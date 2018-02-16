Хабаровское мнение: «Спящие». Кино и жизнь

Я, житель Хабаровска, в отличие от представителей гражданского общества, не связываюсь с иностранными посольствами или иностранными средствами информации. Хотя сделать это при наличии Интернета не так и сложно.

Взгляд на гражданское общество в России

В последние годы с чьей-то легкой руки в российский обиход прочно вошло выражение «пятая колонна». Родившееся в 1936 году во время гражданской войны в Испании, оно пошло в самостоятельное плавание уже как интернациональное. В то далекое от нас время это выражение имело вполне утилитарное значение: оно обозначало номер колонны, созданной внутри Мадрида из приверженцев генералиссимуса Франко при его наступлении на республиканскую столицу четырьмя внешними колоннами.

В нашем случае выражение «пятая колонна» применяется к соотечественникам, настроенным критически к власти, истории страны, православию, российским традициям вообще. Наличие явления нельзя отрицать, хотя вовсе не значит, что люди, настроенные критически к власти, обязательно враги России.

В роковые 90-е

Молодой и, надо сказать, довольно талантливый, хотя и малоизвестный российский режиссер Юрий Быков после выхода остросюжетных кинофильмов «Жить», «Майор», «Дурак» создал не менее остросюжетный 8-серийный телефильм «Спящие». Правда, он не получил, как и на ранее снятые фильмы, ни широкой прессы, ни рекламы. Поэтому я обязан кратко рассказать, о чем это художественное произведение.

В 90-е годы, когда развалился Советский Союз, а во главе России оказался недоброй памяти Борис Ельцин, страна оказалась в буквальном смысле открытой. Она была наводнена американскими советниками и общественными организациями экологической, образовательной и прочей направленности. Многие пришельцы-доброхоты, если не все, были сотрудниками разведслужб США. В то время я активно занимался экологией и не понаслышке знаю, какими вопросами интересовались американские «экологи», какие сведения они собирали, какие программы обучения в школах пропагандировали.

Теперь о фильме. Вкратце сюжет фильма «Спящие» таков: в те роковые 90-е американские спецслужбы завербовали многих российских граждан. Сколько и кого - мы вряд ли точно узнаем, но с достаточной вероятностью можем утверждать, что в первую очередь тех, кто мог, имел возможность влиять на общественное мнение или государственную жизнь. А это деятели культуры, преподаватели высшей школы, журналисты, представители различных общественных движений, сотрудники министерств и ведомств.

До поры до времени занесенные в картотеку американских спецслужб должны были себя ничем не проявлять. Вести себя, как и другие российские граждане по фильму, - «спать». Но по сигналу-паролю «Пора просыпаться…», переданному по мобильному телефону, каждый из них должен был начать действовать по инструкциям. Такая необходимость возникла в связи с предстоящим подписанием контракта на поставку российской нефти в Китай.

На воре шапка горит?

Это приключенческий фильм, как и десятки других, которыми забиты почти все каналы отечественного телевидения. Но если миллионы зрителей спокойно поглощают бесчисленные сериалы, то после показа «Спящих» поднялся неимоверный шум в сетях Интернета и печатных изданиях определенной направленности. Режиссера Быкова начали буквально травить… Причина понятна из одного демократического издания: «…в фильме изуродовано и оболгано все гражданское общество».

Оказывается, в России есть народ и есть гражданское общество. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Для народа существуют законы, полиция, суды, прокуроры, а для гражданского общества - высокооплачиваемые адвокаты. За воровство или растрату государственных денег судить бухгалтера или директора можно, а интеллектуала, представителя гражданского общества Кирилла Серебренникова - нельзя. Он же выдающийся режиссер, поставил балет о перебежчике (фактически - предателе страны!) Рудольфе Нуриеве. Хотя привлекается Серебренников к ответу не за его профессиональную деятельность, а как распорядитель разворованных государственных денег.

Похоже, в сериале «Спящие» представители гражданского общества увидели себя, любимых. Как в увеличительном зеркале, в соответствии с русской пословицей: на воре шапка горит. Я далек от мысли причислять всех деятелей культуры, журналистов, правозащитников к завербованным иностранными государствами. Но вызывает вопросы, когда по каждому поводу недовольства властью российские граждане обращаются сразу в иностранные посольства, к иностранным правозащитным организациям, собирают сходки в столицах иностранных государств.

Я тоже имею претензии к нашей власти и нашим законам. Например, считаю позорным, что в Российской Федерации до сих пор не принят закон о детях войны. О репрессированных есть, а о детях войны - нет, хотя у миллионов граждан, детство которых пришлось на войну, оккупацию, послевоенную разруху, жизнь была хуже, чем у многих детей репрессированных.

Я считаю абсурдным положение Конституции РФ о том, что любой гражданин не моложе 35 лет может выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента. Нетрудно себе представить, что произойдет со страной, если удастся демагогией одурманить население и президентом станет некто, который ни одного дня своей жизни не то что ничем не руководил, но и не занимался производительным трудом.

Но я, в отличие от представителей гражданского общества, не связываюсь с иностранными посольствами или иностранными средствами информации. Хотя сделать это при наличии Интернета не так и сложно. А Юрий Быков создал потрясающие фильмы. Жаль, если московской тусовке из гражданского общества удастся его сломать…

Андрей Крикливый