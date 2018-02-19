Хабаровская Триада: Гоголь, Гогольков и кружева

Хабаровский театр «Триада» представил премьерный спектакль по первой в России комедии Николая Гоголя «Женитьба»

Как-то привыкли мы, что Русь - это красные петухи, матрешки, свекольные румяна в пол-лица, ухарь-певец да какая-нибудь баба, которая толста, красива, монолитна, как церковь. Да еще если ломать комедь, так веселиться от всей души - пять гармоней порвать, трех генералов в драке убить, а уж если плясать, так от топота чтобы в нижний этаж провалиться. Вот такая, простите, русская комедь!

Есть другая Россия - тонкая, нежная, задумчивая, на мешковинной посконности - белые кружева, как снежинки, как изморозь на окне маленькой избушки, затерявшейся в снежных просторах. И тоска от этого диковинной тонкости, и грусть, и одиночество, словно бесы сердце сжали, но несильно, а так, чтоб чуть-чуть затаиться, чуть-чуть дыхание придержать.

Гоголевская языковая вязь сродни древнему рукотканному русскому кружеву: последуешь за ниточкой, сначала неохотно, потому как фраза и длинна, и замысловата, а как во вкус войдешь, так и оторваться невозможно. Чертовщина у Гоголя именно с этого начинается.

- В наших театрах сегодня очень плохо говорят. Мне бы не хотелось, чтобы мои актеры говорили так же, поэтому мы достаточно много уделяем этому времени. Сегодня ставится, на мой взгляд, мало классики, а она воспитывает чувства, культуру - актерскую и режиссерскую, - считает Вадим Гогольков, режиссер спектакля «Женитьба» и бессменный художественный руководитель театра «Триада». – И русский язык, и актерские работы, и заданность драматургии - это все вплетено в некие кружева, невероятно красивые. Это целая философия жизни, философия взаимоотношений человеческих.

«Женитьба» в «Триаде» получилась пластически очень верная: выключи звук и все равно будешь наслаждаться, потому что артистическая «хореография» выписана скрупулезно, подчеркивая вязь гоголевского слова.

Как ни странно, почти буффонада придавала комедии сатирическую окраску: женская тоска по настоящему мужчине, видимо, вечная, как сама любовь на Руси. «Вот если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась. А теперь, поди, подумай!» - эта фраза главной героини Агафьи Тихоновны (актриса Александра Каменева-Волковская), купеческой дочери, невесты на выданье, актуальна и сегодня. Сколько сегодня таких, с фотками в «Инстаграме» в разных позах.

Женихи в пьесе были хороши, как на подбор: и затасканный, странно марширующий моряк Балтазар Балтазарович Жевакин (актер Павел Данилкин), и отставной, елейный до шепота, почти голубой герой пехотный офицер Анучкин (артист Илья Ли), и Иван Павлович Яичница, экзекутор (Вадим Гончаров).

Такие типажи, как Яичница, и сегодня встречаются. Вадим Гончаров словно препарировал героя, а потом опять сшил, и такая мерзость этот Яичница у него получился, что аж дух захватывает. И вроде на Франкенштейна похож в своем чиновничестве до одури, но такой восторг от этого, не иначе, уж простите за патетику!

Агафья Тихоновна как-то в начале спектакля даже недоумение вызывала: очень худа для купеческой дочки, красоты она какой-то скрюченной, чахоточной. А когда героиня призналась, что ей 27 лет, стала понятна ее почти старушечья горбатость. Усохла она, таких на Руси называли старыми девами, и выйти замуж им не представлялось почти никакой возможности. Отсюда и маниакальное желание замужества у нее, да и ничтожность женихов тоже следствие этого.

У актера Михаила Васюкова, сыгравшего Ивана Подколесова, роль сложилась: его герой и обаятелен, и даже мужественен, и если бы не «обломовская» постоянная фрустрация, истерическое рефлексирование, доведенное почти до абсурда, то получился бы вполне герой-любовник. Может быть, это амплуа и не столько ярко, как у антитезы – подлейшего Яичницы, так ведь и хабаровчанкам, пришедшим на спектакль, нужно же в кого-то влюбляться. Отсюда в финале после артистических поклонов герой Михаила Васюкова выпрыгивает невесть откуда, как бес из табакерки, и дарит букет цветов Агафье Тихоновне. И остается надежда, что все получится у нее, и мечта осуществится, и выйдет замуж она, купеческая дочь, за дворянина. Есть же счастье на свете!

- Наша задача – вместе со зрителями порадоваться за наших героев, даже за тех неудачных женихов, - считает Вадим Гогольков. – Когда человек смеется от души, без всякой иронии, без всякого сарказма, мы вместе понимаем, что сегодня нужно с иронией относиться даже к самым негативным вещам.

Смотря гогольковскую «Женитьбу», зрители смеялись, замирали и от души аплодировали.

Когда возвращался после спектакля домой, крутилось в голове: а где же бесы? Ну не может Гоголь без бесов! А может, в этой пьесе мы, зрители, выступали в роли бесов-наблюдателей? А может, это все герои постановки – бесы, которые вынудили Подколесина за мгновение до брачного обряда выпрыгнуть из окна, бросив невесту в белом платье? А может, и сам Подколесин – бес, потому что бросить невесту в фате, пусть даже сгорбленную под тяжестью лет девицу, мерзкое деяние и для сегодняшнего циничного времени. И как молния мысль: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» И совершенно воландовское: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних, квартирный вопрос только испортил их». А чем мы отличаемся от гоголевских героев? Да ничем! Только говорим гораздо скучнее, некрасиво говорим, неправильно, собственно, как и живем! И почему-то вспомнилась песня из одного старого спектакля:

Кружится жизни крахмальное кружево,

Крошево вьюг.

Кружится сцена, и круг её кружится,

Клоунский круг.

Наши надежды и наши желания —

Зимние сны.

Ах, набирайтесь терпенья заранее,

Ждите весны.

Только весною в снегу обнаружится

Горстка травы.

Только весной кто-то кружится, кружится …..

Юрий Вязанкин

Фото: Игорь Чураков

«Нужно ли сходить на «Женитьбу»? – спросите вы. Обязательно, спектакль хороший, и отдохнете, и окунетесь в уникальную триадовскую атмосферу, и насладитесь игрой актеров, и посмеетесь, конечно. Ну а что касается бесов, то нам не привыкать, не так ли?