну и в конкурсе с длинноватым названием «Угадайте фильм с участием Высоцкого по прозвучавшей песне» автор этих строк стал единоличным победителем.

Но апофеозом всей творческой эпопеи, посвящённой Высоцкому, стал концерт в филармонии. Зал был бы просто рад послушать своих любимцев-земляков, но когда во втором отделении концерта на сцену стали выходить гости из других городов, в том числе и москвичи…

Какой прекрасный голос продемонстрировал, к примеру, Сергей Дубровин! И никакого диссонанса с хрипом Высоцкого, все тот же лиризм, та же исповедальность. Бывший магаданец и хабаровчанин, москвич с 35-летним стажем Николай Смолин стал просто королем второго отделения. Как он спел «Белое безмолвие», «Кони привередливые», «Он не вернулся из боя»! Заслуживают внимания его слова: «Высоцкого как поэта, конечно, можно любить или не любить. Это дело вкуса. Но понимать феномен Высоцкого – социальный и творческий - просто необходимо».

Все участники концерта исполнили под занавес песню «Где твои 17 лет». На наши семнадцать пришлась смерть Высоцкого. Но все прошедшие после гибели барда годы он был рядом с нами, был неотделим он народа. Ведь в своем творчестве Владимир Высоцкий отражал все стороны жизни общества, все переживания, события. Он осмыслил и запечатлел не только то, чему сам был свидетелем, но и будущее, и наше время тоже. Он всегда был, есть и будет нашим современником!

Михаил Корчмарев