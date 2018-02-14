Люди Хабаровского края: Голос из Горина

По Солнечному району Хабаровского края пролегает БАМ, и через мост у Комсомольска-на-Амуре железная дорога стремится к Татарскому проливу. Байкало-Амурская магистраль строилась, чтобы ускорить освоение тихоокеанского побережья России. Такое рассуждение слышал я на вокзале станции Горин, когда там собрались поэты, писатели, прочий прикативший на БАМ творческий люд.

Мой бамовский маршрут сложился неожиданно. Москвичке-этнографу необходимо было побывать в Кондоне - нанайском селе, которое в Солнечном районе. Направляясь в Кондон, невозможно миновать станции и поселки восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Три дня, затраченные на маршрут, познакомили меня со многим.

В поселке Горин удалось побывать на нижнем складе, где кругляк отгружали в полувагоны. Там же была эстакада отгрузки пиломатериалов, что само собой говорило, что в Горине всерьез занимаются лесной индустрией.

Поселок по-современному благоустроен. В центре досуга - поселковая библиотека и множество студий. В том числе театральная, хоровая, эстрадно-музыкальная. На стенде в фойе я обратил внимание на фотографию рабочего местного леспромхоза Олега Поперекова, который подавался как автор-исполнитель. Отыскать его времени не было, но снимок барда с семиструнной гитарой запомнился.

В конце ушедшего года в центральной библиотеке Амурска мне бросилась в глаза афиша Олега Поперекова, приглашавшая на концертную программу. Не скрою, был удивлен неожиданной удачей - вечером-встречей с тем, чью фотографию видел в центре досуга бамовского поселка.

Народу в читальном зале собралось достаточно. Предваряя концерт, Олег Попереков сказал, что в его песнях - жизнь на БАМе, в Горине, судьбы людей. Потом он раскрыл папку своих песен, положил ее на подставку, взял в руки гитару, артистично развернулся к слушателям и - призывно зазвучала семиструнная.

Гитара была хорошо настроена, каждое прикосновение к ее струнам посылало звучный аккорд. Голос автора-исполнителя набирал высоту со словами песни:

Кто-то судьбе наперекор,

Порою плутая в тени,

Просит у ветра широкий напор,

Мечтает фортуну найти.

Конечно, свою фортуну Попереков нашел в Горине. Его песни - это откровение перед теми, с кем он отработал в тайге многие годы. Тексты дополняло то, что называется чувством ритма. Все барды бьются над тем, чтобы игра на гитаре воспринималась музыкой, а не бренчанием.

Сюжеты песен незатейливы, но при этом не лишены свежести, музыкальных нюансов. У Олега Поперекова хватило вдохновения выдать большой авторский репертуар. В финале он исполнил свою главную песню - «Тебе, поселок Горин».

После концерта были минуты спросить Олега, удалось ли ему издать сборник песен с нотными аранжировками.

- Пока не удалось, - отвечал он. - Готовлюсь уйти на пенсию, уже подходит возраст, да и стаж работы - сорок пять лет. Буду свободен, займусь своими песнями по-настоящему. Сегодня бардовское творчество - это мощное направление в современной эстраде. Правда, профессионалы в большинстве своем держатся на поэзии клубной самодеятельности. Немногие способны соединить на достойном уровне поэтическое и исполнительское искусство.

Так рассуждал бард из поселка Горин, но времени на большой разговор не было. Тут надо добавить, что с Олегом в Амурск приехала его жена Светлана.

- Я никогда здесь не бывала, у вас настоящий город, - сказала Светлана Ивановна. - Олег мечтал побывать в Амурске, и наконец- то его мечта осуществилась.

Мы проводили гостей из Горина, оставивших добрый след в наших душах. До новых встреч и новых песен!

Александр Реутов, почетный гражданин Амурска

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