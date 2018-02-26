Галёрка
Хабаровский секрет счастья: Грани экстрима
В Хабаровске прошел XI фестиваль фильмов и фотографий. «Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак: я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак» - этой легендарной песней ленинградского барда Юрия Кукина открылся в хабаровском кинотеатре «Гигант» одиннадцатый фестивальный показ фильмов «Грань – путешествия, приключения, экстрим».
Днем ранее в музее археологии открылась выставка фотографий участников фестиваля. Жюри пришлось несладко: из более чем 600 работ было выбрано 160. Выставка будет работать до 30 марта.
За прошедшие годы в фестивале приняли участие все регионы Дальнего Востока, а также многие другие города России: Санкт-Петербург, Рязань, Москва, Пермь, Якутск, Новосибирск, Нижний Новгород. Половина участников, по словам организаторов фестиваля, конечно же, из Хабаровского края.
- У нас больше единения, душевности, чем на других аналогичных российских фестивалях. Да и людей у нас больше на показах видеоработ, - поделился Михаил Непогодин, главный организатор мероприятия. - На фестиваль приходишь и видишь родные лица. «Грань» – это та площадка, где мы все собираемся и показываем друг другу фильмы и фотографии из путешествий. Комсомольчане сели на поезд и приехали к нам на фестиваль. Есть гости из Приморья. Им прикольно, здорово! Вот так идёт объединение большой туристической семьи.
В фестивальной программе принимали участие фильмы и фотографии, которые сняты не профессионалами, а обычными путешественниками.
Два года «Заповедное Приамурье» является попечителем фестиваля. Попечитель и определил победителей: "Мой Кавказ этим летом" Евгения Чекмарева; "PIG Ник. ФГБУ "Сихоте-Алиньский государственный заповедник" Евгения Табалыкина; "Страна папоротников" Ольги Макаровой.
Мы грани в себе открываем иные,
Когда на вершине встречаем рассвет,
Когда покоряем пороги крутые.
И в этом наш счастья секрет, -
подпевали зрители барду Антону Изотову, и казалось, что в зале -родственники, собравшиеся на большое семейное торжество.
Кстати, у центра социальной адаптации молодежи «Грань», организатора фестиваля, - юбилей: 20 лет в спортивном туризме, 12 рек высшей (шестой) категории сложности, сотня походов каждого научили знать цену риску, дорожить настоящей дружбой, любить и беречь первозданную природу, в которой они черпают свою силу и уверенность. Вместе с ними и воспитанники детских домов могут ощутить себя настоящими путешественниками, рыбаками, экстремалами.
Юрий Вязанкин
Фото Игоря Чуракова
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