Хабаровск театральный: Карась, Тупой Сережа и Аппликации



В Хабаровском краевом театре драмы и комедии прошла «Зимняя режиссерская лаборатория»

Пожалуй, этот театральный мини-фестиваль можно назвать успешным. Порой даже яблоку негде было упасть, желающим посмотреть действо не хватало кресел, и они устраивались прямо на полу на подушках.

Идея проведения «Зимней режиссерской лаборатории» появилась у режиссера из Санкт-Петербурга Евгении Богинской во время постановки спектакля «Бесконечный апрель» в Хабаровском театре драмы. Кстати, этот спектакль вошел в Long list фестиваля «Золотая маска», где представлены сто лучших российских спектаклей. Он рекомендован к просмотру ведущими критиками страны.

- Стало ясно, что есть потребность, особенно у молодых артистов театра, в каком-то свежем творческом дыхании, - рассказала Евгения Богинская. - Мне понравилось то движение, которое мы создали в театре в дни проведения лаборатории. Хабаровский край находится далеко от Москвы и Санкт-Петербурга. В столицах, конечно, больше всего происходит, больше театральных экспериментов. Хотелось привести людей, которые смогут предложить нечто другое, непривычное для Хабаровска, поделиться удовольствием от творческих проб.

В рамках «лаборатории» были представлены три эскиза спектаклей по произведениям современных российских драматургов и две лекции - «Обзор драматический спектаклей фестиваля «Золотая маска 2018», «Почему возникает режиссёрский театр и зачем можно переосмыслять классику».

Лекции были открытые и бесплатные, равнодушными не оставили. Особенно старшее актерское поколение. И если критиковали старшие, то младшие порой говорили прямо и едко: «А если актер плохой? Как его можно ставить во главу угла?». Естественно, никто себя не захотел считать плохим актером.

Эскизы

Эскиз по пьесе Марины Дадыченко «Карась» поставил Сергей Чехов. Он был представлен первым и у части публики вызвал стопор своим минимализмом. «А где режиссура?», - спрашивали негромко некоторые. Другие старались понять основной посыл, и, естественно, мнения порой были взаимоисключающие. Хотя ничего скандального: молодой женщине надоело питаться конфетами, она пошла в магазин и купила огромного живого карася. По скайпу связавшись с матерью, которая путешествовала по Индии в поисках просветления, пыталась выяснить, как убить рыбу. Тут тебе и темы жизни и смерти, женской инициации и нереализованности, и рыбий запах буквально чувствовался в зале. Стоит отметить актрису Татьяну Мылыгину. Ее работа получилась удивительно тонкой, акварельной. Внутренний такт, почти пугливость актрисы, сравнимая с хождением по стеклу, придавала эскизу спектакля нотку инфернальности. Но, с другой стороны, при всей кажущейся беспомощности ее героиня не сникала, не ушла в тень на фоне гротескового карася в исполнении Алексея Малыша. Волей режиссера он был раздет до нижнего белья, уложен на стол и покрыт какой-то слизью, что придавало эскизу довольно неприятный, но вполне, как ни странно, реалистичный вид.

Второй эскиз пьесы драматурга Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой» в постановке Алексея Забегина вызвал больше споров и разномастных мнений. Алексей Забегин - многократный номинант театральной премии «Прорыв». Участник XXI международного театрального фестиваля «Балтийский дом» с первым в Петербурге документальным спектаклем и специальной программой «Маска-плюс».

Абсурдность сюжета, главное действующее лицо - абсолютный негерой, заурядный до колик, и три очень вежливых курьера, вежливых до ужаса, до всплывающей из памяти бабушкиной фразы «Вот приедет черный воронок!». Но, несмотря на всю комедийность ситуаций, смеяться не хотелось. Да и в посылке, которую непонятно кто отправил главному действующему лицу, было что-то живое. От посылки этой лицо избавилось по совету то ли подруги, то ли жены, и стоило гадать, что это было. Ребенок? А может, просто бомба? В какой-то момент она тоже оживает.

