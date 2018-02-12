Хабаровские традиции: Волшебный кумалан

В Хабаровске открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Северные мотивы»

В негидальском ковре – кумалане есть какое-то целительное волшебство. Рядом постоишь, полюбуешься удивительными соцветиями и как будто целительными соками земли напитаешься. А еще вышитый трилистник словно парит над поверхностью ровдуги - сыромятной оленьей кожи, а по контуру змейкой вьется геометрический орнамент.

Для негидальцев трилистник - особое растение. Они его боготворят, считают основой жизни, потому что его молодые побеги спасают лосей после долгой зимы, а лось является основным промысловым животным негидальских охотников. В старину, когда не было лекарств, отваром из этого растения лечили практически все болезни - и воспаление легких, и гастрит, и туберкулез.

Засмотришься, замедитируешь, и ба - ковер словно живой, то ли взлетит, то ли заговорит, но волшебство явно доброе. А иначе быть не может. А рядом другое чудо - ковер из меха: кусочки меха бобра, зайца, нутрии ладно подобраны по цвету, по фактуре, а тут тебе закавыка – среди вполне обычных расцветок зелено-черные цвета. Это шкурки с голов селезней вкраплены, сразу и не поймешь, что за зверь диковинный.

Это работы негидальской художницы-мастерицы Дарьи Надеиной из села Владимировка района имени Полины Осипенко. Такое только в редких музеях есть, а тут появилась возможность полюбоваться на выставке «Северные мотивы» в Доме народного творчества.

Помимо ковров была представлена коллекция, навеянная традиционным национальным костюмом Любови Варшавской из Ванино, народного мастера РФ, члена Союза художников России; живописные работы Ивана Бельды, главного эксперта по правам коренных малочисленных народов в парламенте Хабаровского края, и самодеятельных художниц Анны Ларинской и Натальи Глебовой.

В экспозиции представлены и работы хабаровчанки Раисы Барановой из рода Дигор, члена Союза художников России. Они - словно древние иероглифы: начинаешь смотреть и словно тонешь в лабиринтах тайных смыслов.

- Помимо шаманского древа жизни, на ветвях - лягушки, птицы. А внизу два дракона - муж и жена. Они, согласно легенде о трех солнцах, послали своих сыновей-близнецов убить два солнца. Братья запустили стрелы.

На выставке было невозможно не заметить живописные работы организатора выставки - художницы Ольги Бельды. Посмотришь, полюбуешься, и вдруг в голову приходит мысль: «Какая смелая женщина!». Помимо вполне привычных цветов для живописных амурских работ – неоново-синий, но он не конфликтует, он гармонирует, оттеняет, словно добавляет каких-то древних знаний, воронкой затягивает вглубь.

- Для всех художников, участвующих в выставке, было важно показать свою душу через изображение природы, а совпадение по атмосфере во многих картинах - приятное и закономерное, и при этом не обязательно быть самому нанайцем, ульчем. Выставка демонстрирует большое жанровое разнообразие художественных предметов, которые иногда меняют весь стиль и характер экспозиции, - сказала Ольга Бельды.

Остается добавить, что выставка продлится до 16 февраля. Вход свободный.

Юрий Вязанкин

Фото автора

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