Во время обсуждения подумалось, что вроде должны привыкнуть к абсурду. Его много даже в жизни очень простого человека, который и по театрам-то не ходит. А появись на сцене этот самый абсурд, так у некоторых просто культурный шок от него! Впрочем, может это просто ханжество….

Третий эскиз пьесы Аси Волошиной «Аппликации» в изложении режиссера Николая Русского примирил консервативную и желающую новаторства части публики. Николай - номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Участник многих лабораторий, в том числе лаборатории современной драматургии «Любимовка», проекта «Репетиции» в Театре на Таганке и лаборатории «Красное Колесо» в Театре Наций.

Это была поэзия чувств, красивые длинные тексты, заранее записанные актерами. На сцене они вполне органично существовали, и их «хореография», больше похожая на пластическую импровизацию с определенными режиссером точками, была контрапунктом к тексту, что придавало новые смыслы. Иногда яркие, гуашевые, иногда еле уловимые. И все вспоминали: кто французские фильмы, кто французскую поэзию. Иногда становилось так гипнотически хорошо, что казалось, время останавливается. «Наконец-то! Здесь есть режиссура! Нам понравилась!» - гудела консервативная часть публики. Было немного грустно, потому что лаборатория заканчивалась, а душа требовала продолжения этого театрального «банкета».

Город на театральной карте

Оксана Ефременко, театральный критик, преподаватель Новосибирского театрального института, кандидат культурологи, считает, что в Хабаровске есть потенциал для роста. В городе – открытый зритель, который ждет предложений от театра. Возможно, не только классических и стандартных пьес, не только из коммерческого репертуара. Продвинутая молодежь ходит в кафе и рестораны, по идее она должна захотеть прийти в театр.

- Я слежу давно за ТЮЗом, - поделилась Оксана Ефременко. - Он выезжает на фестивали – и на «Новосибирский транзит», и на «Золотую маску». Меня радуют артисты, например, Виталий Федоров, который, на мой взгляд, становится лидером молодой части труппы. «Детство» - очень любопытный спектакль. Мне нравится, как там работают с пространством, с драматургией. ТЮЗ идет в ногу со временем. Что касается Хабаровского театра драмы, то здесь началась какая-то интересная новая репертуарная история. Это видно по спектаклю «Бесконечный апрель», где была поставлена сложная задача перед артистами. Они существуют в довольно аскетичном, немелодраматическом рисунке и практически все делают это хорошо. Благодаря документальности, отстраненности выстраивается история нескольких поколений. Это меня заинтересовало, спектакль понравился. «Лаборатория» – еще один шаг в сторону современного, актуального театра, который до самых последних точек рассказывает о современном человеке.

По словам кандидата искусствоведения Павла Руднева, театрального критика, помощника художественного руководителя МХАТ им. А.П. Чехова, преподавателя ГИТИСа, актуальный театр призывает к самоосознанности. Не к коллективным стратегиям сознания, а когда ты сам изобретаешь путь. Этот театр приучает к самостоятельному мышлению. При этом не стоит преувеличивать интеллектуальность современного театра. Даже если ты что-то не прочел, чего-то не знаешь, то на тебя можно эмоционально воздействовать. В основе - возможность сложить свою мозаику из тех картинок, которые тебе предлагают.

В Хабаровске чувствуется человеческий ресурс, который театрами не охвачен. Но, по словам Павла Руднева, седьмая столица держит театральное лидерство на обширной территории нашей страны - от Красноярска до Тихого океана.

Юрий Вязанкин

Фото Игоря Чуракова

P.S. Лаборатория удалась. Были споры, иногда даже обидные слова, но была и радость от того, что на твоих глазах рождается новый театр. Какие-то эскизы будут доработаны и войдут в репертуарную афишу Театра драмы. А если и этого и не будет, главное, что праздник театральной современности состоялся

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